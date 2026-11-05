ВСУ используют «бронебульдозеры», украинские контратаки в Орехове и Малой Токмачке, налет на Рязанский НПЗ. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении украинские военные используют «бронебульдозеры» для расчистки дорог от подбитой техники
- На покровском направлении российские войска продвигаются на фланге восточнее Доброполья
- На запорожском направлении сообщается об успешных украинских контратаках в Орехове и Малой Токмачке
- Количество погибших после российского удара по Камышевахе в Запорожской области выросло до 42 человек
- Массированный налет на Рязанскую область: поражены Рязанский НПЗ и логистический комплекс Wildberries
- В «ЛНР» заявили об украинском ударе по автобусу: погибли пять человек, еще 13 человек получили ранения
- CIT: в октябре 2026 года по обе стороны фронта погибли не менее 634 мирных жителей, свыше 4,5 тысячи получили ранения
- WarSpotting: в октябре 2026 года визуально подтвержденные потери российской техники составили всего 86 единиц
Обстановка на фронте
На константиновском направлении украинские военные используют «бронебульдозеры» для расчистки дорог от подбитой техники.
Украинский OSINT-ресурс In Factum приводит видео 100-й ОМБр с бронированным бульдозером, который расчищает дорогу из Дружковки на Константиновку от подбитой и сожженной техники. Авторы In Factum поясняют, что из-за помех машины вынуждены замедляться на въезде в «киллзону», что подвергает их большей опасности.
На покровском направлении российские войска продвигаются на фланге восточнее Доброполья.
DeepState сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля в районе Русина Яра, который оказался частично оккупирован, восточнее Доброполья.
На запорожском направлении сообщается об успешных украинских контратаках в Орехове и Малой Токмачке.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что силы российской группировки войск «Днепр» пытаются одновременно охватить Ореховский район обороны СОУ с востока и запада и возобновить наступление на Запорожье вдоль берега Днепра. Действия ВС РФ в районе Орехова Машовец называет малорезультативными, указывая, что украинским военным удалось практически полностью «зачистить» Малую Токмачку, а также сократить присутствие противника в Орехове до одной малой пехотной группы.
Кроме того, по сведениям обозревателя, СОУ уверенно удерживают Новоандреевку и Новопавловку к западу от Орехова. Около берега Днепра, по словам Машовца, российские штурмовики «просачиваются» в направлении Павловки и Лукьяновского, обходя Степногорск с востока, а также удерживают южную часть самого Степногорска и пытаются закрепиться в южной части Приморского, обходя Плавни по дну бывшего Каховского водохранилища.
В целом обозреватель отмечает, что ВС РФ не удалось добиться оперативных успехов на направлении, и прогнозирует, что они и в дальнейшем будут концентрировать усилия на глубоком охвате Орехова. Также Машовец прогнозирует, что если высшее российское командование попытается равномерно распределить силы между операциями по выходу к Запорожью и по захвату Славянско-Краматорской агломерации, то этих сил может не хватить ни на ту, ни на другую задачу.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 26 октября по 1 ноября площадь оккупированной ВС РФ территории Украины увеличилась на 34 кв. км, тогда как в течение недели до этого — на 23 кв. км. Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число российских атак на фронте возросло на 7% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 88 атак в день.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что ВС РФ активно расширяют подразделения беспилотных систем, однако это происходит за счет снижения качества подготовки и перевода операторов из центра «Рубикон», который в результате стал куда менее эффективным, чем два года назад.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 5 ноября двух управляемых авиационных ракет Х-35 и 128 беспилотников типа «Шахед» (65 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 105 БПЛА — 82%, в том числе 48 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях, а также падение обломков в девяти локациях.
Количество погибших после удара авиабомбами по Камышевахе в Запорожской области 2 ноября выросло до 42 человек, сообщила Национальная полиция Украины. Экстренные службы продолжают опознавать неопознанные тела. Под завалами могут находиться еще 33 человека. Российская пропаганда утверждает, что ВС РФ ударили по базе операторов БПЛА, пишет издание «Важные истории».
В результате атаки на логистическую инфраструктуру в Бучанском районе Киевской области возник пожар. По предварительным сведениям, один мужчина получил травмы.
В Харьковской области беспилотники атаковали почтовый терминал в Песочинской общине и склад частного предприятия в Безлюдовской общине, сообщили в ГСЧС. На терминале возник пожар, а во время его тушения ВС РФ нанесли повторный удар — спасатели находились в укрытии и не пострадали. Минобороны РФ заявило о поражении логистического терминала оператора «Нова пошта» в поселке Новый Коротыч (до 2016 года — Коммунар) в Харьковской области, электроподстанции в Днепропетровской области и сухогруза в акватории Чёрного моря.
В результате артиллерийского обстрела Марганца в Днепропетровской области пострадали четыре человека, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также автомобили.
Съемочная группа CBS News показала пустую пусковую установку ЗРК Patriot одного из украинских расчетов: она может нести до 16 перехватчиков PAC-3 CRI. По словам операторов, именно этот расчет не получал ракет с марта 2026 года. В сюжете также показали антенну связи с удаленным пунктом управления и генератор, который отключен, поскольку установка не работает. CBS News отмечает, что комплексы Patriot сбили в Украине около 400 баллистических ракет. В то же время, по подсчетам телеканала, только за последние две недели октября ВС РФ выпустили по Киеву и области около 100 баллистических ракет, тогда как Украина получает примерно 12 ракет-перехватчиков Patriot в месяц.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 4 ноября 46 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тюменской и Ульяновской областями, Московским регионом, Пермским краем, Башкортостаном, Татарстаном и Крымским полуостровом. В ночь на 5 ноября были перехвачены 496 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Минувшей ночью массированной атаке БПЛА подверглась Рязанская область. По словам губернатора региона Павла Малкова, обломки беспилотников упали на территории не названных им промпредприятий, а повреждение линий электропередачи привело к перебоям в электроснабжении в некоторых районах города. Один человек получил ранения, добавил он. Украинские Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+ определили среди целей налета Рязанский НПЗ. На опубликованных очевидцами фотографиях и видео виден крупный пожар на территории предприятия. Рязанский НПЗ неоднократно становился объектом украинских атак, в последний раз — 15 октября. Еще одним объектом атаки в Рязани стал логистический комплекс Wildberries, сообщило издание Astra, отметив, что площадь распределительного центра составляет около 173 тысяч кв. м.
По информации Telegram-канала «Абсолютно надійне джерело», в результате атаки были повреждены установки первичной переработки АВТ-1, АВТ-4, АТ-6 и находившаяся на ремонте АВТ-3 Рязанского НПЗ, а также три установки вторичной переработки, включая установку гидроочистки вакуумного газойля. На предприятии возник масштабный пожар. Канал сообщает о пожарах на складе Wildberries и производстве серверного оборудования OpenYard в индустриальном парке «Рязанский» в селе Тюшево, а также о повреждении самолета-заправщика Ил-78 на аэродроме Дягилево.
Ночью беспилотники атаковали Ростовскую область. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что в четырех районах региона было перехвачено около 50 БПЛА. Атаке также подверглась Воронежская область. Губернатор Александр Гусев заявил об уничтожении 48 дронов. По предварительным сведениям, пострадавших и значительных разрушений нет.
«Глава» оккупированной части Луганской области Леонид Пасечник заявил, что украинские беспилотники атаковали автобус «Петровка — Луганск»: погибли пять человек, еще 13 получили ранения, в том числе подростки 15 и 17 лет. Также, по его словам, при ударе по «газели» на дороге между Ребриковом и Ровеньками погибли двое мужчин, а в Алчевске беспилотник атаковал микроавтобус возле автовокзала, один человек пострадал.
СОУ отчитались об ударах 4 ноября и в ночь на 5 ноября по месту хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Гвардейского в оккупированном Крыму, складу дронов в оккупированном Мелитополе, а также по складам боеприпасов и материально-технических средств ВС РФ в Донецкой области.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 3 ноября по 20:00 4 ноября стало известно как минимум о 23 погибших и 59 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период. За октябрь в результате обстрелов и ударов по гражданской инфраструктуре по обе стороны от линии фронта погибли как минимум 634 мирных жителя, не менее 4590 человек получили ранения различной степени тяжести. Подавляющее большинство жертв вновь пришлось на подконтрольную украинским властям территорию: там были зафиксированы 70% погибших и почти 75% раненых.
Потери
Украинский OSINT-проект WarSpotting сообщил, что в октябре 2026 года визуально подтвержденные потери российской техники стали наименьшими за всю полномасштабную войну — всего 86 единиц. Согласно оценкам авторов проекта, потери техники ВС РФ стабильно снижаются с июня этого года, а в целом потери в 2026 году меньше, чем в любом другом. Снижение обусловлено тем, что ВС РФ резко ограничили использование техники на фронте из-за ее уязвимости для дронов.
Вооружения и военная техника
Украинский волонтер Сергей Стерненко приводит видео, где украинские военные добывают взрывчатку из американской морской мины Mk 25 времен Второй мировой войны при помощи молотка и болгарки. По его мнению, эти видео иллюстрируют проблему нехватки боеприпасов для дронов в СОУ.
Z-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА» приводит видео удара российского FPV-дрона по украинскому НРК с установленной на нем системой РЭБ, как сообщается, на Ореховском участке фронта. Автор канала отмечает, что украинские военные стремятся заменять пехоту наземными дронами из-за нехватки личного состава.
О главных событиях войны 4 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: Бои в Малой Токмачке, проблемы с электроснабжением в Крыму и Севастополе после украинских ударов. Что происходит на фронте
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