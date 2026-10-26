Россия расширяет вербовку на войну в бедных странах Африки — Bloomberg. Набор в Бурунди вырос в 23 раза

Россия резко увеличила вербовку жителей африканских стран для участия в войне против Украины, переключаясь на государства с более низкими доходами населения и слабыми демократическими институтами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на презентацию украинской разведки, которая получена от источников, знакомых с ее содержанием. По данным документа, после попыток властей Кении и ЮАР пресечь вербовку Россия нарастила набор в Бурунди, Зимбабве, Сьерра-Леоне и других государствах. За девять месяцев 2026 года российские военные заключили контракты с 699 гражданами Бурунди против 30 за весь 2025 год. В Зимбабве число завербованных за те же периоды выросло с 65 до 530 человек.

За январь–сентябрь 2026 года Россия привлекла из Бурунди в 23 раза больше контрактников, чем за весь предыдущий год, а из Зимбабве — более чем в восемь раз. В общей сложности из двух стран за девять месяцев были завербованы 1229 человек против 95 за весь 2025 год.

Согласно документу, российские вербовщики также усилили работу в Демократической Республике Конго, Судане, Камеруне и Сьерра-Леоне. Новым направлением стал Мадагаскар, военные власти которого в последние месяцы расширили сотрудничество с Кремлем. По оценке украинской разведки, кампания направлена на восполнение потерь российской армии и нехватки людей для мобилизации.

Одновременно Россия, по данным Bloomberg, практически прекратила военную вербовку как минимум в девяти странах, где местные власти начали ей противодействовать. Вместо службы в армии гражданам этих государств предлагают работу на российских оборонных предприятиях. Полный список стран и масштабы такого трудоустройства не приводятся.

Африканские правительства требуют прекратить вербовку

Власти ряда африканских стран ранее обвиняли российские вербовочные сети в обмане своих граждан. Мужчинам предлагали высокооплачиваемую гражданскую работу, в том числе водителями, охранниками или поварами, но после приезда в Россию они оказывались на фронте. Вербовщики также обещали крупные выплаты и возможность получить российское гражданство.

В феврале Национальная разведывательная служба Кении заявила, что в российскую армию завербовали более тысячи кенийцев. Министр иностранных дел страны Мусалия Мудавади в марте отправился в Москву, чтобы потребовать прекращения набора. По итогам переговоров российские власти согласились включить Кению в список государств, граждан которых больше не должны принимать на военную службу. Об этом сообщило само правительство Кении.

При этом Кения продолжает добиваться возвращения своих граждан из России. В начале октября Мудавади рассказал парламенту, что власти располагают сведениями о 354 кенийцах, оказавшихся участниками войны. Из них, как утверждается, 84 человека погибли или пропали без вести.

26 октября Мудавади вновь отправился в Москву для участия в саммите Россия — Африка, который пройдет 28–30 октября. В программе поездки включены переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Кенийские власти ранее сообщали, что проблема вербовки граждан для войны остается одним из вопросов двусторонних отношений.

В Зимбабве власти также начали преследовать предполагаемых вербовщиков. В марте правительство подтвердило гибель 15 граждан страны, завербованных для участия в войне против Украины, и сообщило о попытках вернуть еще 66 человек. Власти задержали нескольких предполагаемых вербовщиков, в том числе двух граждан России. В мае перед судом предстала россиянка София Леонова, которую обвиняют в вербовке местных жителей под видом трудоустройства водителями грузовиков в России. В июне в аэропорту Хараре задержали россиянина Леонида Кофтева, подозреваемого в торговле людьми при организации выезда гражданина Зимбабве в Россию.

Украинские власти: в российскую армию завербовали более 5400 африканцев

По данным Координационного штаба Украины по вопросам обращения с военнопленными, к 1 октября 2026 года контракты с российской армией подписали 45,9 тысячи граждан иностранных государств и непризнанных территорий. Среди них 5,4 тысячи человек из 43 африканских стран — около 12% всех установленных иностранных контрактников. За первые девять месяцев 2026 года в российскую армию, по украинским данным, завербовали 16,2 тысячи иностранцев — больше, чем за весь 2025 год, когда их было 16 тысяч.

Россия отрицает обвинения в незаконной вербовке африканцев. Российское посольство в Кении ранее признавало, что иностранные граждане имеют право добровольно вступать в Вооруженные силы РФ. Кремль также отвергал утверждения о нехватке контрактников и необходимости новой массовой мобилизации.

The Insider ранее подробно рассказывал, как российские вербовщики используют социальные сети, обещания больших заработков и гражданства для привлечения африканцев на войну. Журналисты обнаружили связанные с вербовкой сайты и Telegram-аккаунты, в том числе контакты, ведущие к структурам в Башкортостане. Одно из объявлений предлагало иностранцам до 3,1 млн рублей при заключении контракта и ежемесячную зарплату в 260 тысяч рублей. В другом расследовании The Insider установил, что сотни иностранных наемников, в том числе из Африки и Латинской Америки, проходили через пункт сбора в Саранске.