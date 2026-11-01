В Нижнем Новгороде начались перебои с бензином после удара дронов по НПЗ «Лукойла». На АЗС выстроились многочасовые очереди

В Нижнем Новгороде на АЗС выстроились очереди за бензином. Об этом сообщают местные паблики. Как следует из данных сервиса «ГдеБенз», изученных The Insider, на некоторых заправках города ожидание составляет несколько часов, на других топливо закончилось. Власти Нижегородской области 1 ноября ввели лимит на покупку бензина — не более 40 литров на один автомобиль, сообщает агентство «Интерфакс». В ночь на 1 число украинские беспилотники атаковали НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово.

Власти Нижегородской области 1 ноября ограничили продажу бензина. Введен лимит до 40 литров на один автомобиль, ограничен отпуск топлива для машин с номерами других регионов, а продажа бензина в канистры и другие емкости запрещена. Кроме того, как отмечается, усилен контроль за работой системы «чет-нечет»: по четным дням бензин заправить баки могут владельцы автомобилей с номерами, начинающимися с цифр 0,2,4,6,8, а по нечетным — с номерами, начинающимися с 1,3,5,7,9.

Как сообщают местные паблики, в Нижнем Новгороде 1 ноября с утра на АЗС выстроились длинные очереди. Это подтверждают и данные сервиса «Где Бенз». Согласно карте портала, на многих заправках ожидание в очереди во второй половине дня достигало двух часов, а на некоторых заправках — особенно в центре города — бензин закончился.