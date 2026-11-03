За неделю с 29 октября по 1 ноября в регионах Украины зафиксировано не менее 170 случаев отключения света

The Insider подготовил карту отключений электроэнергии в Украине за 26 октября — 1 ноября 2026 года. На ней отмечено, в каких регионах пропадал свет и сколько раз это происходило.

За неделю зафиксировано не менее 170 случаев отключения электроэнергии в 16 областях и Киеве. Неделей ранее таких случаев было 211 в 21 области и Киеве. Больше всего случаев — 58 — учтено в Запорожской области. Это связано в том числе с тем, что местные энергетики публикуют в Telegram-канале подробные данные с разбивкой по районам электросетей. По другим регионам такой детализации нет, поэтому реальное число отключений там может быть выше.

Минимальное количество отключений по регионам:

Запорожская область — 58

Харьковская область — 17

Черниговская область — 14

Киевская область — 13

Сумская область — 11

Днепропетровская и Житомирская области — по 10

Черкасская область — 8

Киев — 8

Полтавская область — 7

Донецкая область — 5

Кировоградская область — 3

Винницкая область — 2

Одесская, Тернопольская, Хмельницкая и Черновицкая области — по 1

Тяжелее всего неделя прошла для Днепропетровской области. Вечером 29 октября, после нескольких атак за день, без света остались более 350 тысяч абонентов в Днепре и прилегающих населенных пунктах. На следующий день в городе остановились метро и электротранспорт. В ночь на 31 октября и на 1 ноября удары по энергетике на территории области повторились. Без света оставались сначала более 200 тысяч, а затем почти 100 тысяч абонентов.

Вечером 30 октября, по словам Владимира Зеленского, «Шахеды» ударили по ТЭЦ в Киеве. Без света остались части Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов, в столице упал напор воды. 31 октября без электричества оставались около 200 тысяч семей в Днепре и области и более 80 тысяч семей на Киевщине. 1 ноября в Киеве и четырех районах Киевской области ввели экстренные отключения.

Крупные отключения были и в других регионах. 26 октября после ударов по критической инфраструктуре без света остались около 200 тысяч абонентов. Вечером того же дня после атаки реактивного дрона почти вся Черновицкая область примерно на шесть часов осталась без электричества. 28 октября в Черниговской области из-за аварии на энергообъекте были обесточены около 210 тысяч абонентов, причину облэнерго не назвало. В ночь на 1 ноября Россия выпустила по Украине 433 ударных беспилотника, и в Житомирской области без света остались более 650 населенных пунктов.

В Конотопе Сумской области свет полностью вернули только 29 октября — через пять суток после удара 24 октября. Тогда, по данным Минэнерго, без электричества остались около 200 тысяч потребителей.

Данные собраны по открытым источникам — это сообщения «Укрэнерго», Минэнерго, облэнерго и областных администраций. Цифры отражают минимальное количество случаев, поэтому реальных отключений могло быть больше. По оккупированным территориям данные не приводятся.