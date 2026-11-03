ВС РФ расширяют зону контроля на подступах к Доброполью, свыше 30 погибших после российского удара по Камышевахе. Что происходит на фронте

В канале «Новости из мира беспилотных систем» обратили внимание на заявление губернатора Ярославской области Михаила Евраева, что в атаке на НПЗ в Ярославле принимали участие 124 БПЛА. Из этого авторы канала делают вывод о неэффективности «объектовой ПВО», то есть прикрытия конкретных объектов, поскольку в этом случае противник может применить больше дронов, чем могут сбить противовоздушные системы. Российский военнослужащий Святослав Голиков в подтверждение этого тезиса приводит сообщение его источника, согласно которому спустя час после начала налета ЗРПК «Панцирь» израсходовали весь боезапас. Еще один подписчик Голикова рассказал, что был свидетелем налета на другой неназванный объект, который атаковали 50-60 БПЛА, в результате чего объект «лег».

По подсчетам OSINT-проекта «Око Гора ✙ Новости и аналитика», в октябре 2026 года ВКС РФприменили на фронте 8016 авиабомб с УМПК — на 11% меньше, чем месяцем ранее. Среднее число применений составило 259 в сутки.

В аннексированном Севастополе после очередного удара по энергетической инфраструктуре не могут соблюдать даже график подачи электричества «два часа со светом, шесть без», предупредил «губернатор» Михаил Развожаев. Ограничения также затронули Алушту, Саки, Евпаторию и Керчь. Массовые перебои с электроснабжением на полуострове продолжаются с перерывами с июня.

Правительство РФ на три месяца запретило вывозить за пределы Евразийского экономического союза отдельные виды нефтехимической продукции, сообщает «Интерфакс». Ограничения коснутся каменноугольного и нефтяного бензола, толуола, орто- и параксилола, а также фенола. Власти объяснили решение необходимостью обеспечить российские промышленные предприятия сырьем. Бензол и толуол используются, в частности, для производства взрывчатых веществ, включая тротил и пикриновую кислоту, а ксилолы и фенол — для синтеза полимеров, смол, спецхимии и защитных покрытий, применяемых в том числе в военном производстве.

По подсчетам «Коммерсанта» на основе сводок Минобороны РФ, российские силы ПВО в среднем отчитываются о перехвате 355 украинских беспилотников в сутки. В начале года ведомство заявляло в среднем о 118 сбитых БПЛА в день, а в октябре — уже о 614, то есть примерно в пять раз больше. Самыми массовыми стали ночные налеты 20 сентября — 1110 БПЛА над 20 регионами, 29 октября — 1214 над 19 регионами и 30 октября — 1043 над 19 регионами. Чаще всего в сводках Минобороны РФ упоминались Белгородская, Курская и Брянская области, а также оккупированный Крым.

Сергей «Флеш» Бескрестнов рассказывает, что в России наращивают производство комплексов РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления сигнала Starlink, которые уже прикрывают все важные объекты Крыма и все чаще используются возле ЛБС. По его сведениям, комплексы модифицировали, в результате чего они больше не представляют собой скопление больших фургонов, а могут быть замаскированы, например, среди грузовиков на автостоянке.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 1 ноября по 20:00 2 ноября стало известно как минимум о 40 погибших и 109 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.

Вооружения и военная техника

Поставки ракет PAC-3 для Украины, недавно одобренные Госдепом США, будут осуществляться в период с четвертого квартала 2030 года до четвертого квартала 2033 года, сообщает ресурс German Aid to Ukraine со ссылкой на представителя американского дипломатического ведомства.

США намерены попросить партнеров по НАТО увеличить вклады в оплату поставок американских вооружений Украине, сообщает Bloomberg. По информации агентства, недофинансирование программы PURL составляет $2 млрд, а в будущем может увеличиться в случае расширения американских поставок.

Американская компания Vantor (ранее известная как Maxar Intelligence) сообщила, что ей удалось сократить время доставки спутниковых снимков украинским военным до семи минут после получения соответствующего запроса. Ранее компания сообщала, что смогла сократить время ожидания до 15 минут.

В канале «✈️Стратегічна авіація» опубликовали новые спутниковые снимки российского дронопорта в районе аэродрома Миллерово в Ростовской области. Сообщается, что на объекте планируется разместить 11 стационарных пусковых установок для БПЛА «Герань-5», из которых установлены уже пять. Также, по оценке авторов канала, на аэродроме уже имеется 42 малых гаража для хранения по одному дрону в каждом и ведется строительство 32 укрепленных ангаров для двух дронов в каждом, а также восемь крупных хранилищ с вместимостью до 50 дронов в каждом.