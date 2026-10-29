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Новости

Дроны ударили по химзаводу в Стерлитамаке, производящему уникальные элементы для военной промышленности России. Пожар зафиксировали спутники

The Insider
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали Башкортостан, под удар попала Башкирская содовая компания (БСК) в Стерлитамаке. Об этом сообщили украинский мониторинговый канал Supernova+ и издание Astra. Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов в своем Telegram-канале написал, что обломки дронов упали на территорию одного из предприятий города. The Insider подтвердил по картам тепловых аномалий НАСА FIRMS возгорание на БСК — одном из крупнейших химических предприятий России, поставляющем продукцию в том числе оборонному комплексу. Одновременно с этим мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о крупной атаке беспилотников на регион.

В ночь на 29 октября украинские мониторинговые каналы сообщили об ударе беспилотников по Стерлитамаку. OSINT-анализ издания Astra подтвердил, что дым в результате этой атаки поднимался над БСК. Мэр города Шаймарданов в своем Telegram-канале подтвердил удары по Стерлитамаку и «одному из предприятий», однако заверил, что все беспилотники были сбиты:

«Отражена очередная атака БПЛА на Стерлитамак. Силами Минобороны и БАРСа сбиты все 8 беспилотников. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Нанесены мелкие повреждения, завод работает в штатном режиме».

The Insider подтвердил по картам тепловых аномалий НАСА FIRMS возгорание на БСК.

Тепловая аномалия в районе БСК

Тепловая аномалия в районе БСК

НАСА FIRMS

АО «Башкирская содовая компания» было образовано в мае 2013 года после слияния двух крупных предприятий ОАО «Сода» и ОАО «Каустик» и входит в состав химического холдинга АО «Росхим». БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды. Кроме того, на сайте компании открыто сообщается о поставках продукции оборонному военному комплексу РФ. В частности, на заводе производят соляную кислоту и дихлорэтан, а также терефталоилхлорид – уникальный компонент для изготовления сверхпрочных материалов (тросов для парашютных строп, космической и авиационной техники, а также другой продукции военного назначения). Как утверждается на сайте компании, БСК — единственное предприятие в России, выпускающее терефталоилхлорид.

Как отмечает Astra, 27 августа украинские беспилотники уже атаковали БСК.

Крупной атаке беспилотников в ночь на 29 октября подвергся и Московский регион. Как сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин, в сторону Москвы и области летели 613 БПЛА, из которых 231 был уничтожен на подлете к городу. Как отметил «Коммерсантъ», в течение ночи прием и отправку рейсов приостанавливали московские аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Кроме того, приостанавливали работу аэропорты Калуги, Пензы, Саратова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Саранска, Самары, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Нижнекамска, Бугульмы, Череповца, Кирова, Уфы, Оренбурга, Ижевска, Перми.

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Публикация:«Дроны ударили по химзаводу в Стерлитамаке, производящему уникальные элементы для военной промышленности России. Пожар зафиксировали спутники»

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