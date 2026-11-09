«Роснефть» вводит ограничения на заправках. К утру понедельника известно о лимитах в семи регионах

Компания «Роснефть» начала вводить ограничения на автозаправках в российских регионах. За последние два дня стало известно о лимитах как минимум в семи субъектах, подсчитал The Insider.
О том, что ограничения распространяются на все регионы, сообщили в Минэкономразвития Забайкальского края. В самом регионе со вчерашнего дня действуют лимиты до 50 литров бензина в одни руки. В комментариях к публикации местные жители пишут, что на некоторых заправках лимиты до 30 литров, а цена на топливо снова подскочила почти на 2 рубля за литр.
К утру понедельника лимиты на заправках «Роснефти» подтвердили власти и СМИ по меньшей мере в семи регионах, подсчитал The Insider с помощью системы мониторинга IONA.
В каких регионах ограничили продажу на заправках «Роснефти»?
Помимо Забайкалья это:
В отдельных случаях (например, в Карелии) уточняются разбросы в ограничениях: для дизеля это максимум 50 литров, для грузового транспорта на скоростных колонках — 200. В канистры в регионе бензин отпускать перестали.
Лимиты на заправках «Роснефти» по всей стране при этом отменили сравнительно недавно — в 20-х числах октября. Ограничения держались с лета, но возобновившаяся свободная продажа продлилась чуть больше двух недель.
Повторным ограничениям на продажу предшествовала серия ударов по НПЗ корпорации в последние дни. 31 октября под удар попал завод «Башнефть-Новоойл» в Уфе, 3 ноября — «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, и 5 ноября — НПЗ «Роснефти» в Рязани. В этом же временнóм промежутке под атаку беспилотников попал НПЗ «Лукойла» в Нижегородской области. В регионе в результате начались перебои с бензином и на заправках выстроились очереди.