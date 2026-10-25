В Кремле допустили переговоры с США и Украиной после 4 ноября. Началась подготовка встречи Путина, Трампа и Си

Россия готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной после 4 ноября, утверждает помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Ранее в Кремле называли возможным местом встречи Абу-Даби, а ориентировочным сроком — середину ноября. Одновременно Ушаков сообщил о начале подготовки другого трехстороннего саммита с участием Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, который обсуждается в рамках ноябрьского форума АТЭС в Китае.

По словам Ушакова, первоначально Москва рассчитывала возобновить переговоры после выборов в Госдуму, состоявшихся 18–20 сентября. Однако он утверждает, что украинская сторона сорвала соответствующую договоренность. Теперь новым ориентиром стало 4 ноября — День народного единства в России. При этом конкретная дата встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева пока не согласована. Ушаков также добавил, что рассчитывать на быстрое заключение мирного соглашения не стоит. По его оценке, первый раунд переговоров будет носить «пристрелочный характер».

О готовности возобновить переговоры Путин сообщил спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу на встрече в Санкт-Петербурге 21 октября. Тогда Ушаков говорил, что стороны ориентируются на Абу-Даби и середину ноября. Во время встречи в Петербурге Уиткофф передал Путину предложения по мирному урегулированию, подготовленные после консультаций с украинскими и европейскими представителями в Осло. По словам Ушакова, в этих предложениях оказалось мало полезного с точки зрения Москвы. Украина, напротив, поддержала американскую инициативу возобновления переговоров и предложила организовать встречу лидеров государств для решения вопросов, которые не удается согласовать на уровне переговорных команд.

Кремль готовит еще один трехсторонний саммит — без участия Украины

Параллельно Москва обсуждает проведение встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина. По словам Ушакова, подготовка саммита уже началась, а представители России, США и Китая в принципе готовы к его проведению. Помощник Путина отдельно отметил, что китайская сторона серьезно подошла к организации переговоров.

Возможной площадкой станет саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне. Ушаков уточнил, что отдельная двусторонняя встреча Путина и Трампа в рамках форума пока не согласовывалась. При этом официально утвержденных даты и повестки трехстороннего саммита также нет.

Как ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Путин предложил организовать встречу с Трампом и Си Цзиньпином для обсуждения условий прекращения войны в Украине. Предполагаемый формат не предусматривает участия Владимира Зеленского. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что возможность встречи обсуждалась, однако подчеркнул, что никаких конкретных договоренностей о ее проведении и повестке достигнуто не было. Трамп, в свою очередь, допустил участие в таком саммите, но среди возможных тем назвал прежде всего ядерное разоружение.

Зеленский раскритиковал идею обсуждения будущего Украины без ее участия. По его словам, Россия, США и Китай вправе проводить собственные встречи, однако решения, касающиеся Украины, должны приниматься с участием Киева. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также выступил против предложенного формата, предупредив, что встреча трех лидеров без Украины лишь укрепит позиции Путина и позволит ему продолжать войну.

The Insider ранее писал, что на переговорах Путина и Уиткоффа 21 октября обсуждались не только условия окончания войны, но и восстановление экономического сотрудничества России и США, включая поставки российского дизельного топлива и удобрений. Тогда же американский спецпосланник предложил возобновить трехсторонние консультации на уровне технических групп.

Последние трехсторонние переговоры России, США и Украины проходили 17–18 февраля 2026 года в Женеве. До этого стороны встречались 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби. Переговоры не привели к прекращению боевых действий. Следующий раунд планировался на март, однако его отложили после начала войны США и Израиля против Ирана.