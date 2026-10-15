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За неделю с 5 по 11 октября в регионах Украины зафиксировано не менее 127 случаев отключения света

The Insider
Иллюстрация к материалу

The Insider подсчитал случаи отключения электроэнергии в Украине за 5–11 октября 2026 года и обозначил их на карте. На ней отмечено, в каких регионах пропадал свет и сколько раз это происходило.

За неделю зафиксировано не менее 127 случаев отключения электроэнергии в 12 областях и Киеве. Больше всего случаев, 64, учтено в Запорожской области. Это связано в том числе с тем, что в Telegram-канале Запорожского облэнерго данные об отключениях публикуют подробно, с разбивкой по районам электросетей. По другим регионам такой детализации не приводится, поэтому реальное число отключений там может быть выше.

Минимальное количество отключений по регионам:

  • Запорожская область — 64
  • Киев — 12
  • Полтавская область — 11
  • Сумская область — 9
  • Черниговская область — 8
  • Киевская область — 7
  • Харьковская область — 5
  • Донецкая область — 3
  • Днепропетровская, Одесская и Херсонская области — по 2
  • Винницкая и Черкасская области — по 1

Данные для карты собраны по DeepState, а по блэкаутам — из различных открытых источников. Цифры отражают минимальное количество случаев. По оккупированным территориям данные не приводятся. На карте также отмечена линия боевого соприкосновения по состоянию на 14 октября.

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Публикация:«За неделю с 5 по 11 октября в регионах Украины зафиксировано не менее 127 случаев отключения света»

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