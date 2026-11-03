ВС РФ расширяют зону контроля на подступах к Доброполью, свыше 30 погибших после российского удара по Камышевахе. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении украинские военные ведут контратаки вдоль «дуги» севернее Сум
- На покровском направлении ВС РФ расширяют зону устойчивого контроля на подступах к Доброполью
- Попадание российской авиабомбы по больнице в Харькове — пострадали как минимум 73 человека
- В результате российского удара по поселку Камышеваха в Запорожской области накануне погибли свыше 30 человек
- В Киеве установили сеть средств РЭБ для защиты от реактивных дронов с управлением через MESH-модемы
- Налет украинских БПЛА на Ярославский НПЗ — два сотрудника предприятия получили ранения и были госпитализированы
- Минобороны РФ отчитывается о перехвате в среднем свыше 600 беспилотников в сутки в октябре 2026 года
- Поставки 500 ракет PAC-3 для украинских комплексов Patriot запланированы на период с 2030 по 2033 год
Обстановка на фронте
На сумском направлении украинские военные ведут контратаки вдоль «дуги» севернее Сум.
Российский военблогер Анатолий Радов сообщает о попытках украинских военных продвинуться и закрепиться в районе Андреевки, Малой Корчаковки, Храповщины и Юнаковки вдоль «дуги» севернее Сум.
На покровском направлении ВС РФ расширяют зону устойчивого контроля на подступах к Доброполью.
По информации DeepState, ВС РФ продвинулись в Белицком к юго-востоку от Доброполья, взяв под контроль центр города, а также расширили зону контроля западнее Покровска (до 2016 года — Красноармейск) в направлении Сергеевки и Днепропетровской области.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что российские военные закрепились в Петровке (до 2016 года — Петровское) к северу от Золотого Колодезя и атакуют по направлениям на Лидино и Новотроицкое. Согласно карте DeepState, Петровка полностью контролируется СОУ и находится в 11 км от зоны российского контроля, а Лидино и Новотроицкое — еще дальше.
Аналитик под ником Tatarigami_UA сообщает, что российское командование продолжает ставить подразделениям нереалистичные задачи, а потери ВС РФ остаются высокими, однако пока сохраняется возможность их возмещать, несмотря на плавное снижение темпа набора новых контрактников. Также по его сведениям, в российских войсках по-прежнему дают приоритет финансированию и снабжению беспилотных сил, которые получают новые модели дронов, однако некоторые подразделения испытывают проблемы из-за резкого масштабирования российских Войск беспилотных систем.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в течение дня 2 ноября 171 беспилотника (103 из них — реактивные) типов «Гербера» и других, а также 10 барражирующих боеприпасов S-8000 «Бандероль» / «Дань-Т». 139 БПЛА — 81%, в том числе 78 реактивных, — и восемь барражирующих боеприпасов были сбиты или подавлены. В ночь на 3 ноября были запущены баллистические ракеты «Искандер-М» / KN-23, противокорабельные ракеты «Циркон», 59 крылатых и управляемых авиационных ракет Х-101 / Х-59 / Х-69 / «Искандер-К», а также 289 беспилотников типа «Шахед» (120 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». Были сбиты или подавлены 309 целей: три баллистические и противокорабельные ракеты, 49 крылатых и управляемых авиационных ракет и 257 БПЛА (89%), в том числе 89 реактивных. Зафиксированы попадания ракет и беспилотников в 23 локациях, а также падение обломков в 14 локациях.
В Харькове авиабомба ФАБ-250 попала в больницу в Немышлянском районе. Пострадали как минимум 73 человека, среди пострадавших — пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов. «Удар пришелся в переход между корпусами больницы. В зданиях медицинского учреждения выбиты окна, поврежден фасад, отделения», — говорится в сообщении областной прокуратуры.
В результате удара по Днепру (до 2016 года — Днепропетровск) два человека погибли, 20 пострадали, из них трое в тяжелом состоянии, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. Повреждены инфраструктура, жилые дома и административные здания. По информации мэра города, одна из ракет в Днепре ударила по хоспису.
Три теплоэлектростанции в Украине остановили выработку электроэнергии после массированной атаки, сообщили в энергетической компании ДТЭК.
В Винницкой области из-за повреждения энергообъектов и линий электропередач без света осталась большая часть населенных пунктов. В Житомирской области после удара по энергетической инфраструктуре электроснабжение прекратилось почти 130 населенных пунктов. В части Харькова приостановили теплоснабжение и горячее водоснабжение, а Харьковский метрополитен предупредил о возможном изменении графика движения поездов. Власти Одесской области сообщили о серьезных повреждениях энергетического объекта на юге области.
В Минобороны России заявили, что в Винницкой области поражена тепловая электростанция Ладыжинская, в Днепропетровской — тепловая электростанция Криворожская и тепловая электростанция Приднепровская, в Харьковской — тепловая электростанция Харьковская, электроподстанция Змиевская и электроподстанция Лосево. Также заявлено об ударе по портовой инфраструктуре и двум сухогрузам в Одесской области.
В результате удара по поселку Камышеваха в Запорожской области накануне погиб 31 человек, сообщил врио главы ОВА Михаил Семикин. Еще пять человек получили ранения, почти 50 числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается, отметил он. Среди ранее установленных погибших — двое спасателей и четверо полицейских, сообщили в ГСЧС. Под удар попала школа, которую использовали как укрытие и пункт выдачи гуманитарной помощи. По словам Семикина, российская авиация нанесла не менее девяти ударов в то время, когда жители получали гуманитарную помощь. Он заявил, что при атаке применялась ФАБ-3000, предназначенная для разрушения укреплений и бункеров. В результате прямого попадания обрушились бетонные конструкции и возник пожар.
В результате авиаудара по Славянску в Донецкой области накануне погибла женщина, еще семь человек были ранены, сообщили в ГСЧС.
В Сумской области также накануне в результате удара по жилому сектору в Николаевской общине один человек погиб, еще один ранен.
Херсон этой зимой может остаться без централизованного отопления из-за почти полного разрушения ТЭЦ российскими обстрелами, сообщил замглавы Херсонской ОВА Александр Толоконников. По его словам, система теплоснабжения готова к работе, однако вырабатывать необходимый объем тепла пока негде.
Украинские подразделения сообщают о перехвате реактивных модификаций российских БПЛА БМ-35 и БМ-70, активное применение которых началось на фронте. Как рассказали в 425-м ОШП «Скеля», БМ-35 в реактивном варианте развивает скорость до 350 км/ч, дальность его полета составляет 200 км, а масса боевой части — 10 кг.
Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказал, что в Киеве установили сеть средств РЭБ для защиты от реактивных «Шахедов» с дистанционным управлением, которое обеспечивается с помощью MESH-модемов.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 2 ноября 22 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской и Ростовской областями, а также Московским регионом. В ночь на 3 ноября были перехвачены уничтожены 856 БПЛА над Брянской, Белгородской, Владимирской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря.
Украинский OSINT-проект ОSІNТ Varta опубликовал спутниковые снимки последствий ракетно-дронового удара по комбинату «Каменский» в Ростовской области 31 октября. Авторы привязали к местности попадания по трем производственным цехам предприятия.
Журналист Марк Крутов опубликовал спутниковый снимок ЛПДС «Самара», отметив, что после вчерашней атаки над предприятием виден только густой черный дым, скрывающий масштаб повреждений. По его подсчетам, после двух атак в октябре на объекте были уничтожены 11 резервуаров с топливом, еще 11 получили повреждения, а 51 остался неповрежденным.
В Луганске накануне был нанесен удар по зданию магистрального оператора связи «Лугаком», а также по помещению Луганской телефонной компании, сообщили (1, 2) украинские Telegram-каналы.
Шесть человек, включая двух подростков, погибли, еще двадцать человек получили ранения в «ЛНР» в результате атак за минувшие сутки, заявил «глава» региона Леонид Пасечник.
Нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле ночью подвергся массированной атаке беспилотников, на предприятии возник крупный пожар. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что два сотрудника НПЗ получили осколочные ранения и были госпитализированы. Он подтвердил повреждение инфраструктуры завода. Обломками сбитых БПЛА также повредили жилые дома и автомобили. Движение по трассе М-8 в направлении Москвы временно перекрывали. Это как минимум десятый пожар на НПЗ в результате налета беспилотников с начала года, подсчитал The Insider. Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отмечает изменившуюся тактику ударов по НПЗ: вместо прицельных ударов по установкам первичной переработки нефти под ударом теперь находится вся производственная площадка.
В канале «Новости из мира беспилотных систем» обратили внимание на заявление губернатора Ярославской области Михаила Евраева, что в атаке на НПЗ в Ярославле принимали участие 124 БПЛА. Из этого авторы канала делают вывод о неэффективности «объектовой ПВО», то есть прикрытия конкретных объектов, поскольку в этом случае противник может применить больше дронов, чем могут сбить противовоздушные системы. Российский военнослужащий Святослав Голиков в подтверждение этого тезиса приводит сообщение его источника, согласно которому спустя час после начала налета ЗРПК «Панцирь» израсходовали весь боезапас. Еще один подписчик Голикова рассказал, что был свидетелем налета на другой неназванный объект, который атаковали 50-60 БПЛА, в результате чего объект «лег».
По подсчетам OSINT-проекта «Око Гора ✙ Новости и аналитика», в октябре 2026 года ВКС РФприменили на фронте 8016 авиабомб с УМПК — на 11% меньше, чем месяцем ранее. Среднее число применений составило 259 в сутки.
В аннексированном Севастополе после очередного удара по энергетической инфраструктуре не могут соблюдать даже график подачи электричества «два часа со светом, шесть без», предупредил «губернатор» Михаил Развожаев. Ограничения также затронули Алушту, Саки, Евпаторию и Керчь. Массовые перебои с электроснабжением на полуострове продолжаются с перерывами с июня.
Правительство РФ на три месяца запретило вывозить за пределы Евразийского экономического союза отдельные виды нефтехимической продукции, сообщает «Интерфакс». Ограничения коснутся каменноугольного и нефтяного бензола, толуола, орто- и параксилола, а также фенола. Власти объяснили решение необходимостью обеспечить российские промышленные предприятия сырьем. Бензол и толуол используются, в частности, для производства взрывчатых веществ, включая тротил и пикриновую кислоту, а ксилолы и фенол — для синтеза полимеров, смол, спецхимии и защитных покрытий, применяемых в том числе в военном производстве.
По подсчетам «Коммерсанта» на основе сводок Минобороны РФ, российские силы ПВО в среднем отчитываются о перехвате 355 украинских беспилотников в сутки. В начале года ведомство заявляло в среднем о 118 сбитых БПЛА в день, а в октябре — уже о 614, то есть примерно в пять раз больше. Самыми массовыми стали ночные налеты 20 сентября — 1110 БПЛА над 20 регионами, 29 октября — 1214 над 19 регионами и 30 октября — 1043 над 19 регионами. Чаще всего в сводках Минобороны РФ упоминались Белгородская, Курская и Брянская области, а также оккупированный Крым.
Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает, что в России наращивают производство комплексов РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления сигнала Starlink, которые уже прикрывают все важные объекты Крыма и все чаще используются возле ЛБС. По его сведениям, комплексы модифицировали, в результате чего они больше не представляют собой скопление больших фургонов, а могут быть замаскированы, например, среди грузовиков на автостоянке.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 1 ноября по 20:00 2 ноября стало известно как минимум о 40 погибших и 109 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Вооружения и военная техника
Поставки ракет PAC-3 для Украины, недавно одобренные Госдепом США, будут осуществляться в период с четвертого квартала 2030 года до четвертого квартала 2033 года, сообщает ресурс German Aid to Ukraine со ссылкой на представителя американского дипломатического ведомства.
США намерены попросить партнеров по НАТО увеличить вклады в оплату поставок американских вооружений Украине, сообщает Bloomberg. По информации агентства, недофинансирование программы PURL составляет $2 млрд, а в будущем может увеличиться в случае расширения американских поставок.
Американская компания Vantor (ранее известная как Maxar Intelligence) сообщила, что ей удалось сократить время доставки спутниковых снимков украинским военным до семи минут после получения соответствующего запроса. Ранее компания сообщала, что смогла сократить время ожидания до 15 минут.
В канале «✈️Стратегічна авіація» опубликовали новые спутниковые снимки российского дронопорта в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области. Сообщается, что на объекте планируется разместить 11 стационарных пусковых установок для БПЛА «Герань-5», из которых установлены уже пять. Также, по оценке авторов канала, на аэродроме уже имеется 42 малых гаража для хранения по одному дрону в каждом и ведется строительство 32 укрепленных ангаров для двух дронов в каждом, а также восемь крупных хранилищ с вместимостью до 50 дронов в каждом.
На российских вертолетах начали применять модифицированные ракеты С-8ВЦ, которые представляют собой неуправляемые авиационные ракеты С-8, оснащенные дистанционным взрывателем и оптико-электронной системой наведения, сообщает издание «Мілітарний» со ссылкой на российское видео их применения.
Российская компания Zala Aero сообщила о применении на фронте новых разведывательных дронов ZALA Z-61, которые отличаются, в частности, наличием HD-камеры, предназначенной для быстрого обнаружения дронов-перехватчиков.
Аналитик Массимо Франтарелли обратил внимание на фотографии малого ракетного корабля проекта 22800 «Каракурт» и тральщика проекта 12700 «Александрит» Балтийского флота России, на которые были натянуты противодроновые сетки, а сами корабли были окрашены в «деформирующий» камуфляж.
О главных событиях войны 2 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: Оборонительные рубежи ВСУ вдоль реки Жеребец, завершилась гуманитарная операция в Олешках. Что происходит на фронте
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