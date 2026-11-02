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Новости

Россия стянула технику и провела ротацию военных в оккупированных Олешках во время режима прекращения огня — Sky News

The Insider
Фото: скриншот видео Sky News из оккупированных Олешек

Фото: скриншот видео Sky News из оккупированных Олешек

Россия использовала прекращение огня в оккупированных Олешках Херсонской области для усиления своих позиций в этом районе. Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ. Британский телеканал Sky News опубликовал кадры, на которых видно, как российские войска под прикрытием гуманитарной паузы завозят в город тяжелую технику и боеприпасы, а также проводят ротацию личного состава.

В Генштабе ВСУ заявили:

«Противник использовал гуманитарную паузу для обустройства своих позиций. За время действия режима тишины были зафиксированы ротация российских подразделений, укрепление позиций, расширение использования антидроновых средств на дорогах и наращивание логистического обеспечения, в частности подвоз боеприпасов».

О стягивании Россией техники и военнослужащих в оккупированные Олешки во время гуманитарной паузы сообщил и телеканал Sky News. Журналисты показали снятые беспилотниками видеокадры, на которых российские военные развертывают в районе тяжелую технику и доставляют в город боеприпасы. В сюжете говорится:

«Под прикрытием прекращения огня российские солдаты начали перемещение тяжелой военной техники и боеприпасов. На улицах можно было отчетливо увидеть тяжелые бронемашины. Украинцы говорят, что ничего из этого не имеет отношения к гуманитарной миссии».

Видеокадры с дронов также зафиксировали, как военные РФ заносят большие неопознанные мешки в здания, имеющие подвальные помещения. По словам командира 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Дмитрия Пулинца, до перемирия у российских военных не было возможности настолько спокойно передвигаться по Олешкам. По словам Пулинца, украинским военным удалось зафиксировать, как российские военные восстановили артиллерийские системы, вернули ранее утраченные позиции, провели ротацию и перебросили в город новые силы, а также пополнили запасы топлива за время гуманитарной паузы.

30 октября британская газета The Telegraph со ссылкой на украинских военных сообщала о масштабной военной подготовке российской армии на фоне режима тишины в Олешках. С помощью дронов ВСУ удалось зафиксировать укрепление российских позиций в районе города.

Режим прекращения огня в Олешках и в прилегающих к оккупированному городу районах действовал с раннего утра 27 октября до 22:59 1 ноября. Пауза возникла в результате договоренностей сторон при посредничестве первой леди США Мелании Трамп, которую Москва и Киев называют ключевым организатором перемирия. Во время гуманитарной операции из города удалось эвакуировать сотни мирных жителей и доставить гуманитарную помощь.

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Публикация:«Россия стянула технику и провела ротацию военных в оккупированных Олешках во время режима прекращения огня — Sky News»

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