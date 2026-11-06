Украинские беспилотники атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае. Ранее завод атаковали по меньшей мере 15 раз

В ночь на 6 ноября украинские беспилотники атаковали Краснодарский край. Как сообщают украинские мониторинговые каналы, удар пришелся по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ). В Оперативном штабе Краснодарского края заявили, что в поселке городского типа Афипский произошло возгорание на территории «одного из предприятий».

Украинский мониторинговый канал Exilenova+ сообщил об ударе по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае. Авторы канала ссылаются на присланные фотографии густого дыма, поднимающегося из района НПЗ. Информацию также подтверждает канал Supernova+.

Издание Astra сообщает, что с помощью OSINT-анализа по фото очевидцев удалось установить: после атаки дронов в Краснодарском крае горит резервуарный парк Афипского НПЗ. Помимо этого, дым виден и над основной территорией завода. По словам местных жителей, дым, исходящий из района НПЗ, дошел до окраин Краснодара.

Поражение НПЗ беспилотниками косвенно подтвердили в Оперштабе Краснодарского края. Там заявили:

«В пгт Афипском Северского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы».

Афипский НПЗ считается одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Проектная мощность завода после первого этапа реконструкции, завершившегося в марте 2025 года, составляет 9,1 млн тонн нефти в год. НПЗ располагает двумя установками первичной переработки мощностью 9,7 тысячи и 8,8 тысячи тонн в сутки. Например, в 2024 году завод переработал 7,2 млн тонн сырья, или около 144 тысяч баррелей в сутки.

Как писал The Insider, на 25 августа 2026 года Афипский НПЗ был атакован как минимум 15 раз.