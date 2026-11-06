Украинская операция «Чебуречна» в Сумской области, налет на Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На сумском направлении украинская военная разведка отчиталась о проведении операции «Чебуречна»

На купянском направлении сообщается о продвижении российских военных в правобережной части Купянска

На запорожском направлении заявляется расширение зоны контроля ВС РФ к юго-западу от Терноватого

Количество погибших в результате российского удара по Камышевахе в Запорожской области выросло до 53 человек

Налет на Афипский НПЗ в Краснодарском крае: в резервуарном парке предприятия возник масштабный пожар

Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 285 881 человек

Зеленский: после победы Демпартии можно побороться за получение $16 млрд ранее согласованной военной помощи от США

Украинские власти намерены начать переговоры о продлении истекающего в 2027 году соглашения по сервису Starshield

Обстановка на фронте

На сумском направлении украинская военная разведка отчиталась о проведении операции «Чебуречна».

В ГУР рассказали об операции «Чебуречна», которую подразделение Group 10 украинской военной разведки провело в Сумской области. Название операции связано со словом «чебурек», которым украинские военные называют российских военнопленных. Как сообщается, в результате операции, которая длилась семь недель, было освобождено 642 гектара лесов на Сумщине, а потери ВС РФ составили 107 человек убитыми, 157 ранеными и 29 пленными. Утверждается, что в ходе операции погибли четыре спецназовца ГУР.

Тем временем российский военблогер Максим Калашников публикует сообщения «с мест» (1, 2) об украинских атаках на Юнаковку и Локню, за которые идут «тяжелые бои». Как заявляется, СОУ применяют «дроно-штурмовую тактику», когда беспилотники завоевывают господство в «малом небе» и обеспечивают продвижение пехотинцам. Собеседники Калашникова из числа российских военнослужащих предлагают «оттянуться» к Басовке, оставив Юнаковку в «серой зоне».

На купянском направлении сообщается о продвижении российских военных в правобережной части Купянска.

Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ продвинулись на юге правобережной части Купянска и зачистили Соболевку. На карте DeepState Соболевка и бóльшая часть Купянска отмечены как подконтрольные СОУ.