ВСУ используют «бронебульдозеры», украинские контратаки в Орехове и Малой Токмачке, налет на Рязанский НПЗ. Что происходит на фронте

На покровском направлении российские войска продвигаются на фланге восточнее Доброполья.

DeepState сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля в районе Русина Яра, который оказался частично оккупирован, восточнее Доброполья.

На запорожском направлении сообщается об успешных украинских контратаках в Орехове и Малой Токмачке.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3), что силы российской группировки войск «Днепр» пытаются одновременно охватить Ореховский район обороны СОУ с востока и запада и возобновить наступление на Запорожье вдоль берега Днепра. Действия ВС РФ в районе Орехова Машовец называет малорезультативными, указывая, что украинским военным удалось практически полностью «зачистить» Малую Токмачку, а также сократить присутствие противника в Орехове до одной малой пехотной группы.

Кроме того, по сведениям обозревателя, СОУ уверенно удерживают Новоандреевку и Новопавловку к западу от Орехова. Около берега Днепра, по словам Машовца, российские штурмовики «просачиваются» в направлении Павловки и Лукьяновского, обходя Степногорск с востока, а также удерживают южную часть самого Степногорска и пытаются закрепиться в южной части Приморского, обходя Плавни по дну бывшего Каховского водохранилища.

В целом обозреватель отмечает, что ВС РФ не удалось добиться оперативных успехов на направлении, и прогнозирует, что они и в дальнейшем будут концентрировать усилия на глубоком охвате Орехова. Также Машовец прогнозирует, что если высшее российское командование попытается равномерно распределить силы между операциями по выходу к Запорожью и по захвату Славянско-Краматорской агломерации, то этих сил может не хватить ни на ту, ни на другую задачу.

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 26 октября по 1 ноября площадь оккупированной ВС РФ территории Украины увеличилась на 34 кв. км, тогда как в течение недели до этого — на 23 кв. км. Тот же ресурс подсчитал по сводкам Генштаба ВСУ, что число российских атак на фронте возросло на 7% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 88 атак в день.

Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщает, что ВС РФ активно расширяют подразделения беспилотных систем, однако это происходит за счет снижения качества подготовки и перевода операторов из центра «Рубикон», который в результате стал куда менее эффективным, чем два года назад.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 5 ноября двух управляемых авиационных ракет Х-35 и 128 беспилотников типа «Шахед» (65 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 105 БПЛА — 82%, в том числе 48 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 18 локациях, а также падение обломков в девяти локациях.

Количество погибших после удара авиабомбами по Камышевахе в Запорожской области 2 ноября выросло до 42 человек, сообщила Национальная полиция Украины. Экстренные службы продолжают опознавать неопознанные тела. Под завалами могут находиться еще 33 человека. Российская пропаганда утверждает, что ВС РФ ударили по базе операторов БПЛА, пишет издание «Важные истории».