За неделю с 19 по 25 октября в регионах Украины зафиксировано не менее 211 случаев отключения света

The Insider подготовил карту отключений электроэнергии в Украине за 19–25 октября 2026 года. На ней отмечено, в каких регионах пропадал свет и сколько раз это происходило.

За неделю зафиксировано не менее 211 случаев отключения электроэнергии в 21 области и Киеве. Неделей ранее таких случаев было 210, тоже в 21 области и Киеве. Больше всего случаев, 46, учтено в Запорожской области. Это связано в том числе с тем, что местные энергетики публикуют в Telegram-канале подробные данные с разбивкой по районам электросетей. По другим регионам такой детализации нет, поэтому реальное число отключений там может быть выше.

Минимальное количество отключений по регионам:

Запорожская область — 46

Житомирская область — 15

Харьковская область — 14

Киевская и Черниговская области — по 13

Полтавская и Сумская области — по 12

Ровенская область — 11

Киев — 10

Хмельницкая область — 9

Волынская и Черкасская области — по 8

Одесская область — 7

Тернопольская область — 6

Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская и Николаевская области — по 4

Львовская и Херсонская области — по 3

Черновицкая область — 1

Самый массированный удар по энергетике за неделю пришелся на ночь с 18 на 19 октября. Россия применила баллистические и крылатые ракеты и 269 беспилотников, под ударом оказались энергообъекты в 11 областях. По словам Владимира Зеленского, были поражены 28 подстанций и других объектов энергетики. На Волыни без света остались около 68 тысяч точек учета, в Кировоградской области — более 34 тысяч абонентов.

В ночь на 22 октября Киев атаковали тремя волнами баллистических ракет, всего была выпущена 21 ракета. После обстрела ДТЭК сообщал об отсутствии электричества в 35,5 тысячи домохозяйств в Голосеевском районе столицы.

23 октября, по данным Минэнерго, после ночной атаки дронов без света остались более 500 тысяч человек. На Волыни были обесточены около 105 тысяч абонентов, в Житомирской области — более 900 населенных пунктов. Одна из ТЭС ДТЭК после массированного удара прекратила генерацию. В тот же день в ряде регионов, в том числе в Киеве, Киевской, Черниговской и Черкасской областях, ввели аварийные отключения.

Вечером 24 октября после удара по энергообъекту на Черниговщине без света остались около 145 тысяч абонентов в Новгород-Северском, Нежинском и Черниговском районах, а также в Славутиче.

Отключения после ударов фиксировались и на западе страны. 20 октября после атаки на объект «Укрэнерго» на Львовщине почти 16 тысяч абонентов остались без света в Яворовском районе. 23 октября после удара беспилотника были обесточены 175 населенных пунктов во Львовском районе. Кроме того, почти всю неделю в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской и Харьковской областях действовали графики почасовых отключений.

Данные собраны по открытым источникам, в основном это сообщения «Укрэнерго», Минэнерго, облэнерго и областных администраций. По оккупированным территориям данные не приводятся. На карте также отмечена линия боевого соприкосновения.