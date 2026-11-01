В Кстово после атаки дронов вспыхнул пожар в районе НПЗ «Лукойла». Это как минимум седьмой удар по заводу с апреля

В Нижегородской области после массированной атаки беспилотников значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, ночью и утром над регионом уничтожили более 100 беспилотников. Предварительно, пострадавших нет. Какое именно предприятие повреждено, губернатор не уточнил.
Никитин добавил, что оценка ущерба продолжается, на местах работают экстренные службы. На время восстановительных работ он допустил временные отключения электричества, а также перебои с горячим водоснабжением и отоплением в отдельных жилых домах.
Украинские мониторинговые каналы утверждают, что под удар попал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово. Канал Exilenova+ опубликовал видеозаписи сильного пожара и густого черного дыма над промышленной зоной. По предварительной оценке авторов канала, возгорание могло возникнуть в районе установок первичной переработки нефти АВТ-5 и АВТ-6, висбрекинга гудрона либо установки 35/11-600.
Ни российские власти, ни сам «Лукойл» пока не подтвердили, какие именно установки пострадали и остановлена ли переработка нефти. По имеющимся видеозаписям оценить производственные последствия атаки невозможно.
Что известно о заводе
«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов. Согласно данным компании, предприятие выпускает более 50 видов нефтепродуктов, включая автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, нефтяные битумы. На заводе работают производства моторного топлива, каталитического крекинга и нефтебитумов.
Проектная мощность НПЗ составляет 17 млн тонн нефти в год, следует из документов «Лукойла». Reuters называет его четвертым по величине нефтеперерабатывающим заводом России и вторым по производству бензина. По оценке агентства, предприятие способно выпускать около 5 млн тонн бензина и более 5 млн тонн дизельного топлива ежегодно.
Не менее семи атак за семь месяцев
Как подсчитал The Insider по официальным сообщениям и публикациям первоисточников, с начала апреля 2026 года завод в Кстово подвергался атакам как минимум семь раз, включая нынешнюю.
Первый из этих эпизодов произошел 5 апреля. Тогда губернатор Никитин, в отличие от нынешнего случая, прямо назвал поврежденное предприятие. По его словам, возгорания возникли на двух объектах «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза». Была повреждена и расположенная поблизости Новогорьковская ТЭЦ.
Следующие две атаки произошли с интервалом всего в два дня — 18 мая и 20 мая. Оба удара подтвердил Генеральный штаб ВСУ. Как утверждается, после второй атаки была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, на территории предприятия начался пожар. The Insider писал об этом ударе.
Еще один налет произошел 24 июня. На следующий день Reuters сообщило со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли, что завод остановил переработку нефти. По данным собеседников агентства, была повреждена установка АВТ-5 производительностью 12 тысяч тонн в сутки — около четверти мощности предприятия.
Однако позднее исследование «Медузы», основанное на тепловых спутниковых снимках, показало, что АВТ-5 продолжала работать. При этом поврежденная еще в мае АВТ-6 оставалась отключенной по состоянию на 18 июля. Журналисты также обнаружили остановку установки каталитического крекинга, о которой ранее не сообщалось. По их оценке, атаки существенно влияли на работу предприятия, хотя наличие нескольких установок первичной переработки позволяло частично компенсировать повреждения.
В ночь на 2 июля по заводу нанесли очередной удар. Генштаб ВСУ сообщил о пожаре и предварительном поражении АВТ-6. Российские власти тогда сообщили об одном погибшем и четырех пострадавших в Нижегородской области.
Шестой из установленных эпизодов произошел 26 августа. По данным Reuters, после этого удара завод вновь приостановил переработку нефти. В сентябре украинский OSINT-проект Dnipro Osint обратил внимание на появление вокруг резервуаров и технологического оборудования Кстовского НПЗ защитных барьеров из грузовых контейнеров.
Нынешняя атака стала как минимум седьмой за семь месяцев. При этом подтвержденные последствия предыдущих ударов существенно различались. Масштаб ущерба после налета 1 ноября пока установить нельзя.