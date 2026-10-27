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Режим прекращения огня для эвакуации жителей Олешек расширили на другие территории Херсонской области — Мелания Трамп

The Insider
Олешки. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ / AP

Олешки. Фото: 34-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ / AP

Зона прекращения огня между Россией и Украиной в Херсонской области расширена за пределы оккупированного города Олешки, чтобы обеспечить безопасный проход гуманитарных конвоев, объявила первая леди США Мелания Трамп. По ее словам, начало режима тишины также перенесли на два дня раньше первоначального срока — с 29 на 27 октября:

«Сроки были перенесены на два дня вперед, чтобы обеспечить безопасность мирных жителей и облегчить доставку жизненно важной гуманитарной помощи. Географическая зона прекращения огня расширена за пределы Олешек в пределах Херсонской области, чтобы обеспечить безопасный проход гуманитарных конвоев».

Какие именно населенные пункты или участки Херсонской области дополнительно вошли в зону прекращения огня, первая леди США не уточнила. Независимого подтверждения новых границ режима тишины пока нет.

Режим прекращения огня вступил в силу сегодня, 27 октября, в 3:00 по киевскому времени. Его начало подтвердили уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец и российское Минобороны. По словам главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, прекращение огня продлится до 22:59 1 ноября. Его цель — обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию мирных жителей.

Как пишет Financial Times, автобусы для эвакуации должны начать вывозить жителей Олешек 29 октября, а тех, кто согласится уехать, сначала доставят в оккупированный Крым или Россию, откуда они смогут вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Ранее The Insider писал, что о достижении договоренности впервые объявил Белый дом 23 октября, после чего ее подтвердили Москва и Киев. Помимо Мелании Трамп, в переговорах об открытии гуманитарного коридора участвовал папа римский Лев XIV, который лично обращался к Владимиру Путину с просьбой прекратить огонь.

До начала полномасштабного российского вторжения в Олешках проживали около 24 тысяч человек. Сейчас, по оценкам украинских властей, там остаются около 2 тысяч жителей, испытывающих острую нехватку еды, питьевой воды и медикаментов. Город находится под российской оккупацией с 2022 года.

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Публикация:«Режим прекращения огня для эвакуации жителей Олешек расширили на другие территории Херсонской области — Мелания Трамп»

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