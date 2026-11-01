В Кстово после атаки дронов вспыхнул пожар в районе НПЗ «Лукойла». Это как минимум седьмой удар по заводу с апреля

Что известно о заводе

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» — один из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов. Согласно данным компании, предприятие выпускает более 50 видов нефтепродуктов, включая автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, нефтяные битумы. На заводе работают производства моторного топлива, каталитического крекинга и нефтебитумов.

Проектная мощность НПЗ составляет 17 млн тонн нефти в год, следует из документов «Лукойла». Reuters называет его четвертым по величине нефтеперерабатывающим заводом России и вторым по производству бензина. По оценке агентства, предприятие способно выпускать около 5 млн тонн бензина и более 5 млн тонн дизельного топлива ежегодно.

Не менее семи атак за семь месяцев

Как подсчитал The Insider по официальным сообщениям и публикациям первоисточников, с начала апреля 2026 года завод в Кстово подвергался атакам как минимум семь раз, включая нынешнюю.

Первый из этих эпизодов произошел 5 апреля. Тогда губернатор Никитин, в отличие от нынешнего случая, прямо назвал поврежденное предприятие. По его словам, возгорания возникли на двух объектах «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтеза». Была повреждена и расположенная поблизости Новогорьковская ТЭЦ.

Следующие две атаки произошли с интервалом всего в два дня — 18 мая и 20 мая. Оба удара подтвердил Генеральный штаб ВСУ. Как утверждается, после второй атаки была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, на территории предприятия начался пожар. The Insider писал об этом ударе.

Еще один налет произошел 24 июня. На следующий день Reuters сообщило со ссылкой на два источника в нефтяной отрасли, что завод остановил переработку нефти. По данным собеседников агентства, была повреждена установка АВТ-5 производительностью 12 тысяч тонн в сутки — около четверти мощности предприятия.

Однако позднее исследование «Медузы», основанное на тепловых спутниковых снимках, показало, что АВТ-5 продолжала работать. При этом поврежденная еще в мае АВТ-6 оставалась отключенной по состоянию на 18 июля. Журналисты также обнаружили остановку установки каталитического крекинга, о которой ранее не сообщалось. По их оценке, атаки существенно влияли на работу предприятия, хотя наличие нескольких установок первичной переработки позволяло частично компенсировать повреждения.

В ночь на 2 июля по заводу нанесли очередной удар. Генштаб ВСУ сообщил о пожаре и предварительном поражении АВТ-6. Российские власти тогда сообщили об одном погибшем и четырех пострадавших в Нижегородской области.

Шестой из установленных эпизодов произошел 26 августа. По данным Reuters, после этого удара завод вновь приостановил переработку нефти. В сентябре украинский OSINT-проект Dnipro Osint обратил внимание на появление вокруг резервуаров и технологического оборудования Кстовского НПЗ защитных барьеров из грузовых контейнеров.