За неделю с 12 по 18 октября в регионах Украины зафиксировано не менее 210 случаев отключения света

The Insider подготовил карту отключений электроэнергии в Украине за 12–18 октября 2026 года. На ней отмечено, в каких регионах пропадал свет и сколько раз это происходило.

За неделю зафиксировано не менее 210 случаев отключения электроэнергии в 21 области и Киеве. Неделей ранее, 5–11 октября, их было не менее 127 в 12 областях и Киеве. Больше всего случаев — 62 — учтено в Запорожской области. Это связано в том числе с тем, что местные энергетики публикуют в Telegram-канале подробные данные с разбивкой по районам электросетей. По другим регионам такой детализации нет, поэтому реальное число отключений там может быть выше.

Минимальное количество отключений по регионам:

Запорожская область — 62

Харьковская область — 17

Черниговская область — 16

Сумская и Киевская области — по 14

Житомирская область — 13

Полтавская область — 10

Хмельницкая и Одесская области — по 8

Черкасская область и Киев — по 7

Донецкая область — 6

Волынская и Ровенская области — по 5

Тернопольская и Винницкая области — по 4

Днепропетровская и Кировоградская области — по 3

Николаевская, Львовская, Закарпатская и Ивано-Франковская области — по 1

В отличие от предыдущей недели, отключения дошли до западных областей. 16 октября после ночной атаки дронов без света остались 370 тысяч абонентов в Волынской области, в том числе весь Луцк. 17 октября почасовые графики впервые за осень ввели во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях.

Самыми масштабными стали два удара. В ночь на 14 октября Россия выпустила по Киеву, Киевской и Харьковской областям 39 ракет и 128 дронов, без электричества остались не менее 600 тысяч человек. В ночь на 17 октября под ударом баллистических и крылатых ракет и 332 дронов оказались больше 15 объектов генерации и передачи электроэнергии, тяжелее всего пришлось Луцку, Ровно, Житомиру и Виннице.

Данные собраны по открытым источникам, в том числе по сообщениям «Укренерго», Минэнерго Украины, Облэнерго и областных военных администраций. По оккупированным территориям данные не приводятся. На карте также отмечена линия боевого соприкосновения.