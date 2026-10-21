Россия освободила американца Хаббарда, осужденного по обвинению в участии в войне на стороне Украины

Власти России освободили 75-летнего американца Стивена Хаббарда, который в октябре 2024 года был приговорен Мосгорсудом к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы по обвинению в «участии в качестве наемника в вооруженном конфликте на стороне Украины». Об этом стало известно во время состоявшейся 21 октября встречи Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Как сообщает РИА «Новости», Уиткофф поблагодарил Путина за освобождение Хаббарда. Путин сообщил, что американец уже находится в петербургском аэропорту Пулково.

По версии российского следствия, Хаббард жил в Украине с 2014 года, а в феврале 2022 года вступил в территориальную оборону в Изюме. 2 апреля 2022 года американец попал в российский плен. Сестра Хаббарда рассказала американским СМИ, что он работал преподавателем английского языка в разных странах и в Украину также приехал преподавать.

Ранее в августе Россия освободила 32-летнего гражданина США, бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана, который находился в заключении с января 2022 года. Владимир Путин одобрил его помилование «по гуманитарным соображениям». Президент США Дональд Трамп тогда подчеркнул, что Москва освободила Гилмана в одностороннем порядке: «Россия никого не попросила взамен. Никакого обмена не было». Освобожденный американец вернулся в США.

Гилмана сняли с поезда Сухуми — Москва в Воронеже якобы из-за пьяного дебоша. В полицейском участке, по версии следствия, он ударил сотрудника МВД по ноге. В отношении Гилмана возбудили уголовное дело о нападении на представителя власти и впоследствии назначили 4,5 года колонии общего режима. В дальнейшем Гилману вынесли еще два приговора — за якобы совершенные им нападения на сотрудников ФСИН. В общей сложности американца приговорили к 10 годам заключения.