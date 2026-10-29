Украинский омбудсмен отправился в оккупированные РФ Олешки. Режим прекращения огня в рамках гуманитарной миссии соблюдается более 54 часов

Режим прекращения огня в районе оккупированных Россией Олешек Херсонской области соблюдается уже более 54 часов. Об этом сообщили уполномоченные по правам человека в Украине и России Дмитрий Лубинец и Яна Лантратова. Украинский омбудсмен также рассказал, что отправился в Олешки, где в ближайшее время должна начаться эвакуация мирных жителей.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что во главе украинской делегации отправился в оккупированные Россией Олешки в Херсонской области, где с утра 27 октября действует режим прекращения огня в рамках гуманитарной миссии по эвакуации мирных жителей и доставке помощи в город. Он отметил:

«Впереди — доставка гуманитарной помощи людям, которые остаются в городе, а также работа по обеспечению возможности их безопасного выезда. Эта работа проводится в рамках договоренностей, достигнутых с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп. Сосредоточены на главном — сделать всё возможное для людей, которые ждут помощи».

Перед этим Лубинец сообщил, что режим тишины в районе Олешек длится уже 54 часа, а «стороны полностью соблюдают согласованные договоренности». Лантратова со своей стороны также подтвердила отсутствие нарушений прекращения огня:

«Режим тишины действует уже 54 часа — с 4:00 по московскому времени 27 октября. Стороны полностью выполняют взятые на себя обязательства, ни одного нарушения не зафиксировано. Это позволяет военным продолжать разминирование дорог и готовить безопасный проезд гуманитарной колонны. Постоянно на связи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября заявил, что «сегодня-завтра уже жители смогут получить гуманитарную помощь беспрепятственно и безопасно, и желающие смогут покинуть этот населенный пункт». Он отметил:

«Подобные гуманитарные миссии, безусловно, важны. По крайней мере, это какая-то координация действий, исходя из высших гуманитарных соображений. И, конечно, здесь очень ценны именно вот эти миротворческие гуманитарные усилия американской стороны».

Мелания Трамп, роль которой в организации гуманитарной операции Россия и Украина неизменно подчеркивают, в свою очередь сообщила в Twitter, что работу по эвакуации жителей города будут освещать четыре журналиста американского консервативного канала Newsmax. Он заверила:

«Журналисты выступят в роли нейтральных наблюдателей, независимо зафиксируют и навсегда задокументируют эту историческую гуманитарную миссию».

Как писал The Insider, о достижении договоренности первым объявил Белый дом 23 октября, после чего ее подтвердили Москва и Киев. Помимо Мелании Трамп, в переговорах об открытии гуманитарного коридора участвовал папа римский Лев XIV, который лично обращался к Владимиру Путину с просьбой прекратить огонь.

До начала полномасштабного российского вторжения в Олешках проживали около 24 тысяч человек. Сейчас, по оценкам украинских властей, там остаются около 2 тысяч жителей, испытывающих острую нехватку еды, питьевой воды и медикаментов. Город находится под российской оккупацией с 2022 года.