«Роснефть» вводит ограничения на заправках. К утру понедельника известно о лимитах в семи регионах

Компания «Роснефть» начала вводить ограничения на автозаправках в российских регионах. За последние два дня стало известно о лимитах как минимум в семи субъектах, подсчитал The Insider.

О том, что ограничения распространяются на все регионы, сообщили в Минэкономразвития Забайкальского края. В самом регионе со вчерашнего дня действуют лимиты до 50 литров бензина в одни руки. В комментариях к публикации местные жители пишут, что на некоторых заправках лимиты до 30 литров, а цена на топливо снова подскочила почти на 2 рубля за литр.

К утру понедельника лимиты на заправках «Роснефти» подтвердили власти и СМИ по меньшей мере в семи регионах, подсчитал The Insider с помощью системы мониторинга IONA.