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Пентагон не стал расследовать замедление Starlink в Украине

The Insider
Украинский военный с терминалом Starlink, Луганская область. Фото: Reuters

Украинский военный с терминалом Starlink, Луганская область. Фото: Reuters

Генеральный инспектор Пентагона отказался расследовать сбой в работе Starshield — военной версии Starlink — в Украине. Об этом пишут агентства Associated Press и Bloomberg

Обращение с просьбой провести расследование замедления Starshield в Пентагон направила группа из девяти сенаторов: четырех республиканцев и пяти демократов. В ответном письме в этот вторник генеральный инспектор ведомства Платт Моринг переадресовал запрос в Министерство военно-воздушных сил США. 

По словам одного из собеседников AP, это заявление сенаторы рассматривают как отказ в расследовании, хотя у Пентагона были все ресурсы для этого. 

«Вызывает беспокойство тот факт, что генеральный инспектор, по всей видимости, решил не расследовать сбои в спутниковой связи, на которые Украина полагается для защиты своего гражданского населения», — цитирует агентство сенатора Жанну Шахин, подписавшую письмо. 

Сбои в работе Starshield в Украине начали фиксировать в середине октября. Терминалы на украинских дронах теряли связь при скорости свыше 161 км/ч, из-за чего сорвался ряд военных миссий и усложнился перехват реактивных «Шахедов». 

Администрация президента США Дональда Трампа и основатель SpaceX Илон Маск представили противоречивые версии причин этих сбоев. Маск заявил, что любые ограничения должны быть санкционированы военными. Трамп позже отрицал, что он или глава SpaceX вводили какие-либо лимиты. В конце прошлой недели стало известно, что ограничения сняли

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Публикация:«Пентагон не стал расследовать замедление Starlink в Украине»

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