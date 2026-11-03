НПЗ в Ярославле загорелся как минимум в десятый раз с начала года. Власти сообщили об атаке на завод более 120 дронов

Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле ночью подвергся массированной атаке беспилотников, на предприятии вспыхнул крупный пожар. Это как минимум десятый пожар на заводе после налета дронов с начала этого года, подсчитал The Insider. По словам губернатора Ярославской области Михаила Евраева, в атаке участвовали 124 беспилотника, два сотрудника предприятия получили осколочные ранения. Пострадавших госпитализировали.
Евраев подтвердил повреждение инфраструктуры НПЗ. По словам губернатора, обломками сбитых беспилотников выбиты стекла в нескольких многоквартирных и частных домах, повреждены автомобили. Во время атаки власти временно перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы по трассе М-8. Впоследствии движение восстановили.
Издание Astra насчитало как минимум пять крупных очагов возгорания и два поменьше на территории предприятия. Мониторинговый канал Exilenova+ также опубликовал видеозаписи пожара. Какие именно объекты предприятия повреждены, пока неизвестно.
По данным губернатора, нынешняя атака оказалась масштабнее предыдущих. Во время налета 6 августа российские власти отчитывались о 93 сбитых беспилотниках, 17 сентября — о 65. Число дронов, о котором Евраев сообщил сегодня, на треть превышает августовский показатель. Независимого подтверждения этих цифр нет.
Как подсчитывал The Insider, к 28 августа на Ярославском НПЗ произошло не менее восьми пожаров после атак беспилотников с начала года. Предприятие горело 28 марта, 26 апреля, 8 и 22 мая, 6 и 16 июля, 6 и 28 августа. Еще один пожар произошел 17 сентября. Нынешний случай стал как минимум десятым за 2026 год.
Сентябрьская атака привела к полной остановке переработки нефти на ЯНОС, сообщало агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-3 мощностью 17,1 тысячи тонн в сутки, обеспечивавшая около 40% производственных мощностей предприятия. Другая установка, АВТ-4 мощностью 14,3 тысячи тонн в сутки, на которую приходилось еще 33% мощностей, уже находилась на ремонте после удара 28 августа. Повреждения затронули оборудование, обеспечивавшее в совокупности около 73% первичной переработки завода.
«Славнефть-ЯНОС» входит в пятерку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его установленная мощность составляет 15 млн тонн нефти в год, следует из данных предприятия. Завод выпускает бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, масла и другие нефтепродукты. Он принадлежит компании «Славнефть», которую поровну контролируют «Роснефть» и «Газпром нефть».
О масштабах повреждений после атаки 3 ноября и возможном влиянии пожара на переработку нефти пока не сообщалось. Само предприятие публично не комментировало последствия нового удара.
Пятую ночь подряд беспилотники наносят удары по российской нефтяной инфраструктуре после паузы в середине октября. Серия началась 30 октября с удара по Новокуйбышевскому НПЗ в Самарской области. 31 октября пожар после атаки вспыхнул в промышленной зоне Уфы, где расположены заводы «Башнефти». 1 ноября беспилотники атаковали Кстово в Нижегородской области, где находится НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез». 2 ноября под удар попала линейная производственно-диспетчерская станция «Самара» компании «Транснефть». The Insider подтвердил пожар на ней по данным спутниковой системы NASA Firms. После этой атаки Казахстан временно остановил транспортировку нефти по трубопроводу Атырау — Самара.