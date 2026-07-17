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В Севастополе отменили действовавший ранее график подачи света «2 через 6», его будут отключать на неопределенный период

The Insider
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В Севастополе из-за нехватки мощности в энергосистеме отказались от графика подачи электричества «2 через 6». Как заявил назначенный Россией «губернатор» города Михаил Развожаев, системный оператор ввел дополнительные ограничения, чтобы сбалансировать энергосистему всего полуострова, а команды от диспетчера поступают в режиме реального времени, поэтому точных графиков отключений сейчас не существует.

По словам Развожаева, электричество в первую очередь подается в больницы, на насосные станции и другие жизненно важные объекты. Он пояснил, что если в соседнем доме горит свет, это, скорее всего, означает, что здание запитано от одной линии с критически важным объектом, который нельзя обесточивать.

К вечеру власти рассчитывают стабилизировать систему и вернуться к режиму «2 через 6» — два часа со светом и шесть часов без него. Развожаев подчеркнул, что этот график ориентировочный: время включений может сдвигаться в зависимости от нагрузки на сеть и команд диспетчеров. Он сказал:

«Специалисты „Севастопольэнерго“ делают всё возможное, переключают сети вручную, чтобы распределить те лимиты мощности, которые у нас есть, максимально справедливо между всеми районами».

Веерные отключения в Севастополе ввели после того, как в ночь на 14 июля был нанесен удар по энергетической инфраструктуре города — по данным Telegram-канала «Крымский ветер», под ударом оказалась Балаклавская ТЭС, одна из двух крупнейших электростанций Крыма. Там установлены турбины Siemens, ввезенные на полуостров в 2017 году в обход санкций ЕС. Из-за перебоев с электричеством остановилось троллейбусное движение.

Позднее энергетики переходили на режим «3 через 3», однако 17 июля «Севастопольэнерго» сообщило, что из-за роста дефицита мощности сохранить его технически невозможно, — а к середине дня, как следует из обращения Развожаева, город лишился и графика «2 через 6».

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