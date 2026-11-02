Хакеры взломали приложение МЧС и разослали россиянам сообщения о ядерном ударе. За три часа до этого был атакован украинский сервис тревог

Упомянутый хакерами P1-SUN действительно существует, однако это не носитель ядерного оружия, а украинский дрон-перехватчик компании SkyFall, предназначенный для уничтожения российских ударных беспилотников, в том числе «Шахедов». Представители производителя рассказывали об этой разработке «Украинской правде» еще в феврале 2026 года.

В МЧС России сообщили, что специалисты устраняют уязвимость мобильного приложения и восстанавливают его работу. При этом ведомство утверждает, что кибератака не затронула основную систему оповещения населения. Сирены, громкоговорители, СМС-рассылка, теле- и радиовещание, по данным министерства, работают в штатном режиме. Мобильное приложение в МЧС называют вспомогательным каналом информирования. Число пользователей, которые получили ложные предупреждения, и технические подробности взлома ведомство не привело.

Систему оповещения взломали и в Украине

За несколько часов до этого, вечером 1 ноября, хакеры атаковали украинское приложение «Воздушная тревога». Согласно данным сервиса eTryvoga, первые ложные предупреждения появились около 22:48 по киевскому времени — примерно за три часа до начала рассылки в России. Пользователям поступали сообщения о радиационной и химической опасности, угрозе уличных боев в Киеве и якобы готовящемся ударе российской ракетой «Орешник».

Разработчики украинского приложения подтвердили несанкционированное вмешательство в его работу и временно отключили push-уведомления. Разработчикам eTryvoga пришлось временно прекратить автоматическую передачу предупреждений. Позднее оба сервиса начали восстанавливать работу. Украинская Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что общегосударственная система оповещения продолжает работать.

Кто стоит за двумя кибератаками, неизвестно. Несмотря на схожесть ложных предупреждений и небольшой промежуток между инцидентами, подтверждений того, что взломы в России и Украине организовали одни и те же люди, пока нет.

Ранее хакеры уже вмешивались в работу российских каналов экстренного оповещения. В феврале 2023 года в нескольких регионах России и в аннексированном Крыму по радио и телевидению прозвучали ложные предупреждения о воздушной тревоге. Тогда МЧС объяснило произошедшее взломом серверов. Впоследствии The Insider писал, что, по данным «Ведомостей», злоумышленники подменили сигнал со спутника «Ямал-402», принадлежащего компании «Газпром космические системы».