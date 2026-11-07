В Тамбове расстреляли, предположительно, военного летчика. Его брат не стал отрицать покушение

В Тамбове 6 ноября обнаружили 28-летнего мужчину с огнестрельным ранением. Источник, знакомый с обстоятельствами происшествия, сообщил The Insider, что пострадавший — военный летчик, старший лейтенант Артем Снежков. По словам источника, в мужчину выстрелили дважды. Личность пострадавшего официально не раскрывалась.

Как сообщило управление Следственного комитета по Тамбовской области, утром 6 ноября мужчину нашли без сознания возле одного из домов в северной части города. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Обстоятельства нападения и причастные к нему лица устанавливаются.

The Insider связался с братом Артема Снежкова, Андреем. В диалоге Андрей Снежков не стал отрицать ранение брата, однако на прямой вопрос, может ли он подтвердить нападение, он ответил: «Не знаю». После этого Андрей Снежков перестал отвечать на сообщения журналиста.