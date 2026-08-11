Россия без обмена освободила тяжелобольного бывшего американского военного Роберта Гилмана, приговоренного к 10 годам

Россия освободила 32-летнего гражданина США и бывшего морского пехотинца Роберта Гилмана, который находился в заключении с января 2022 года. Владимир Путин одобрил его помилование «по гуманитарным соображениям», сообщило агентство Reuters. Агентство ссылается на американских чиновников. Российские власти к моменту публикации Reuters публично о помиловании не объявляли.

Обновление: Президент США Дональд Трамп подтвердил освобождение Роберта Гилмана: «После моих переговоров с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его по гуманитарным соображениям. Мы признательны за это решение, а также за то, что Россия никого не попросила взамен. Никакого обмена не было. Сегодня вечером Роберт приземлится на авиабазе Эндрюс недалеко от Вашингтона, где его встретят мои представители. Некоторые из них сейчас находятся вместе с ним на борту самолета и будут приветствовать возвращение Роберта в СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ! Я только что поговорил с ним, и у него была одна просьба — ОТЛИЧНЫЙ чизбургер после приземления. Я об этом позабочусь!»

По данным собеседников агентства, США не передавали России заключенных в обмен на освобождение Гилмана. Оно стало результатом интенсивных переговоров между российскими и американскими представителями в минувшие выходные. Один из американских чиновников назвал решение Москвы «жестом доброй воли».

Помощник российского президента Юрий Ушаков на прошлой неделе сообщил представителям администрации Дональда Трампа, что Путин согласился подписать указ о помиловании Гилмана, утверждают источники Reuters. Освобождения американца добивались Белый дом и Госдепартамент США. Они просили разрешить вывезти его для лечения.

Во вторник, 11 августа, Гилмана вывезли из России на самолете Госдепартамента, летевшем в Вашингтон. Вместе с ним находились его мать Нина и четыре врача, которые должны были оценить его состояние во время перелета. Американский чиновник, говоривший с Гилманом, рассказал, что тот ходит и разговаривает. После прибытия его планировали отправить на лечение в реабилитационный центр в Сан-Антонио.

За пять дней до освобождения Reuters писало, что состояние Гилмана могло быть критическим. Представляющая его семью организация Global Reach сообщала, что в конце июня американца перевели из тюремной больницы в психиатрическое отделение гражданской больницы в состоянии, похожем на кататонию. Его состояние оценивали как «диссоциативный ступор». По данным организации, Гилман не мог общаться, не открывал глаза и получал питание через зонд.

Гилмана задержали в Воронеже в январе 2022 года после того, как его сняли с поезда Сухум — Москва. По версии обвинения, находившийся в состоянии опьянения американец ударил ногой полицейского в отделе. Отец Гилмана утверждал, что его сыну стало плохо и он задел сотрудника случайно. По его словам, полицейский не пострадал и отказался от претензий.

В октябре 2022 года Гилмана приговорили к 4,5 года колонии, а в 2023 году срок сократили до 3,5 года. Затем против него возбудили новые дела о нападениях на сотрудников ФСИН и следователя, после которых наказание несколько раз ужесточали. В декабре 2025 года суд назначил ему еще два года, и совокупный срок достиг 10 лет.