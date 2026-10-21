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Новости

За неделю с 12 по 18 октября в регионах Украины зафиксировано не менее 210 случаев отключения света

The Insider
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The Insider подготовил карту отключений электроэнергии в Украине за 12–18 октября 2026 года. На ней отмечено, в каких регионах пропадал свет и сколько раз это происходило.

За неделю зафиксировано не менее 210 случаев отключения электроэнергии в 21 области и Киеве. Неделей ранее, 5–11 октября, их было не менее 127 в 12 областях и Киеве. Больше всего случаев — 62 — учтено в Запорожской области. Это связано в том числе с тем, что местные энергетики публикуют в Telegram-канале подробные данные с разбивкой по районам электросетей. По другим регионам такой детализации нет, поэтому реальное число отключений там может быть выше.

Минимальное количество отключений по регионам:

  • Запорожская область — 62
  • Харьковская область — 17
  • Черниговская область — 16
  • Сумская и Киевская области — по 14
  • Житомирская область — 13
  • Полтавская область — 10
  • Хмельницкая и Одесская области — по 8
  • Черкасская область и Киев — по 7
  • Донецкая область — 6
  • Волынская и Ровенская области — по 5
  • Тернопольская и Винницкая области — по 4
  • Днепропетровская и Кировоградская области — по 3
  • Николаевская, Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области — по 1

В отличие от предыдущей недели, отключения дошли до западных областей. 16 октября после ночной атаки дронов без света остались 370 тысяч абонентов в Волынской области, в том числе весь Луцк. 17 октября почасовые графики впервые за осень ввели во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Самыми масштабными стали два удара. В ночь на 14 октября Россия выпустила по Киеву, Киевской и Харьковской областям 39 ракет и 128 дронов, без электричества остались не менее 600 тысяч человек. В ночь на 17 октября под ударом баллистических и крылатых ракет и 332 дронов оказались больше 15 объектов генерации и передачи электроэнергии, тяжелее всего пришлось Луцку, Ровно, Житомиру и Виннице.

Данные собраны по открытым источникам, в том числе по сообщениям «Укренерго», Минэнерго Украины, Облэнерго и областных военных администраций. По оккупированным территориям данные не приводятся. На карте также отмечена линия боевого соприкосновения.

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Публикация:«За неделю с 12 по 18 октября в регионах Украины зафиксировано не менее 210 случаев отключения света»

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