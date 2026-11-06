Украинская операция «Чебуречна» в Сумской области, налет на Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении украинская военная разведка отчиталась о проведении операции «Чебуречна»
- На купянском направлении сообщается о продвижении российских военных в правобережной части Купянска
- На запорожском направлении заявляется расширение зоны контроля ВС РФ к юго-западу от Терноватого
- Количество погибших в результате российского удара по Камышевахе в Запорожской области выросло до 53 человек
- Налет на Афипский НПЗ в Краснодарском крае: в резервуарном парке предприятия возник масштабный пожар
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 285 881 человек
- Зеленский: после победы Демпартии можно побороться за получение $16 млрд ранее согласованной военной помощи от США
- Украинские власти намерены начать переговоры о продлении истекающего в 2027 году соглашения по сервису Starshield
Обстановка на фронте
На сумском направлении украинская военная разведка отчиталась о проведении операции «Чебуречна».
В ГУР рассказали об операции «Чебуречна», которую подразделение Group 10 украинской военной разведки провело в Сумской области. Название операции связано со словом «чебурек», которым украинские военные называют российских военнопленных. Как сообщается, в результате операции, которая длилась семь недель, было освобождено 642 гектара лесов на Сумщине, а потери ВС РФ составили 107 человек убитыми, 157 ранеными и 29 пленными. Утверждается, что в ходе операции погибли четыре спецназовца ГУР.
Тем временем российский военблогер Максим Калашников публикует сообщения «с мест» (1, 2) об украинских атаках на Юнаковку и Локню, за которые идут «тяжелые бои». Как заявляется, СОУ применяют «дроно-штурмовую тактику», когда беспилотники завоевывают господство в «малом небе» и обеспечивают продвижение пехотинцам. Собеседники Калашникова из числа российских военнослужащих предлагают «оттянуться» к Басовке, оставив Юнаковку в «серой зоне».
На купянском направлении сообщается о продвижении российских военных в правобережной части Купянска.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ продвинулись на юге правобережной части Купянска и зачистили Соболевку. На карте DeepState Соболевка и бóльшая часть Купянска отмечены как подконтрольные СОУ.
На запорожском направлении заявляется расширение зоны контроля ВС РФ к юго-западу от Терноватого.
Анатолий Радов пишет, что российские войска заняли Риздвянку к юго-западу от Терноватого. DeepState отмечает это село как подконтрольное СОУ, на карте проекта оно отстоит примерно на 6 км от зоны уверенного контроля ВС РФ.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 6 ноября 227 беспилотников типа «Шахед» (86 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 196 БПЛА (86%), в том числе 70 реактивных, были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 14 локациях, а также падение обломков в восьми локациях.
Количество погибших в результате российского удара по Камышевахе 2 ноября выросло до 53 человек, сообщил врио главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.
В Харьковской области семь человек пострадали в результате авиаударов, сообщили в областной прокуратуре. Накануне вечером был атакован Изюм: повреждены жилые дома и магазины, пострадали две женщины и мужчина. Ночью под удар попало село Ивановка Изюмского района, где пострадали четыре члена одной семьи, включая 18-летнего юношу и трехлетнюю девочку.
В Киевской области три человека пострадали в Бориспольском районе, сообщил глава ОВА Тимур Ткаченко. В результате пожара полностью уничтожены частный жилой дом и хозяйственная постройка. В Белоцерковском и Обуховском районах повреждены объекты энергетической инфраструктуры, добавил он.
В Житомире из-за повреждений энергосистемы после ударов временно остановят электротранспорт, а уличное освещение переведут в экономный режим, сообщил городской совет. Власти предупредили о возможных перебоях в работе светофоров и призвали жителей ограничить использование электроприборов, а бизнес — отключить декоративную и рекламную подсветку, вывески и электронные экраны. Также накануне, по информации местных властей, в Житомирской области в результате удара беспилотников по аграрному предприятию в Любарской общине пострадали три человека.
В результате утренней атаки на энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области без электричества остались до 50 тысяч абонентов в Каменском и Самаровском районах, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. В Каменском поврежден спортивный комплекс, возник пожар, один человек пострадал.
В Минобороны РФ заявили о поражении электроподстанции в Сумской области и аккумуляторного парка в Киевской области.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 5 ноября 35 беспилотников над Брянской, Белгородской, Курской, Рязанской и Орловской областями, Краснодарским краем и Крымским полуостровом. В ночь на 6 ноября были перехвачены 142 БПЛА над Курской, Белгородской, Тульской, Орловской, Ростовской и Астраханской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Беспилотники ночью атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, сообщили (1, 2, 3) украинские каналы. OSINT-аналитик издания Astra подтвердил пожар в резервуарном парке предприятия, дым также наблюдали над основной территорией завода. Оперштаб Краснодарского края сообщил о возгорании на территории одного из предприятий в поселке Афипском после падения обломков БПЛА. Обошлось без пострадавших. Афипский НПЗ перерабатывает около 7,2 млн тонн нефти в год, до нынешнего налета завод был атакован не менее 15 раз.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» зафиксировал в октябре 11 408 сообщений о пролетах украинских беспилотников и ракет над Россией и оккупированными территориями Украины. Больше всего сообщений пришлось на Московский регион — 11%, Воронежскую — 9%, Калужскую — 8%, а также Тульскую и Орловскую области — по 7%. Среди оккупированных территорий чаще всего фиксировали активность в Крыму — 34% сообщений, Луганской — 29% и Донецкой области — 18%. В октябре Московская область поднялась с пятого на первое место по числу сообщений о пролете украинских БПЛА и ракет, что авторы проекта связывают с операцией по нарушению работы российских аэропортов. По оценке «Око Гора ✙ Новости и аналитика», около 60% запускаемых Украиной беспилотников — ложные цели, причем в Московской области их доля выше.
Украинский OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ проанализировал спутниковые снимки крупнейшего российского «дронопорта» в деревне Цимбулова в Орловской области, откуда регулярно запускают «Шахеды», в том числе по Киеву. Авторы отмечают, что СОУ неоднократно атаковали объект, иногда успешно поражая склады и пусковые установки, однако большинство ударов, по их оценке, не достигли цели из-за мощной системы РЭБ. На снимках вокруг объекта видны многочисленные воронки и следы падения беспилотников. По мнению авторов проекта, более эффективным средством поражения таких целей могли бы стать баллистические ракеты средней дальности, в частности FP-7.
Украинский журналист Юрий Бутусов приводит видео, на котором пилот истребителя МиГ-29 Воздушных сил ВСУ сбивает реактивный «Шахед» выстрелами из бортовой пушки с «экстремально близкого» расстояния и тут же выполняет маневр уклонения, чтобы избежать столкновения с обломками, что ранее неоднократно становилось причиной гибели украинских истребителей.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 4 ноября по 20:00 5 ноября стало известно как минимум о 14 погибших и 82 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Русская служба Би-би-си и «Медиазона» при участии команды волонтеров установили имена 285 881 погибшего российского военного в ходе полномасштабной войны с Украиной. «Медиазона» также публикует полный поименный список 350 солдат срочной службы, погибших во время российского вторжения.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что вверенные ему подразделения 5 ноября обновили рекорд по числу потерь личного состава, нанесенных ВС РФ: показатель за сутки составил 751 убитых и раненых. «Мадяр» уточнил, что предыдущий рекорд в 708 потерь был поставлен 1 ноября, а в среднем в ноябре показатель составляет 685 убитых и раненых российских военных в день, причем 71% нанесенных потерь приходится на добропольское (покровское) направление.
Вооружения и военная техника
ЕС выделил Украине еще €4,36 млрд помощи в рамках ранее согласованного кредита на €90 млрд, сообщается в пресс-релизе Еврокомиссии. Там уточняется, что €3,7 млрд составляют очередной транш макроэкономической помощи, а еще €638 млн пойдут на производство дронов, ракет, РЛС, систем РЭБ и боеприпасов для ПВО, причем бóльшая часть будет заказана у украинских оборонных компаний.
Правительство Испании окажет Украине военную помощь на €437 млн, сообщил Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром страны Педро Санчесом. Содержимое пакета не раскрывается.
Также Владимир Зеленский рассказал в интервью украинскому телеканалу ТСН, что после победы демократов на выборах в Конгресс Украина может побороться за $16 млрд, согласованных ранее в качестве военной помощи. Украинский блогер Роман Шрайк предположил, что речь идет в том числе о вооружениях, заказанных по программе USAI, поставки которых прекратились как минимум в марте 2026 года. Согласно информации в отчетах Конгрессу от генерального инспектора Пентагона, до сих пор не поставлены вооружения на сумму $14,3 млрд.
Украинские власти намерены начать переговоры о продлении договора с США о доступе к спутниковой сети Starshield (военной версии Starlink), который истекает уже в 2027 году, сообщил временный поверенный в делах Украины в Вашингтоне Денис Сеник. Он также рассказал, что до сих пор не получены объяснения ни от американской администрации, ни от SpaceX о причине ограничения скорости движения украинских терминалов Starshield, которое имело место в октябре.
Украинский OSINT-ресурс In Factum обратил внимание на видео с истребителем Mirage 2000-5F Воздушных сил ВСУ на вооружении 107-го авиационного крыла. Он отметил, что истребитель несет по крайней мере одну управляемую ракету французского производства Matra R550 Magic 2 класса «воздух — воздух» ближнего радиуса с инфракрасной головкой самонаведения.
О главных событиях войны 5 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ используют «бронебульдозеры», украинские контратаки в Орехове и Малой Токмачке, налет на Рязанский НПЗ. Что происходит на фронте
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