Беспилотники атаковали один из крупнейших складов Ozon на юге России

В ночь на 4 ноября украинские беспилотники атаковали один из крупнейших складов Ozon. Атаку подтвердили в пресс-службе маркетплейса.
Логистический центр расположен в Адыгейске. По предварительным данным, пострадавших в результате удара не было. Весь персонал успели эвакуировать.
Как сообщили в комании, размещенные в комплексе товары пока скроют с витрины маркетплейса:
«Отменим заказы, которые не сможем привезти с других объектов. Пока не принимаем в логистическом центре поставки от продавцов, а те, что в пути, — перенаправляем на другие объекты. Клиенты могут оформлять заказы как обычно, мы соберем их в других логистических комплексах и доставим покупателям».
Этот логистический центр Ozon открылся в 2024 году. Глава республики на открытии тогда называл его «крупнейшим на юге страны». Утверждалось, что там будут работать до двух тысяч человек.
В самой республике известно о падении обломков беспилотников в нескольких населенных пунктах, пишет глава региона. Пострадавших тоже нет.
Логистический хаб Ozon в Адыгейске уже подвергался атаке беспилотников в конце августа этого года.