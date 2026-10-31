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Новости

Беспилотники атаковали Башкортостан. Пожар вспыхнул в районе промзоны Уфы, где расположены нефтеперерабатывающие заводы

The Insider
Уфа, 31 октября 2026 года. Фото: Exilenova+ / Telegram

Уфа, 31 октября 2026 года. Фото: Exilenova+ / Telegram

В Уфе после ночной атаки беспилотников вспыхнул пожар в районе северной промзоны, следует из фотографий, опубликованных украинскими мониторинговыми Telegram-каналами. На кадрах видно несколько очагов возгорания. Рано утром в республике объявили беспилотную опасность. Росавиация ввела временные ограничения на прием и отправку самолетов в аэропорту Уфы. Аналогичные меры действовали в аэропортах Казани, Самары, Екатеринбурга и других городов.

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В определении возможной цели источники расходятся. Мониторинговая группа «Крымский ветер» называет завод «Башнефть-УНПЗ», тогда как издание Astra, изучив фотографии очевидцев, пришло к выводу, что пожар произошел на территории соседнего предприятия «Башнефть-Новойл».

Изображение из галереи

Astra / Telegram

Миниатюра 1
Миниатюра 2

Издание предположило, что огнем охвачена установка каталитического риформинга Л-35. На таких установках производят высокооктановые компоненты автомобильного бензина и водород, используемый при очистке нефтепродуктов. Если оборудование действительно повреждено, это может повлиять на производство топлива. Однако масштаб повреждений и последствия для работы предприятия пока неизвестны.

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«Башнефть-Новойл» принадлежит «Башнефти», входящей в структуру «Роснефти». Вместе с заводами «Башнефть-УНПЗ» и «Башнефть-Уфанефтехим» он образует Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс — один из крупнейших в России. Совокупная мощность трех предприятий составляет 23,5 млн тонн нефти в год.

Заводы комплекса неоднократно подвергались атакам. Как писал The Insider, 5 августа 2026 года беспилотники атаковали «Башнефть-Новойл». Тогда украинский OSINT-проект «КіберБорошно» сообщил о поражении комбинированной установки «ЖЕКСА» и установки каталитического риформинга Л-35-11/1000. Возможная длительная остановка этих объектов, по оценке аналитиков, могла существенно сократить выпуск высокооктановых компонентов бензина. Неизвестно, идет ли речь в нынешних сообщениях о том же оборудовании.

Ранее The Insider также сообщал об атаке на Уфимский нефтеперерабатывающий комплекс 1 августа. Тогда пожары возникли в районе «Башнефть-Уфанефтехима», а СБУ впоследствии подтвердила удары по инфраструктуре всех трех местных НПЗО. Дроны также атаковали «Башнефть-Новойл» в сентябре 2025-го.

Минобороны России подтвердило налет дронов на Башкортостан, отчитавшись об уничтожении беспилотников над республикой. При этом региональные власти пока не сообщали о пожаре на НПЗ и возможных повреждениях предприятия. Всего за минувшую ночь военное ведомство отчиталось о перехвате более 430 украинских беспилотников над 19 регионами. Помимо Башкортостана, в сводке упоминаются Татарстан, Самарская, Саратовская, Оренбургская и еще 14 областей. Сколько именно аппаратов было сбито над Башкортостаном, ведомство не уточнило. Независимого подтверждения общего числа уничтоженных дронов нет.

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Публикация:«Беспилотники атаковали Башкортостан. Пожар вспыхнул в районе промзоны Уфы, где расположены нефтеперерабатывающие заводы»

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