В Севастополе после новой атаки не могут обеспечить даже два часа света из восьми. Отключения затронули и другие города Крыма

В аннексированном Севастополе после очередного удара по энергетической инфраструктуре не могут соблюдать даже график подачи электричества «два часа со светом, шесть без», предупредил назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев. Ограничения также затронули Алушту, Саки, Евпаторию и Керчь. Массовые перебои с электроснабжением на полуострове продолжаются с перерывами с июня, причем в июле власти Севастополя уже отказывались от такого графика из-за нехватки мощности.

По словам Развожаева, в ночь на 3 ноября вновь были атакованы объекты энергетической инфраструктуры за пределами Севастополя. Город получает основную часть электроэнергии извне. Объем поступающей мощности, как признал губернатор, не позволяет обеспечить даже график «два через шесть», при котором потребителей делят на четыре очереди и каждой из них подают электричество на два часа из восьми. Какие именно энергообъекты пострадали и когда удастся восстановить стабильную подачу света, власти не уточнили.

При этом поздним вечером накануне энергетики объявили о снятии всех ограничений. В 23:37 диспетчер Черноморского регионального диспетчерского управления дал команду подключить всех потребителей. Однако после ночной атаки ограничения пришлось вернуть, причем обеспечить даже прежний график оказалось невозможно.

Перебои с электричеством затронули и другие районы аннексированного Крыма. По сообщениям «Крымэнерго», без электроснабжения остались потребители в нескольких населенных пунктах, в том числе Саках, Алуште, Евпатории и Феодосии. В Алуште ввели веерные отключения из-за снижения доступной мощности. В Евпатории перебои с электричеством привели к падению давления в системе водоснабжения. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы, однако точные сроки устранения последствий пока неизвестны.

Нынешние ограничения последовали за масштабным отключением электричества 24 октября. Тогда после атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя без света осталась значительная часть города. Мониторинговый канал «Крымский ветер» предположил, что повреждения могли затронуть подстанцию «Тамань», связанную с энергомостом на полуостров. Независимого подтверждения этой версии не было.

Вечером 24 октября Развожаев сообщал, что электричество получают около 40% города, а остальные потребители подключаются по очереди. На следующий день после временного восстановления подачи энергии в сетях снова возникла перегрузка. Власти перешли на график «три часа со светом, три без», а 27 октября вернули более жесткий режим «два через шесть».

При этом 26 октября Развожаев обещал, что на следующий день графики отключений отменят полностью, а общественный транспорт и городское освещение вернутся к обычной работе. Ограничения продолжались и в начале ноября.

Подобная ситуация уже возникала летом. Массовые отключения на полуострове начались 21 июня, а 24 июня после очередной атаки Севастополь практически полностью остался без электричества. В городе остановились троллейбусы, часть детских садов перевели на работу дежурных групп, возникли перебои с водоснабжением. Впоследствии российские власти ввели в Крыму и Севастополе режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

В июле энергетический кризис повторился. 12 июля Севастополь перевели на график «два через шесть», а после нового удара 14 июля ограничения усилились. Уже 17 июля власти отказались от фиксированного расписания: доступной мощности не хватало, а отключения стали зависеть от оперативных распоряжений диспетчера. В конце сентября после примерно месяца без ограничений в городе снова ввели график «два через шесть». Крымская энергосистема остается зависимой от поставок электроэнергии с материковой части России.