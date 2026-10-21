Возобновление трехсторонних переговоров по войне в Украине, поставки дизеля и удобрений из России: что обсуждали Путин и Уиткофф

Владимир Путин 21 октября провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча проходила в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Как сообщила пресс-служба Кремля, присутствовали также помощник Путина Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Согласно опубликованной стенограмме открытой части встречи, Путин и Уиткофф обсуждали войну в Украине, восстановление экономического сотрудничества между Россией и США, кризис на Ближнем Востоке. Кроме того, стало известно, что Путин приказал освободить американца Стивена Хаббарда, который отбывал срок в российской колонии по обвинению в наемничестве.

Переговоры по Украине

Уиткофф назвал продуктивными переговоры, которые провел накануне в Норвегии c президентом Украины. Как сообщал сам Владимир Зеленский, американская сторона пообещала Киеву «сильные гарантии безопасности». По его словам, Уиткофф должен передать российской стороне документ, в котором «прописаны разные виды гарантий безопасности». Спецпосланник Дональда Трампа подтвердил, что привез «некоторые документы, в которых излагаются некоторые подходы по достижению мирного урегулирования в украинско-российском конфликте».

«Я надеюсь, что у нас действительно создался необходимый задел, для того чтобы успешно прийти к завершению огня в этом украинско-российском конфликте. <...> Я также надеюсь, что вы рассмотрите возможность возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, России и Соединенных Штатов, в рамках которых мы могли бы обсудить следующие шаги по достижению урегулирования. Это могли бы быть представители технических групп специалистов, которые бы детально обсуждали эти вопросы».

Поставки дизеля и удобрений

Уиткофф поблагодарил Путина за снятие запрета на экспорт российского дизеля:

«Это действительно очень хорошо, так как весь мир проходит период экономического шока. И за это решение наш президент вам крайне благодарен, потому что такое решение позволяет улучшить жизнь и рабочие условия наших фермеров, наших водителей грузовиков, которые, естественно, используют дизельное топливо для своей работы. Это действительно еще один пример того, чего мы можем достичь, работая вместе».

Путин ответил, что Россия готовится отправить сразу несколько танкеров в дизельным топливом: «Первый танкер уйдет через два-три дня, 40 тысяч тонн, и пойдут один за одним. Здесь важно обеспечить только финансовую составляющую, чтобы все работало». По словам российского лидера, сразу после объявления о российских поставках в США «на мировых рынках на 5–6% цены упали сразу на дизель». [В действительности через несколько дней после того, как было объявлено о достигнутой договоренности, стоимость фьючерсов на дизельное топливо выросла на 4,5%, достигнув двухнедельного максимума. Средние розничные цены на дизельное топливо в США 13 октября составили около $6,28 за галлон, что немного выше цен 9 октября, когда было объявлено о сделке. — The Insider].

Путин добавил, что Россия также в большом количестве могла бы поставлять на американский рынок удобрения. Согласно генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США от марта 2022 года, удобрения были выведены из-под возможных санкций.

Встреча Путина и Уиткоффа продлилась более трех часов.