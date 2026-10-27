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Новости

В оккупированных Олешках заработал режим прекращения огня. Перед эвакуацией жителей саперы должны разминировать дороги

The Insider
Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

В районе оккупированного Россией города Олешки в Херсонской области заработал режим прекращения огня, согласованный для проведения гуманитарной операции по эвакуации местных жителей. Об этом сообщили уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец и Минобороны РФ.

Украинский омбудсмен рассказал в своем Telegram-канале:

«Сегодня в 3:00 по киевскому времени и в 4:00 по московскому на определенных территориях, связанных с проведением гуманитарной миссии, введен режим прекращения огня.

Это происходит в рамках гуманитарной миссии, которую мы проводим совместно с уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп.

Стороны соблюдают договоренности, которых мы достигли с Яной Лантратовой».

В Минобороны России также подтвердили прекращение огня:

«В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными Силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен „режим тишины“ с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года».

Как ранее сообщал Лубинец, прежде чем начнется эвакуация населения, саперы проведут разминирование дорог, затем в город будет доставлена гуманитарная помощь и запущена регистрация желающих покинуть Олешки. Лишь после этого должна начаться эвакуация.

О согласовании режима прекращения огня в Олешках стало известно 23 октября. Первым об этом сообщил Белый дом, затем информацию подтвердили в Москве и Киеве.

По последний оценкам украинских властей, в Олешках в полной блокаде оставались около 2 тысяч человек — без еды, медпомощи и стабильного электроснабжения. Помимо Мелании Трамп, к попыткам добиться гуманитарного коридора для жителей оккупированного города подключался и римский папа Лев XIV, который из больницы звонил президенту РФ Владимиру Путину и просил того как можно скорее прекратить огонь в Олешках.

В конце сентября комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти призвал немедленно прекратить огонь в оккупированных Олешках, открыть гуманитарным организациям беспрепятственный доступ в город и обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей. По его словам, гуманитарный кризис в Олешках стремительно усугубляется, а гражданские, в том числе дети, оказались в ловушке — без достаточного количества еды, лекарств, медицинской помощи, без водопровода и электричества. О’Флаэрти добавил, что, согласно поступающим сведениям, людям грозит высокий риск гибели.

В начале октября сообщалось, что Нацгвардия Украины провела успешную операцию по доставке гуманитарного груза в оккупированные Олешки. С помощью дронов в город доставили около 400 посылок общим весом почти 4 тонны. Это были продукты питания, медикаменты и наборы товаров для детей.

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Публикация:«В оккупированных Олешках заработал режим прекращения огня. Перед эвакуацией жителей саперы должны разминировать дороги»

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