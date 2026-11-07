Ночью с помощью дронов и ракет атакован Саратовский НПЗ и завод «Протон» в Орле. В Ростове горит склад рядом с предприятием «Алмаз»

В ночь на 7 ноября с помощью беспилотников был атакован Саратовский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти», а с помощью ракет — завод «Протон» в Орле. В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар на складе масел и полимеров недалеко от оборонного предприятия «Алмаз».
Около четырёх часов утра по московскому времени Exilenova+ сообщил, что промзона Саратовского НПЗ находится под атакой ударных дронов. Чуть позже канал написал, что завод атакован беспилотниками Сил обороны Украины. Мониторинговые каналы публиковали кадры пожара и столба дыма над предприятием. По данным мониториного канала Falcon Intel, во время атаки с аэродрома «Энгельс-2» в соседнем Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, начали взлетать самолёты, они уходили курсом на север. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал:
«В результате атаки БПЛА имеются повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие».
Удар по Орлу пришёлся на район завода «Протон». Exilenova+ опубликовал видео момента удара, утверждая, что завод был атакован ракетами, по данным проекта Dnipro Osint, пожар вспыхнул в районе корпуса №48 предприятия. Губернатор Андрей Клычков заявил, что при отражении «массированной ракетной атаки» частично пострадали производственные помещения предприятия в Советском районе Орла, но не назвал его. Мониторинговые каналы предполагают, что по Орлу ударили крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго». Как пишет Exilenova+, главный конструктор их производителя Fire Point Денис Штилерман косвенно подтвердил удар по «Протону» оружием компании, опубликовав под репостом геолокации удара смайлики, но затем удалил пост.
«Протон» выпускает полупроводниковые приборы, светодиоды и электронные компоненты. Они используются в ракетах ОТРК «Искандер-М» и ЗРПК «Панцирь-С1». Предыдущий удар по заводу был нанесён 23 октября.
В Ростове-на-Дону ночью сообщалось о масштабном пожаре. По данным МЧС, горел склад для хранения масел и полимерных материалов на улице Туполева, площадь пожара составила около 8000 кв. м. В тушении участвовали 85 человек и 26 единиц техники, позднее пожар локализовали. Exilenova+ связываeт склад с расположенным рядом предприятием «Алмаз» из структуры «Ростеха», которое выпускает военные системы связи и радиоэлектронное оборудование. Официально причину возгорания не называли.
Минобороны России заявило, что за ночь над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Саратовской, Самарской и Тульской областями, Крымом, а также над Азовским и Чёрным морями сбиты 411 украинских беспилотников.
Саратовский НПЗ регулярно подвергается атакам. В июле после очередного удара завод останавливал переработку нефти.