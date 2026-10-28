Украинские военные перед дорогой Гуляйполе — Великая Новосёлка, расширение режима прекращения огня в Олешках. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении сообщается о продвижении российских военных на рубежи в 15 км восточнее Сум
- На константиновском направлении украинские войска сохраняют присутствие в большей части Константиновки
- На покровском направлении заявляется о выдыхающемся российском наступлении на Доброполье и в сторону Дружковки
- На южно-донецком направлении украинские силы удерживают позиции перед дорогой Гуляйполе — Великая Новосёлка
- На херсонском направлении режим прекращения огня в Олешках расширен на отдельные районы Херсонской области
- Налет на химкомбинат «Азот» в Новомосковске в Тульской области — поражена установка выпуска аммиака
- Кампания ударов по производителям синтетического каучука в России — пострадали шесть из 10 крупных предприятий
- The Insider — российские компании закупают за границей продвинутую лазерную технику для военных целей
Обстановка на фронте
На сумском направлении сообщается о продвижении российских военных на рубежи в 15 км восточнее Сум.
Минобороны РФ сообщило о захвате села Бариловка в 15 км к востоку от Сум. По информации DeepState, Бариловка контролируется СОУ и находится в 11–12 км от зоны устойчивого российского контроля.
На харьковском направлении Минобороны РФ отчитывается о расширении приграничного плацдарма севернее Харькова.
Минобороны РФ заявило об оккупации Алисовки к северу от Харькова. Согласно карте DeepState, Алисовка остается под украинским контролем.
На константиновском направлении украинские войска сохраняют присутствие в бóльшей части Константиновки.
Исследователь под ником Playfra обращает внимание на геопривязку российского удара по украинской позиции южнее Константиновки. По его оценке, значительные украинские силы присутствуют в бóльшей части города, несмотря на заявления ВС РФ о полном контроле над ним.
На покровском направлении заявляется о выдыхающемся российском наступлении на Доброполье и в сторону Дружковки.
В бригаде Нацгвардии Украины «Рубіж» привели видео, на котором танк бригады ведет огонь прямой наводкой, как сообщается, по укрытию с российской пехотой. По оценке проекта WarArchive, видео, вероятно, снято в районе Дорожного — к юго-востоку от Доброполья.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», считает, что российское наступление на Доброполье и в сторону Дружковки выдыхается: потери растут, а успехи россиян всё менее значительны. Он прогнозирует, что вскоре российские военные, которые «просочились» вглубь украинских позиций, начнут страдать от холода и голода из-за отсутствия снабжения.
На южно-донецком направлении украинские силы удерживают позиции перед дорогой Гуляйполе — Великая Новосёлка.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4, 5), что ВС РФ удалось не допустить продвижения противника южнее дороги Гуляйполе — Великая Новосёлка, а СОУ переходят к удержанию и закреплению ранее занятых позиций. Стороны осуществляют локальные атаки и контратаки, а глубина украинского продвижения до сих пор недостаточна для того, чтобы влиять на российское наступление на соседнем запорожском направлении, хотя в дальнейшем украинские силы могут создать опасную ситуацию на правом фланге российской 5-й армии, считает обозреватель.
На херсонском направлении режим прекращения огня в Олешках (до 2016 года — Цюрупинск) расширен на отдельные районы Херсонской области.
Режим прекращения огня для эвакуации жителей оккупированных Олешек расширили на другие территории Херсонской области, сообщила первая леди США Мелания Трамп. Какие именно районы вошли в зону перемирия, не уточняется. Режим действует с 27 октября и, как ожидается, продлится до вечера 1 ноября. По информации Financial Times, автобусы начнут вывозить жителей Олешек 29 октября — сначала в оккупированный Крым или Россию, откуда они смогут вернуться на подконтрольную Украине территорию.
За первые 30 часов режима прекращения огня в Олешках инцидентов не зафиксировано, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, российская и украинская стороны поддерживают связь через омбудсменов и координируют выполнение договоренностей для гуманитарной операции. В период перемирия в Херсоне за минувшие сутки также не зафиксировали ни одного прилета, сообщили в местной ОВА.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 28 октября одной баллистической ракеты «Искандер-М» / С-400 и 88 беспилотников типа «Шахед» (38 из них — реактивные), S8000 «Бандероль» / «Дань-Т», «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Был сбит или подавлен 71 БПЛА — 81%, в том числе 31 реактивный. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в восьми локациях, а также падение обломков в двух локациях.
В результате удара реактивного БПЛА по Основянскому району в Харькове накануне вечером пострадали пять человек, включая четырехлетнего ребенка. Горели многоквартирный и частный дома, гаражи и производственное здание, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
В Украине могут вновь ввести режим светомаскировки, если ВС РФ начнут массово использовать на БПЛА и ракетах модуль оптической навигации «Сусанин», заявил Сергей «Флеш» Бескрестнов. По его словам, прежде всего речь может идти об освещении дорог и участков трасс, которые способны служить ориентирами для таких систем. «Сусанин» предназначен для наведения по изображениям местности при потере спутникового сигнала, так повышается устойчивость беспилотников к средствам РЭБ.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 27 октября 71 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также Московским регионом. В ночь на 28 октября был перехвачен 531 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями и Московским регионом.
Украинский Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» проанализировал последствия удара 10 октября по нефтеналивному терминалу «Юг Руси» возле Батайска в Ростовской области. По оценке авторов канала, были уничтожены восемь резервуаров, еще три получили повреждения в результате возникшего пожара.
Также Telegram-канал опубликовал спутниковые снимки последствий удара по объектам в Омске вечером 24 октября. По оценке канала, на заводе «Омский каучук» произошел пожар в цехе разделения газов на фракции на установке Д-3, а установка конечного производства метил-трет-бутилового эфира Д-5 была повреждена. Канал также сообщает о возгорании более 40 тонн готовой продукции полипропилена на открытой площадке ООО «Полиом» и существенных повреждениях межцеховых трубопроводов. На складском комплексе Ozon, по оценке авторов, полностью выгорел один блок и частично — еще один.
В результате налета БПЛА на Сургутский завод по стабилизации конденсата в Ханты-Мансийском автономном округе 16 октября могла быть серьезно повреждена трубопроводная эстакада, ведущая к установке производства моторных топлив, сообщает Exile+. Мощность установки составляет около 4 млн тонн в год. Повреждение эстакады могло затронуть саму установку и привести к сокращению выпуска топлива либо остановке ее работы, отмечает проект.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» на основании анализа спутниковых снимков оценил последствия удара по заводу «Энергия» в Ельце в Липецкой области 25 октября — ракеты Storm Shadow поразили четыре производственных здания: их крыши разрушены, а внутренние помещения полностью выгорели.
Накануне один человек погиб и четверо пострадали в результате атак в Белгородской области, сообщил оперштаб региона. В селе Дорогощь в Грайворонском округе дрон атаковал мужчину на электросамокате — он погиб на месте. В селе Городище в Корочанском округе мужчина получил тяжелые ранения в результате детонации БПЛА. В Шебекине FPV-дроны атаковали два автомобиля, ранены три человека.
Минувшей ночью Липецкая область подверглась атаке беспилотников, губернатор Игорь Артамонов заявил о 45 сбитых БПЛА. Известно об одном пострадавшем. По словам Артамонова, в Липецке обломки повредили окна многоквартирного дома, еще два беспилотника упали рядом с жилыми домами на территории СНТ и в Данковском районе. Губернатор опроверг сообщения о крупном пожаре на промышленном предприятии, заявив, что возгорание возникло в лесополосе после падения обломков и было локализовано. По информации украинских каналов, под удар мог попасть металлургический комбинат.
Издание Astra и украинские Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+ сообщили об атаке по химкомбинату «Азот» в Новомосковске в Тульской области. По их информации (1, 2), могла быть атакована установка выпуска аммиака АМ-70. Украинский Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» утверждает, что были повреждены два цеха производства аммиака и подстанция метанольного производства. На опубликованном Exilenova+ видео, как заявляется, горит склад готовой продукции аммиачной селитры площадью около 5 тысяч кв. м.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о массированной атаке беспилотников на регион. Он написал, что в результате падения обломков БПЛА в Новомосковске фиксируются повреждения многоквартирных домов, частных жилых домовладений и «инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне». Какое именно предприятие подверглось атаке, он не уточнил, но указал, что в город направлены лаборатории госучреждения «Природа» и управления Роспотребнадзора по Тульской области. По информации Службы внешней разведки Украины, химзавод «Азот» поставлял азотную кислоту заводу им. Свердлова в Дзержинске — крупному производителю боеприпасов и взрывчатки. Азотная кислота используется при синтезе гексогена и октогена для производства артиллерийских боеприпасов.
На всей территории оккупированного Крыма ввели ограничения потребления электроэнергии из-за недостаточного объема ее поступления по магистральным сетям, заявило подконтрольное российским властям предприятие «Крымэнерго» накануне. Там сообщили, что штатная схема энергоснабжения полуострова не работает, а соблюдать графики и равномерно распределять имеющуюся мощность пока невозможно. Электричество подают в первую очередь социально значимым объектам.
В 1-м корпусе Нацгвардии Украины «Азов» заявили, что поразили более 100 поездов, занимавшихся доставкой топлива к фронту. Как сообщается, под удары попали локомотивы, цистерны и другое имущество.
Компания Fire Point объяснила удары по российским заводам-производителям синтетического каучука их связью с ракетной промышленностью. Эти предприятия выпускают в том числе полибутадиен-акрилонитрил — полимер, используемый как связующее и дополнительное горючее в смесевом твердом ракетном топливе, на котором работают двигатели ракет «Искандер-М». Отмечается, что за последние дни БПЛА FP-1 атаковали «Воронежсинтезкаучук», «Омский каучук» и «Тольяттикаучук». Всего к 25 октября шесть из примерно десяти крупных российских предприятий отрасли подверглись 11 успешным атакам, подсчитали в компании.
The Insider подготовил карту отключений электроэнергии в Украине за 19–25 октября 2026 года. На ней отмечено, в каких регионах пропадал свет и сколько раз это происходило. За неделю зафиксировано не менее 211 случаев отключения электроэнергии в 21 области и Киеве. Неделей ранее таких случаев было 210, тоже в 21 области и Киеве. Больше всего случаев, 46, учтено в Запорожской области. Это связано в том числе с тем, что местные энергетики публикуют в Telegram-канале подробные данные с разбивкой по районам электросетей. По другим регионам такой детализации нет, поэтому реальное число отключений там может быть выше.
The Insider также выпустил материал о взаимных российских и украинских ударах по торговому судоходству в Азовском и Чёрном морях. С начала лета обе стороны пытаются ограничить морские перевозки противника, а в октябре атаки достигли прежде безопасного коридора в территориальных водах Румынии и Болгарии. В результате почти вся акватория Чёрного моря стала зоной повышенного риска для гражданских судов. Систематические удары по портам и торговым судам уже привели к фактической остановке черноморского экспорта агропродукции, прежде всего зерна, как из России, так и из Украины. Это угрожает аграрному сектору двух стран и мировому продовольственному рынку, который может лишиться примерно пятой части зернового экспорта, отмечают авторы.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 26 октября по 20:00 27 октября стало известно как минимум о 18 погибших и 126 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период/
Вооружения и военная техника
Как выяснил The Insider, в настоящее время Россия, несмотря на санкции, регулярно закупает продвинутую промышленную лазерную технику, для того чтобы иметь возможность самостоятельно разрабатывать и создавать нужные для военных системы связи, лидары, целеуказатели, инерциальную навигацию. Некоторые закупки могут указывать на то, что они предназначались для увеличения мощности российских квантовых компьютеров. Лазерная техника поставляется в Россию преимущественно из Китая, однако порядка 10% закупается в Германии, Италии, Швейцарии, Японии, США, Израиле.
В Одесской области обнаружили неизвестную российскую крылатую ракету. Сергей «Флеш» Бескрестнов ранее идентифицировал ее как «Герань-5 К5-К», однако издание «Мілітарний» отмечает, что эта ракета имеет существенные отличия.
О главных событиях войны 27 октября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ продвигаются восточнее Лимана, прекращение огня в Олешках, удар баллистикой по Южному мосту в Киеве. Что происходит на фронте
Все военные сводки The Insider можно прочитать тут