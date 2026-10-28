Украинские военные перед дорогой Гуляйполе — Великая Новосёлка, расширение режима прекращения огня в Олешках. Что происходит на фронте

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», считает, что российское наступление на Доброполье и в сторону Дружковки выдыхается: потери растут, а успехи россиян всё менее значительны. Он прогнозирует, что вскоре российские военные, которые «просочились» вглубь украинских позиций, начнут страдать от холода и голода из-за отсутствия снабжения.

На южно-донецком направлении украинские силы удерживают позиции перед дорогой Гуляйполе — Великая Новосёлка.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4, 5), что ВС РФ удалось не допустить продвижения противника южнее дороги Гуляйполе — Великая Новосёлка, а СОУ переходят к удержанию и закреплению ранее занятых позиций. Стороны осуществляют локальные атаки и контратаки, а глубина украинского продвижения до сих пор недостаточна для того, чтобы влиять на российское наступление на соседнем запорожском направлении, хотя в дальнейшем украинские силы могут создать опасную ситуацию на правом фланге российской 5-й армии, считает обозреватель.

На херсонском направлении режим прекращения огня в Олешках (до 2016 года — Цюрупинск) расширен на отдельные районы Херсонской области.

Режим прекращения огня для эвакуации жителей оккупированных Олешек расширили на другие территории Херсонской области, сообщила первая леди США Мелания Трамп. Какие именно районы вошли в зону перемирия, не уточняется. Режим действует с 27 октября и, как ожидается, продлится до вечера 1 ноября. По информации Financial Times, автобусы начнут вывозить жителей Олешек 29 октября — сначала в оккупированный Крым или Россию, откуда они смогут вернуться на подконтрольную Украине территорию.

За первые 30 часов режима прекращения огня в Олешках инцидентов не зафиксировано, заявила уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, российская и украинская стороны поддерживают связь через омбудсменов и координируют выполнение договоренностей для гуманитарной операции. В период перемирия в Херсоне за минувшие сутки также не зафиксировали ни одного прилета, сообщили в местной ОВА.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 28 октября одной баллистической ракеты «Искандер-М» / С-400 и 88 беспилотников типа «Шахед» (38 из них — реактивные), S8000 «Бандероль» / «Дань-Т», «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Был сбит или подавлен 71 БПЛА — 81%, в том числе 31 реактивный. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в восьми локациях, а также падение обломков в двух локациях.

В результате удара реактивного БПЛА по Основянскому району в Харькове накануне вечером пострадали пять человек, включая четырехлетнего ребенка. Горели многоквартирный и частный дома, гаражи и производственное здание, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

В Украине могут вновь ввести режим светомаскировки, если ВС РФ начнут массово использовать на БПЛА и ракетах модуль оптической навигации «Сусанин», заявил Сергей «Флеш» Бескрестнов. По его словам, прежде всего речь может идти об освещении дорог и участков трасс, которые способны служить ориентирами для таких систем. «Сусанин» предназначен для наведения по изображениям местности при потере спутникового сигнала, так повышается устойчивость беспилотников к средствам РЭБ.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 27 октября 71 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областями, а также Московским регионом. В ночь на 28 октября был перехвачен 531 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями и Московским регионом.

Украинский Telegram-канал «Абсолютно надійне джерело» проанализировал последствия удара 10 октября по нефтеналивному терминалу «Юг Руси» возле Батайска в Ростовской области. По оценке авторов канала, были уничтожены восемь резервуаров, еще три получили повреждения в результате возникшего пожара.