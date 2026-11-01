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Новости

В Нижнем Новгороде начались перебои с бензином после удара дронов по НПЗ «Лукойла». На АЗС выстроились многочасовые очереди

The Insider
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Нижнем Новгороде на АЗС выстроились очереди за бензином. Об этом сообщают местные паблики. Как следует из данных сервиса «ГдеБенз», изученных The Insider, на некоторых заправках города ожидание составляет несколько часов, на других топливо закончилось. Власти Нижегородской области 1 ноября ввели лимит на покупку бензина — не более 40 литров на один автомобиль, сообщает агентство «Интерфакс». В ночь на 1 число украинские беспилотники атаковали НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово.

Власти Нижегородской области 1 ноября ограничили продажу бензина. Введен лимит до 40 литров на один автомобиль, ограничен отпуск топлива для машин с номерами других регионов, а продажа бензина в канистры и другие емкости запрещена. Кроме того, как отмечается, усилен контроль за работой системы «чет-нечет»: по четным дням бензин заправить баки могут владельцы автомобилей с номерами, начинающимися с цифр 0,2,4,6,8, а по нечетным — с номерами, начинающимися с 1,3,5,7,9.

Как сообщают местные паблики, в Нижнем Новгороде 1 ноября с утра на АЗС выстроились длинные очереди. Это подтверждают и данные сервиса «Где Бенз». Согласно карте портала, на многих заправках ожидание в очереди во второй половине дня достигало двух часов, а на некоторых заправках — особенно в центре города — бензин закончился.

Скриншот сервиса «ГдеБенз»

Скриншот сервиса «ГдеБенз»

В чате сервиса «ГдеБенз» пользователи завели активную дискуссию о причинах происходящего в Нижнем Новгороде. Большинство участников чата отмечали, что ажиотаж был создан искусственно. По их мнению, из-за новостей об ударе по НПЗ в Кстово автомобилисты спешно отправились на заправки, опасаясь дефицита. Утром 1 ноября многие в том числе заливали топливо в канистры и другие емкости. Как отметил пользователь Алексей, в 8 утра бензин стоил 65 рублей, а в 11 часов его цена уже составляла 130 рублей за литр. Некоторые сообщали, что на ряде заправок «высосали весь 95-й».

Скриншот из чата сервиса «ГдеБенз»

Скриншот из чата сервиса «ГдеБенз»

Как подсчитал The Insider по официальным сообщениям и публикациям первоисточников, с начала апреля 2026 года завод в Кстово подвергался атакам как минимум семь раз, включая нынешнюю.

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Публикация:«В Нижнем Новгороде начались перебои с бензином после удара дронов по НПЗ «Лукойла». На АЗС выстроились многочасовые очереди»

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