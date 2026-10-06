Волгоградский НПЗ «Лукойла» полностью остановил переработку нефти после атаки беспилотников 2 октября — Reuters

Волгоградский НПЗ «Лукойла» 2 октября полностью прекратил переработку нефти из-за повреждений оборудования, полученных при атаке беспилотников. Об этом Reuters рассказали два источника в отрасли. По оценке агентства, остановка завода, скорее всего, усугубит дефицит топлива, к которому в России привели удары по нефтеперерабатывающим предприятиям.

Администрация Волгоградской области со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова сообщала о массированной атаке дронов на промышленную инфраструктуру региона, однако не уточняла, какие именно объекты пострадали.

Согласно данным на сайте компании, мощность Волгоградского НПЗ составляет около 14 млн тонн нефти в год, или 280 тысяч баррелей в сутки. На предприятие приходится примерно 5% всей нефтепереработки в России.

Завод уже получал серьезные повреждения при атаках беспилотников 29 мая и 31 июля. Украина и Россия усилили удары по энергетическим объектам друг друга на фоне того, что попытки завершить войну, идущую уже пятый год, так и не дали результата.

25 сентября Reuters сообщало, что после атаки дронов переработку полностью остановил Пермский НПЗ «Лукойла». Он стал четвертым российским нефтезаводом, прекратившим работу после ударов украинских беспилотников с 20 сентября, — до этого переработку остановили Московский, Куйбышевский и Новошахтинский НПЗ.