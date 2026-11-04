Бои в Малой Токмачке, проблемы с электроснабжением в Крыму и Севастополе после украинских ударов. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На славянском направлении фиксируются украинские контратаки на рубеже от Северского Донца до Краматорска
- На константиновском направлении российские военные заняли новые позиции на юго-западе Константиновки
- На запорожском направлении украинские войска отбросили противника в Орехове и ведут бои в Малой Токмачке
- Black Bird Group — в октябре 2026 года чистый прирост территории под контролем ВС РФ составил 21 кв. км
- Количество погибших в результате российского воздушного удара по Камышевахе возросло до 40 человек
- В Крыму и Севастополе возникли проблемы с электроснабжением после украинских атак на объекты энергоинфраструктуры
- Reuters — экспорт зерна из российских портов на Азовском и Чёрном морях в сентябре 2026 года упал в 16 раз
- Правительство Норвегии направит более $100 млн на инвестиции в украинскую оборонную промышленность
Обстановка на фронте
На славянском направлении фиксируются украинские контратаки на рубеже от Северского Донца до Краматорска.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что СОУ атакуют Кривую Луку, Юрковку, Рай-Александровку, а также «просачиваются» в Тихоновку и Васютинское. Таким образом, украинские контратаки идут на рубеже от берега Северского Донца до Краматорска.
На константиновском направлении российские военные заняли новые позиции на юго-западе Константиновки.
По информации DeepState, ВС РФ расширили зону контроля в юго-западной части Константиновки, продвинувшись со стороны Ильиновки (до 2016 года — Ильича).
На южно-донецком направлении продолжается «просачивание» украинских военных в село Комар на берегу реки Мокрые Ялы.
Анатолий Радов пишет, что украинские силы продолжают «просачиваться» с севера в село Комар на берегу реки Мокрые Ялы и сейчас контролируют около трети территории населенного пункта.
На запорожском направлении украинские войска отбросили противника в Орехове и ведут бои в Малой Токмачке.
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» сообщает, что СОУ продвинулись в Малой Токмачке к юго-востоку от Орехова. Согласно карте DeepState, Малая Токмачка частично контролируется СОУ, а частично находится в «серой зоне».
По сведениям Радова, ВС РФ «откатились» из бо́льшей части Орехова, помимо этого, украинские военные ведут инфильтрацию в сторону Малой Токмачки.
Согласно подсчетам финской OSINT-группы Black Bird Group, в октябре 2026 года чистый прирост территории, оккупированной ВС РФ, составил 21 кв. км. Там отмечают, что фронт относительно стабилизировался после кульминации украинской операции «Вівальді» на лиманском направлении. Исследователи считают маловероятным, что российская армия сможет добиться оперативного успеха, но при этом и не надеются на мирные переговоры в течение зимы.
Трехсторонние переговоры Украины, России и США возобновятся в Абу-Даби 10 ноября. Россию на встрече будет представлять помощник Путина Владимир Мединский, а европейских представителей на встрече не ожидается.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в течение дня 3 ноября 81 беспилотника (74 из них — реактивные) типов «Гербера» и других. 62 БПЛА — 77%, в том числе 56 реактивных, — были сбиты или подавлены. В ночь на 4 ноября были запущены 310 беспилотников типа «Шахед» (81 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 272 БПЛА — 88%, в том числе 64 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 19 локациях, а также падение обломков в 15 локациях.
Количество погибших в результате авиаудара по Камышевахе 2 ноября возросло до 40 человек, сообщил Владимир Зеленский. Поисково-спасательные работы продолжаются.
Накануне вечером беспилотники атаковали энергообъект в Ковельском районе в Волынской области, сообщил врио главы ОВА Роман Романюк. В значительной части области возникли перебои с электроснабжением, в Ковеле без света осталась большая часть потребителей. Утром электроснабжение всех населенных пунктов и абонентов было восстановлено.
Также вечером после атаки на энергообъекты полностью остался без электроснабжения Житомир. В городе возникли проблемы с водо- и теплоснабжением, электротранспорт не вышел на маршруты, утром в городе планировали открыть «пункты несокрушимости». По сведениям главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, удары также пришлись по энергетической инфраструктуре и жилому сектору в Житомирском, Коростенском и Звягельском районах, повреждены дом и автомобиль, о пострадавших не сообщалось.
В Кировоградской области целью беспилотников также стала энергетическая инфраструктура, заявил глава ОВА Андрей Райкович. По его словам, в результате атаки повреждены частный жилой дом в Новоукраинском районе и техника аграрного предприятия в Александрийском районе.
Власти Ровненской области ночью сообщили об атаке по энергетике. Глава области Александр Коваль утром написал, что избежать повреждения гражданской инфраструктуры не удалось. Частично разрушен жилой дом, в котором возник пожар, пострадала женщина.
В Тернопольской области в результате ночной атаки поврежден объект энергетической инфраструктуры, сообщили местные власти.
The Insider подготовил карту отключений электроэнергии в Украине за 26 октября — 1 ноября. За неделю из открытых источников зафиксировано не менее 170 случаев в 16 областях и Киеве — против 211 случаев в 21 области и Киеве неделей ранее. Больше всего отключений зафиксировано в Запорожской области — 58, однако их фактическое число может быть выше из-за разной детализации сообщений энергетиков. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Днепропетровской области: после атак 29 октября без света остались более 350 тысяч абонентов, а последующие удары 31 октября и 1 ноября вновь оставили без электроснабжения сотни тысяч потребителей. Крупные отключения также фиксировались в Киеве и Киевской области, Черновицкой, Черниговской и Житомирской областях. В Конотопе электроснабжение полностью вернули лишь через пять суток после удара по энергообъектам.
С начала ноября ВС РФ выпустили по украинской энергетической инфраструктуре более 2 тысяч беспилотников и 100 ракет, подсчитал французский OSINT-исследователь Клеман Молен. По его оценке, с конца сентября российские удары поразили не менее 80 электроподстанций, включая объекты, через которые АЭС на западе Украины связаны с Киевом.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» на основании информации Клемана Молена подсчитал 473 геолоцированных попадания российских ракет и беспилотников. Чаще всего ударам подвергались Киев и Киевская область (102), Харьковская (81), Днепропетровская (51), Одесская (34), Кировоградская (29) и Запорожская области (26). Среди целей — склады (107), электроэнергетика (74), жилая застройка и железнодорожная инфраструктура (по 47).
Украинский волонтер Сергей Стерненко заявил, что ряд объектов энергетической инфраструктуры в Киевской области не получил предусмотренной защиты либо работы были выполнены с нарушениями. По его утверждению, во время работы главой Киевской ОВА Николай Калашник без тендеров заключил контракты на защиту подстанций более чем на 500 млн гривен с компаниями, не имевшими необходимых работников и техники. Эти фирмы получили крупные авансы, однако, как пишет Стерненко, не завершили работы в полном объеме. Калашник сейчас занимает пост министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 3 ноября 13 беспилотников над Тверской, Владимирской, Белгородской и Брянской областями, Крымским полуостровом и над акваторией Азовского моря. В ночь на 4 ноября были перехвачены 709 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом, в Адыгее, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.
Ночью атакован логистический комплекс Ozon в Адыгейске. Как сообщила пресс-служба компании, в результате попадания дрона на складе возник пожар, сотрудники были эвакуированы, пострадавших нет. Фото и видео последствий удара опубликовал Telegram-канал Exilnova+. Атаку на Ozon подтвердили власти Адыгеи.
В оккупированном Донецке беспилотник ударил по зданию местного оператора мобильной связи «Феникс». По сведениям канала Exile+, было три попадания, после которых начался пожар. «Феникс» был создан российскими властями на оккупированной территории Донецкой области в 2015 году на базе захваченного оборудования и инфраструктуры украинского оператора «Київстар». Сеть «Феникса», по утверждению украинской стороны, используют оккупационная администрация и российские военные для связи, координации подразделений и логистики.
В оккупированной части Запорожской области нарушено электроснабжение из-за атаки беспилотников на магистральные энергосети за пределами региона, заявил «губернатор» Евгений Балицкий. По его словам, графики подачи электричества временно не действуют.
В Крыму и Севастополе вторые сутки сохраняются серьезные перебои с электроснабжением. По словам «губернатора» Севастополя Михаила Развожаева, ночью были повреждены энергообъекты за пределами города, а поступающей в Севастополь мощности недостаточно для подачи электричества по графикам. Советник «главы» аннексированного полуострова Олег Крючков заявил, что энергосистема Крыма работает в условиях больших технических ограничений. По сообщениям местных жителей, отключения начались около трех часов ночи 3 ноября и затронули весь полуостров, написал Telegram-канал «Крымский ветер». В Симферополе и еще десяти районах ограничили водоснабжение, в ряде городов перестали ходить троллейбусы и трамваи, а движение электричек по нескольким маршрутам ограничили. Жители сообщали, что электричество ненадолго подавали минувшей ночью, но при низком напряжении, а использование генераторов усугубило дефицит топлива на АЗС. Минэнерго РФ подтвердило повреждение энергетической инфраструктуры после атак ВСУ, не уточнив объекты.
Восемь человек пострадали за минувшие сутки в результате украинских ударов по Белгородской области, сообщили в оперштабе региона.
OSINT-исследователь Jembob пишет, что вокруг нефтеперерабатывающего завода в Ярославле, пораженного в ночь на 3 ноября, были построены четыре новые башни для ЗРПК. Они были размещены так, чтобы прикрывать НПЗ не только ракетами, но и автопушками.
Также Jembob обнаружил в непосредственной близости к НПЗ некоторые меньшие башни, возможно, предназначавшиеся для групп с зенитными пулеметами.
Украинские дальнобойные беспилотники и ракеты нанесли по российской территории около 75 ударов в октябре 2026 года, подсчитал Клеман Молен. По его оценке, реальное число преодолевших ПВО средств поражения могло составить 150–200: в подсчет не вошли удары «миддлстрайк», а также атаки на суда, грузовики и поезда. Среди целей Молен выделил 21 объект энергетики, 13 промышленных предприятий, 11 военных баз и аэродромов, а также 15 других объектов — включая склады и дата-центры. По его подсчетам, в октябре на нескольких аэродромах были повреждены или уничтожены около 13 российских военных самолетов. Самый дальний удар месяца, согласно карте исследователя, был нанесен на расстоянии около 2800 км.
Из России в сентябре 2026 года вывезли через порты Чёрного и Азовского морей всего 300 тысяч т зерна — почти в 16 раз меньше, чем за тот же месяц прошлого года, свидетельствует анализ Reuters. С учетом поставок через альтернативные маршруты морской экспорт зерна из России сократился в 2,5 раза – на ту же величину сократился морской экспорт зерна из Украины.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 2 ноября по 20:00 3 ноября стало известно как минимум о 18 погибших и 163 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что 2 ноября СОУ поразили российскую тяжелую огнеметную систему серии ТОС, а с начала полномасштабной войны ВС РФ потеряли 138 систем это типа. Кроме того, в украинском военном ведомстве заявили, что 3 ноября и в ночь на 4 ноября поразили в Крыму два ЗРПК «Панцирь», а также российскую мобильную огневую группу.
Вооружения и военная техника
Правительство Норвегии направит 1 млрд крон (более $100 млн) на инвестиции в украинскую оборонную промышленность. Средства выделят норвежским фондам, которые инвестируют в украинский ВПК, в течение трех лет, и будут взяты из средств, ранее уже выделенных на поддержку Украины.
О главных событиях войны 3 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ расширяют зону контроля на подступах к Доброполью, свыше 30 погибших после российского удара по Камышевахе. Что происходит на фронте
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