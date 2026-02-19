Зеленский заявил о прогрессе на военном направлении переговоров по урегулированию войны в Украине

На переговорах в Женеве по мирному урегулированию войны России против Украины стороны продвинулись в обсуждении механизмов контроля за возможным прекращением огня, однако по территориальному вопросу консенсуса пока нет. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, опубликованном 18 февраля на его YouTube-канале.



Зеленский сказал:

«По военному направлению мы ближе, чем по политическому. Почему? Потому что военные обсуждали, как осуществлять мониторинг за прекращением огня, когда оно наступит, когда политическая воля откроет эти возможности».



По его словам, сразу после установления режима прекращения огня планируется подписать отдельный документ, который зафиксирует все детали контроля за его соблюдением. Лидирующую роль в мониторинге будут играть CША.



Президент Украины также сообщил, что по политическому треку переговоры продвигаются сложнее. По его словам, американская сторона предлагает Киеву добровольно вывести войска с подконтрольной Украине части Донбасса, однако такой вариант для Украины невозможен. В качестве компромисса он назвал возможную остановку на линии фактического соприкосновения.



Переговоры в Женеве по вопросу мирного урегулирования войны в Украине проходили 17 и 18 февраля при посредничестве США. Глава делегации РФ Владимир Мединский назвал переговоры тяжелыми, но деловыми. По словам Мединского, следующий раунд переговоров состоится в ближайшее время. В свою очередь, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава украинской делегации Рустем Умеров охарактеризовал дискуссии как интенсивные и содержательные. По его словам, в ряд вопросов была внесена ясность.



Переговоры по войне в Украине были запущены 18 февраля 2025 года после победы Дональда Трампа на выборах в США на встрече делегаций России и США в Эр-Рияде. В течение года США и РФ, США и Украина продолжили контакты на разных уровнях. Трехсторонние консультации начались в январе 2026 года. Российскую переговорную группу возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, украинскую — Рустем Умеров. Со стороны США в переговорах участвовали предприниматель Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. Первый раунд трехсторонних консультаций прошел в Абу-Даби 23–24 января, второй — там же 4–5 февраля.

