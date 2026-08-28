При взрыве автомобиля в Петербурге, предположительно, погиб военный Сергей Сечков. Его часть ГУР обвиняло в ударах по мирным жителям Украины

Погибшим при взрыве автомобиля в Санкт-Петербурге 27 августа, предположительно, был 43-летний российский военнослужащий Сергей Сечков. Об этом первоначально сообщил украинский Telegram-канал Supernova+. Отец Сечкова подтвердил «Агентству», что его сын погиб при взрыве.

Ряд известных о Сечкове сведений совпадает с данными о погибшем, которые ранее приводили российские СМИ. По информации 78.ru, погибший был уроженцем Рязани, его звали «Сергей С.», а его жену, пострадавшую при взрыве, — Анна. Согласно изученным «Агентством» утечкам, Сечкову было 43 года, он также родился в Рязани, его супругу зовут Анна. Кроме того, зарегистрированный адрес Сечкова находится примерно в ста метрах от места взрыва.

На сайте украинского проекта «Миротворец» есть карточка Сергея Сергеевича Сечкова. В ней он указан в звании майора и как военнослужащий в/ч 12633 — 332-го отдельного гвардейского вертолетного полка, входящего в состав 6-й армии ВВС и ПВО. Российская «Фонтанка» ранее писала, что погибший служил в войсках ВВС и ПВО, однако называла его подполковником.

В мае 2022 года Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло, что военнослужащие 332-го отдельного гвардейского вертолетного полка участвовали в войне против Украины. ГУР обвиняло подразделение в нанесении ракетных и бомбовых ударов по гражданскому населению на Слобожанском направлении.

Автомобиль взорвался утром 27 августа возле магазина на Колпинском шоссе в Славянке. Находившийся в машине военнослужащий погиб, его жена получила ранения и была госпитализирована. Петербургское управление Следственного комитета подтвердило гибель военного и сообщило о возбуждении уголовного дела «по факту возгорания автомобиля», не уточнив статью.

«Фонтанка» утверждает, что самодельное взрывное устройство под машину установила 24-летняя россиянка. По версии издания, вечером 26 августа она прикрепила устройство к днищу автомобиля под водительским сиденьем, после чего отправилась в Пулково и около пяти утра вылетела в Турцию — за несколько часов до взрыва. Впоследствии она якобы перебралась в Кишинëв. Издание не называет ее имени и не раскрывает источник этих сведений. Российские правоохранительные органы официально о задержании или розыске подозреваемой не сообщали.

По версии «Фонтанки», с девушкой несколько месяцев поддерживали связь неизвестные, к которым позднее присоединились представители ВСУ. Доказательств этой версии издание не приводит. Украинская сторона причастность к взрыву не подтверждала, ответственность за него никто на себя не брал.

Ранее 78.ru сообщал, что погибший рассказывал своему начальству о том, что находится «в списках на ликвидацию».