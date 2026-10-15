За неделю с 5 по 11 октября в регионах Украины зафиксировано не менее 127 случаев отключения света

The Insider подсчитал случаи отключения электроэнергии в Украине за 5–11 октября 2026 года и обозначил их на карте. На ней отмечено, в каких регионах пропадал свет и сколько раз это происходило.

За неделю зафиксировано не менее 127 случаев отключения электроэнергии в 12 областях и Киеве. Больше всего случаев, 64, учтено в Запорожской области. Это связано в том числе с тем, что в Telegram-канале Запорожского облэнерго данные об отключениях публикуют подробно, с разбивкой по районам электросетей. По другим регионам такой детализации не приводится, поэтому реальное число отключений там может быть выше.

Минимальное количество отключений по регионам:

Запорожская область — 64

Киев — 12

Полтавская область — 11

Сумская область — 9

Черниговская область — 8

Киевская область — 7

Харьковская область — 5

Донецкая область — 3

Днепропетровская, Одесская и Херсонская области — по 2

Винницкая и Черкасская области — по 1

Данные для карты собраны по DeepState, а по блэкаутам — из различных открытых источников. Цифры отражают минимальное количество случаев. По оккупированным территориям данные не приводятся. На карте также отмечена линия боевого соприкосновения по состоянию на 14 октября.