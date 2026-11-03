НПЗ в Ярославле загорелся как минимум в десятый раз с начала года. Власти сообщили об атаке на завод более 120 дронов

Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле ночью подвергся массированной атаке беспилотников, на предприятии вспыхнул крупный пожар. Это как минимум десятый пожар на заводе после налета дронов с начала этого года, подсчитал The Insider. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в атаке участвовали 124 беспилотника, два сотрудника предприятия получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали.

Евраев подтвердил повреждение инфраструктуры НПЗ. По словам губернатора, обломками сбитых беспилотников выбиты стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены автомобили. Во время атаки власти временно перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы по трассе М-8. Впоследствии движение восстановили.