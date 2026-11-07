В Тамбове расстреляли, предположительно, военного летчика. Его брат не стал отрицать покушение

В Тамбове 6 ноября обнаружили 28-летнего мужчину с огнестрельным ранением. Источник, знакомый с обстоятельствами происшествия, сообщил The Insider, что пострадавший — военный летчик, старший лейтенант Артем Снежков. По словам источника, в мужчину выстрелили дважды. Личность пострадавшего официально не раскрывалась.
Как сообщило управление Следственного комитета по Тамбовской области, утром 6 ноября мужчину нашли без сознания возле одного из домов в северной части города. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Обстоятельства нападения и причастные к нему лица устанавливаются.
The Insider связался с братом Артема Снежкова, Андреем. В диалоге Андрей Снежков не стал отрицать ранение брата, однако на прямой вопрос, может ли он подтвердить нападение, он ответил: «Не знаю». После этого Андрей Снежков перестал отвечать на сообщения журналиста.
Связь Артема Снежкова с военной авиацией The Insider удалось подтвердить независимо. В сведениях о его доходах за 2020 год в качестве места работы указано Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А. К. Серова (КВВАУЛ). В 2024 году Снежков был зарегистрирован в Тамбове на территории Тамбов-4, а в адресе стояла пометка «ВЧ» — войсковая часть. К территории Тамбов-4 прилегает военный аэродром Тамбов (Динарий), который является аэродромом государственной авиации Министерства обороны Российской Федерации и эксплуатируется войсковой частью 77977.
При этом независимо подтвердить личность пострадавшего The Insider не удалось.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину произошло несколько покушений на российских военных летчиков и командиров авиационных подразделений в тылу:
- 3 февраля 2024 года, Энгельс, Саратовская область. Украинская военная разведка сообщила о покушении на майора Олега Стегачёва, командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95, участвовавшего, по данным ГУР, в ракетных ударах по Украине. В него стреляли неизвестные, однако выжил ли летчик, достоверно неизвестно.
- Октябрь 2024 года, Супонево, Брянская область. В селе под Брянском обнаружили тело российского военного летчика Дмитрия Голенкова, служившего в 52-м тяжелом бомбардировочном авиационном полку. По данным ГУР Украины, его забили молотком. Украинская разведка связывала Голенкова с ракетными ударами по торговому центру в Кременчуге и жилому дому в Днепре.
- 27 августа 2026 года, Санкт-Петербург. При взрыве автомобиля погиб подполковник Сергей Сечков, занимавший должность начальника штаба 332-го отдельного вертолетного полка. Его жена получила ранения. По данным СМИ, под автомобилем было заложено взрывное устройство.
- 3 сентября 2026 года, Энгельс, Саратовская область. Неизвестный на мотоцикле расстрелял генерал-майора Николая Варпаховича, командующего 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизией. Офицер получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Позднее ФСБ сообщила о задержании предполагаемого исполнителя — гражданина Молдовы, который, по версии российских силовиков, действовал по заданию украинских спецслужб.