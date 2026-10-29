Дроны ударили по химзаводу в Стерлитамаке, производящему уникальные элементы для военной промышленности России. Пожар зафиксировали спутники

В ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали Башкортостан, под удар попала Башкирская содовая компания (БСК) в Стерлитамаке. Об этом сообщили украинский мониторинговый канал Supernova+ и издание Astra. Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов в своем Telegram-канале написал, что обломки дронов упали на территорию одного из предприятий города. The Insider подтвердил по картам тепловых аномалий НАСА FIRMS возгорание на БСК — одном из крупнейших химических предприятий России, поставляющем продукцию в том числе оборонному комплексу. Одновременно с этим мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о крупной атаке беспилотников на регион.

В ночь на 29 октября украинские мониторинговые каналы сообщили об ударе беспилотников по Стерлитамаку. OSINT-анализ издания Astra подтвердил, что дым в результате этой атаки поднимался над БСК. Мэр города Шаймарданов в своем Telegram-канале подтвердил удары по Стерлитамаку и «одному из предприятий», однако заверил, что все беспилотники были сбиты:

«Отражена очередная атака БПЛА на Стерлитамак. Силами Минобороны и БАРСа сбиты все 8 беспилотников. Обломки упали на территорию одного из предприятий. Нанесены мелкие повреждения, завод работает в штатном режиме».

The Insider подтвердил по картам тепловых аномалий НАСА FIRMS возгорание на БСК.