Украинские беспилотники атаковали ЛПДС «Самара». Спутниковые снимки подтверждают пожар на станции

В ночь на 2 ноября украинские беспилотники ударили по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Транснефти» — «Самара». Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы, это подтверждает OSINT-анализ издания Astra. The Insider подтвердил по картам тепловых аномалий НАСА FIRMS возгорание на станции.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своей странице в соцсети «ВКонтанте» сообщил о воздушной атаке ВСУ по территории региона. По данным украинских мониторинговых каналов Exilenova+ и Supernova+ удар беспилотников пришелся по ЛПДС «Самара», расположенной в поселке Просвет. Атаку по ЛПДС «Самара» подтверждает и OSINT‑анализ издания Astra.

The Insider подтвердил по картам тепловых аномалий НАСА FIRMS возгорание на ЛПДС в Самарской области.