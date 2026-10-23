Кремль подтвердил временное прекращение огня в оккупированных Олешках для эвакуации населения. Ранее о договоренности сообщил Белый дом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании прекращения огня в оккупированных Олешках Херсонской области Украины. Об этом сообщило госагентство ТАСС. Несколькими часами ранее администрация президента США объявила о приостановке боевых действий между Россией и Украиной в районе Олешек с 29 октября. Во время паузы по специальному коридору будут эвакуированы мирные жители города, а также будет доставлена гуманитарная помощь.

Песков подтвердил сообщение Белого дома о согласовании прекращения огня в оккупированных Олешках для эвакуации из города мирных жителей и доставки туда гуманитарной помощи. По его словам, перемирие продлится «как минимум несколько дней». Он поприветствовал усилия первой леди США Мелании Трамп, которой «принадлежит координирующая роль по организации этой гуманитарной операции». Песков добавил, что все желающие смогут покинуть Олешки во время предстоящей паузы в боевых действиях.

За несколько часов до этого уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что обсудила ситуацию в Олешках с уполномоченным по правам человека в Украине Дмитрием Лубинцом.

Первым о приостановке боевых действий в оккупированных Олешках заявил Белый дом, отметив, что ключевую роль в достижении такой договоренности сыграла Мелания Трамп. В администрации президента США заверили, что локальное прекращение огня начнется с 29 октября.

Обновлено в 19:25 по Москве. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские военные прекратят огонь на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в Олешках с 4:00 утра 27 октября.

С украинской стороны первым договоренность подтвердил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, «в ближайшее время начнется операция по деблокированию населенного пункта Олешки и его окрестностей для создания постоянно действующих гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи». Он отметил, что особую роль в достижении соглашения сыграли папа римский и Мелания Трамп.

По последним оценкам украинских властей, в Олешках в полной блокаде остаются около 2 тысяч человек — без еды, медпомощи и стабильного электроснабжения. Журналистка Елена Гнитецкая рассказывала The Insider:

«Люди практически не выходят на улицу. Продукты выменивают — это уже даже не рынки, а стихийные места, где люди быстро собираются, меняются, кто чем может, и так же быстро расходятся, потому что там очень много дронов».

Неделю назад папа римский Лев XIV позвонил президенту РФ Владимиру Путину и призвал того к прекращению огня в Олешках.

В конце сентября комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти призвал немедленно прекратить огонь в оккупированных Олешках, открыть гуманитарным организациям беспрепятственный доступ в город и обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей. По его словам, гуманитарный кризис в Олешках стремительно усугубляется, а гражданские, в том числе дети, оказались в ловушке — без достаточного количества еды, лекарств, медицинской помощи, без водопровода и электричества. О’Флаэрти добавил, что, согласно поступающим сведениям, людям грозит высокий риск гибели.

В начале октября сообщалось, что Нацгвардия Украины провела успешную операцию по доставке гуманитарного груза в оккупированные Олешки. С помощью дронов в город доставили около 400 посылок общим весом почти 4 тонны. Это были продукты питания, медикаменты и наборы товаров для детей.