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Новости

Беспилотники атаковали один из крупнейших складов Ozon на юге России

The Insider
Фото: логистический хаб на этапе строительства, 2023 / пресс-служба правительства Адыгея

Фото: логистический хаб на этапе строительства, 2023 / пресс-служба правительства Адыгея

В ночь на 4 ноября украинские беспилотники атаковали один из крупнейших складов Ozon. Атаку подтвердили в пресс-службе маркетплейса. 

Логистический центр расположен в Адыгейске. По предварительным данным, пострадавших в результате удара не было. Весь персонал успели эвакуировать. 

Как сообщили в комании, размещенные в комплексе товары пока скроют с витрины маркетплейса: 

«Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Пока не принимаем в логистическом центре поставки от продавцов, а те, что в пути, — перенаправляем на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно, мы соберем их в других логистических комплексах и доставим покупателям».

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Этот логистический центр Ozon открылся в 2024 году. Глава республики на открытии тогда называл его «крупнейшим на юге страны». Утверждалось, что там будут работать до двух тысяч человек. 

В самой республике известно о падении обломков беспилотников в нескольких населенных пунктах, пишет глава региона. Пострадавших тоже нет. 

Логистический хаб Ozon в Адыгейске уже подвергался атаке беспилотников в конце августа этого года. 

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Публикация:«Беспилотники атаковали один из крупнейших складов Ozon на юге России»

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