Ночью с помощью дронов и ракет атакован Саратовский НПЗ и завод «Протон» в Орле. В Ростове горит склад рядом с предприятием «Алмаз»

Около четырёх часов утра по московскому времени Exilenova+ сообщил, что промзона Саратовского НПЗ находится под атакой ударных дронов. Чуть позже канал написал, что завод атакован беспилотниками Сил обороны Украины. Мониторинговые каналы публиковали кадры пожара и столба дыма над предприятием. По данным мониториного канала Falcon Intel, во время атаки с аэродрома «Энгельс-2» в соседнем Энгельсе, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, начали взлетать самолёты, они уходили курсом на север. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал:

«В результате атаки БПЛА имеются повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Предварительно есть пострадавшие».

Удар по Орлу пришёлся на район завода «Протон». Exilenova+ опубликовал видео момента удара, утверждая, что завод был атакован ракетами, по данным проекта Dnipro Osint, пожар вспыхнул в районе корпуса №48 предприятия. Губернатор Андрей Клычков заявил, что при отражении «массированной ракетной атаки» частично пострадали производственные помещения предприятия в Советском районе Орла, но не назвал его. Мониторинговые каналы предполагают, что по Орлу ударили крылатыми ракетами FP-5 «Фламинго». Как пишет Exilenova+, главный конструктор их производителя Fire Point Денис Штилерман косвенно подтвердил удар по «Протону» оружием компании, опубликовав под репостом геолокации удара смайлики, но затем удалил пост.