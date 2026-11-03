Россия и Украина возобновят переговоры в Абу-Даби 10 ноября. Москву представит Мединский, европейцев не пригласили

Россия и Украина возобновят переговоры при посредничестве США 10–11 ноября в Абу-Даби после почти девятимесячного перерыва. Дату встречи объявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, ее подтвердил Кремль. Российскую делегацию возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский, американскую, по данным Reuters, должны представить Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Представителей европейских государств на переговоры пока не пригласили.

Встреча пройдет на уровне рабочих групп. По словам Уиткоффа, стороны обсудят послевоенные соглашения в области безопасности, деэскалацию, гуманитарные вопросы и дальнейшие шаги к завершению войны. Перед этим американские переговорщики проведут в Брюсселе консультации с представителями Франции, Германии, Великобритании, ЕС и НАТО. Их темами станут гарантии безопасности для Украины, будущая система европейской безопасности и финансирование послевоенного восстановления страны.

Кто войдет в делегации

Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Ранее, на первых двух раундах переговоров в Абу-Даби, состоявшихся 23–24 января и 4–5 февраля, российскую сторону представляла группа во главе с начальником Главного управления Генштаба ВС РФ, адмиралом Игорем Костюковым. Мединский возглавил российскую делегацию на следующем раунде, который состоялся 17–18 февраля в Женеве. Остальных участников предстоящей встречи Москва пока не назвала.

Состав украинской делегации на ноябрьские переговоры также публично не подтвержден. На предыдущих встречах ее возглавлял Рустем Умеров. Согласно указу Владимира Зеленского от 23 января, в состав переговорной группы входили десять человек, в том числе глава Офиса президента Кирилл Буданов, руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, первый заместитель главы Офиса президента Сергей Кислица, начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и представители украинских разведывательных служб. С тех пор произошли кадровые изменения: 3 августа Зеленский назначил Умерова главой Службы внешней разведки Украины, освободив его от должности секретаря СНБО. Будет ли он вновь руководить переговорной группой, пока неизвестно.

Европа требует места за столом переговоров

Одним из спорных вопросов остается участие европейских представителей. Зеленский говорил 23 октября, что Европа должна стать участником переговоров. Он также предлагал перейти от консультаций технических групп к встрече глав государств, так как, по его мнению, наиболее сложные вопросы можно решить только на этом уровне.

Москва выступает против расширения нынешнего формата. Помощник Путина Юрий Ушаков 28 октября сказал, что европейские представители могут прилететь в Абу-Даби, «если купят билеты», однако приглашать их за стол переговоров «никто не собирается». Позднее он допустил, что европейцы смогут проводить отдельные консультации с украинской и американской делегациями, но формальным участием в переговорах это считаться не будет.

Чем закончились предыдущие переговоры

Предстоящая встреча станет четвертым трехсторонним раундом переговоров России, Украины и США в 2026 году и первым после 18 февраля. Два предыдущих раунда прошли в Абу-Даби, третий — в Женеве. Следующую встречу собирались провести в марте, однако переговорный процесс был приостановлен после начала американо-израильской военной операции против Ирана.

Главным конкретным публично озвученным результатом февральских переговоров в Абу-Даби стала договоренность об обмене 314 военнопленными — по 157 с каждой стороны. Делегации также обсуждали механизмы прекращения огня и контроля за его соблюдением. На встрече в Женеве стороны продвинулись в обсуждении технических вопросов перемирия, однако не смогли согласовать политические условия завершения войны. Как писал The Insider, Зеленский тогда сообщил о сохраняющихся разногласиях по территориальным вопросам, в том числе из-за требований России передать ей оставшуюся под украинским контролем часть Донбасса.

Нынешний раунд готовился после встречи Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября. Стороны обсуждали возобновление переговоров и гарантии безопасности, а также экономическое сотрудничество России и США, включая поставки российского дизельного топлива и удобрений на американский рынок. Уиткофф тогда предложил возобновить трехсторонние консультации на уровне технических групп.

Ранее помощник Путина Юрий Ушаков предупреждал, что от первого раунда после длительного перерыва не следует ожидать быстрого соглашения. Он назвал предстоящую встречу «пристрелочной».