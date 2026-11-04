Беспилотники атаковали один из крупнейших складов Ozon на юге России

В ночь на 4 ноября украинские беспилотники атаковали один из крупнейших складов Ozon. Атаку подтвердили в пресс-службе маркетплейса.

Логистический центр расположен в Адыгейске. По предварительным данным, пострадавших в результате удара не было. Весь персонал успели эвакуировать.

Как сообщили в комании, размещенные в комплексе товары пока скроют с витрины маркетплейса: