Украинские беспилотники атаковали ЛПДС «Самара». Спутниковые снимки подтверждают пожар на станции

В ночь на 2 ноября украинские беспилотники ударили по линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Транснефти» — «Самара». Об этом сообщают украинские мониторинговые каналы, это подтверждает OSINT-анализ издания Astra. The Insider подтвердил по картам тепловых аномалий НАСА FIRMS возгорание на станции.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на своей странице в соцсети «ВКонтанте» сообщил о воздушной атаке ВСУ по территории региона. По данным украинских мониторинговых каналов Exilenova+ и Supernova+ удар беспилотников пришелся по ЛПДС «Самара», расположенной в поселке Просвет. Атаку по ЛПДС «Самара» подтверждает и OSINT‑анализ издания Astra.
The Insider подтвердил по картам тепловых аномалий НАСА FIRMS возгорание на ЛПДС в Самарской области.
Речь идет о крупнейшем промышленном узле, который обеспечивает прием, смешивание различных сортов нефти и ее транспортировку по магистральным нефтепроводам. На территории ЛПДС «Самара» расположен один из крупнейших резервуарных парков в Европе. На станции находится 71 резервуар с суммарным объемом хранения более 1,6 млн кубометров нефти.
В октябре ЛПДС «Самара» неоднократно подвергалась атакам. Так, удар был нанесен 2 октября. В Генштабе ВСУ тогда отмечали, что в результате атаки удалось повредить 11 резервуаров РВС-20000, три резервуара РВСПК-50000, участок трубопровода и станцию автоматизированной наливной станции нефтепродуктов. Затем 7 октября украинские беспилотники снова атаковали станцию. Спустя три дня, 10 октября, ЛПДС «Самара» вновь подверглась удару.