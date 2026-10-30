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Новости

США одобрили продажу Украине 500 ракет Patriot за $2,1 млрд

The Insider
Фото: Lockheed Martin

Фото: Lockheed Martin

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 MSE и сопутствующего оборудования на общую сумму около $2,1 млрд. Как говорится в опубликованном 30 октября уведомлении ведомства, в поставку также войдут запасные части и средства обеспечения эксплуатации ракет. Главным подрядчиком выступит американская компания Lockheed Martin.

Сделка будет полностью профинансирована союзниками и партнерами Украины, без участия американских бюджетных средств. Украина оплатит закупку за счет взносов Канады, Германии и Норвегии через программу JUMPSTART, а также средств, предоставленных в рамках кредита Евросоюза Ukraine Support Loan. По оценке Госдепартамента, поставка позволит Украине поддерживать работу действующих комплексов Patriot и усилить защиту от воздушных угроз.

15 октября CNN со ссылкой на источник сообщал, что Украина полностью исчерпала запас ракет для комплексов Patriot. Источник CNN тогда рассказал, что из-за отсутствия перехватчиков почти все российские баллистические ракеты во время последнего массированного удара не удалось сбить. В ночь на 14 октября российские ракеты поразили три электростанции в Киеве и энергообъекты в Харькове, в столице погибли четыре человека, еще 25 получили ранения.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что Киев почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хегсета для получения ракет к комплексам Patriot и NASAMS. Зеленский поручил украинским чиновникам вновь обсудить этот вопрос с американской стороной. Он также сообщил о переговорах с европейскими и другими партнерами, располагающими запасами ракет PAC-2 и PAC-3.

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Публикация:«США одобрили продажу Украине 500 ракет Patriot за $2,1 млрд»

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