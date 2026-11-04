Бои в Малой Токмачке, проблемы с электроснабжением в Крыму и Севастополе после украинских ударов. Что происходит на фронте

В оккупированном Донецке беспилотник ударил по зданию местного оператора мобильной связи «Феникс». По сведениям канала Exile+, было три попадания, после которых начался пожар. «Феникс» был создан российскими властями на оккупированной территории Донецкой области в 2015 году на базе захваченного оборудования и инфраструктуры украинского оператора «Київстар». Сеть «Феникса», по утверждению украинской стороны, используют оккупационная администрация и российские военные для связи, координации подразделений и логистики.

В оккупированной части Запорожской области нарушено электроснабжение из-за атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами региона, заявил «губернатор» Евгений Балицкий. По его словам, графики подачи электричества временно не действуют.

В Крыму и Севастополе вторые сутки сохраняются серьезные перебои с электроснабжением. По словам «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, ночью были повреждены энергообъекты за пределами города, а поступающей в Севастополь мощности недостаточно для подачи электричества по графикам. Советник «главы» аннексированного полуострова Олег Крючков заявил, что энергосистема Крыма работает в условиях больших технических ограничений. По сообщениям местных жителей, отключения начались около трех часов ночи 3 ноября и затронули весь полуостров, написал Telegram-канал «Крымский ветер». В Симферополе и еще десяти районах ограничили водоснабжение, в ряде городов перестали ходить троллейбусы и трамваи, а движение электричек по нескольким маршрутам ограничили. Жители сообщали, что электричество ненадолго подавали минувшей ночью, но при низком напряжении, а использование генераторов усугубило дефицит топлива на АЗС. Минэнерго РФ подтвердило повреждение энергетической инфраструктуры после атак ВСУ, не уточнив объекты.

Восемь человек пострадали за минувшие сутки в результате украинских ударов по Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.

OSINT-исследователь Jembob пишет, что вокруг нефтеперерабатывающего завода в Ярославле, пораженного в ночь на 3 ноября, были построены четыре новые башни для ЗРПК. Они были размещены так, чтобы прикрывать НПЗ не только ракетами, но и автопушками.

Также Jembob обнаружил в непосредственной близости к НПЗ некоторые меньшие башни, возможно, предназначавшиеся для групп с зенитными пулеметами.

Украинские дальнобойные беспилотники и ракеты нанесли по российской территории около 75 ударов в октябре 2026 года, подсчитал Клеман Молен. По его оценке, реальное число преодолевших ПВО средств поражения могло составить 150–200: в подсчет не вошли удары «миддлстрайк», а также атаки на суда, грузовики и поезда. Среди целей Молен выделил 21 объект энергетики, 13 промышленных предприятий, 11 военных баз и аэродромов, а также 15 других объектов — включая склады и дата-центры. По его подсчетам, в октябре на нескольких аэродромах были повреждены или уничтожены около 13 российских военных самолетов. Самый дальний удар месяца, согласно карте исследователя, был нанесен на расстоянии около 2800 км.

Из России в сентябре 2026 года вывезли через порты Чёрного и Азовского морей всего 300 тысяч т зерна — почти в 16 раз меньше, чем за тот же месяц прошлого года, свидетельствует анализ Reuters. С учетом поставок через альтернативные маршруты морской экспорт зерна из России сократился в 2,5 раза – на ту же величину сократился морской экспорт зерна из Украины.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 2 ноября по 20:00 3 ноября стало известно как минимум о 18 погибших и 163 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Потери

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что 2 ноября СОУ поразили российскую тяжелую огнеметную систему серии ТОС, а с начала полномасштабной войны ВС РФ потеряли 138 систем это типа. Кроме того, в украинском военном ведомстве заявили, что 3 ноября и в ночь на 4 ноября поразили в Крыму два ЗРПК «Панцирь», а также российскую мобильную огневую группу.

Вооружения и военная техника

Правительство Норвегии направит 1 млрд крон (более $100 млн) на инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Средства выделят норвежским фондам, которые инвестируют в украинский ВПК, в течение трех лет, и будут взяты из средств, ранее уже выделенных на поддержку Украины.

О главных событиях войны 3 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ расширяют зону контроля на подступах к Доброполью, свыше 30 погибших после российского удара по Камышевахе. Что происходит на фронте

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