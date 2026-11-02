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Казахстан остановил экспорт нефти по трубопроводу Атырау — Самара после атаки украинских беспилотников на нефтяную станцию в России

The Insider
Фото: «Абсолютно надійне джерело»

Фото: «Абсолютно надійне джерело»

Казахстан временно приостановил транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу Атырау — Самара после атаки беспилотников на нефтяную инфраструктуру в Самарской области России в ночь на 2 ноября. Об этом сообщили Reuters, ТАСС и РИА «Новости» со ссылкой на Министерство энергетики Казахстана. Трубопровод является одним из основных маршрутов экспорта казахстанской нефти через территорию России.

По словам официального представителя Минэнерго Казахстана Асель Серикпаевой, беспилотники атаковали объекты Самарского производственно-диспетчерского узла. Прокачку нефти остановили 2 ноября в 04:09 по московскому времени. Сейчас специалисты оценивают техническое состояние инфраструктуры. В ведомстве ожидают, что прием нефти возобновится в ближайшее время. Источник Reuters на нефтяном рынке сообщил, что поставки могут восстановить уже вечером 2 ноября.

Ранее The Insider сообщал, что в ночь на 2 ноября украинские беспилотники атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Самара», принадлежащую «Транснефти». Возгорание на ее территории подтверждается данными спутниковой системы NASA FIRMS, фиксирующей тепловые аномалии.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в канале в Max, что за ночь над регионом сбили 46 беспилотников, в том числе 29 — силами мобильных огневых групп «БАРС-Крылья». Еще во время атаки губернатор предупреждал, что ее возможными целями являются Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие заводы. О повреждениях нефтяной инфраструктуры он не сообщил.

По данным Bloomberg, за первые девять месяцев 2026 года Казахстан экспортировал по нефтепроводу Атырау — Самара 7,57 млн тонн нефти, или чуть более 200 тысяч баррелей в сутки. Казахстан зависит от российской инфраструктуры для вывоза большей части добываемой нефти. Российские нефтяные объекты, используемые для ее транспортировки, неоднократно подвергались атакам украинских беспилотников.

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Публикация:«Казахстан остановил экспорт нефти по трубопроводу Атырау — Самара после атаки украинских беспилотников на нефтяную станцию в России»

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