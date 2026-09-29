В Севастополе после месяца без ограничений снова ввели графики отключения электричества

В Севастополе 29 сентября вновь ввели графики отключения электроэнергии. Потребителей разделили на четыре очереди, электричество подается по схеме «два через шесть»: каждая очередь получает свет в течение двух часов, после чего на шесть часов ее сменяют следующие. Об этом сообщает «Севастопольэнерго».

Причиной ограничений компания называет аварийные ремонтные работы на объектах энергосистемы за пределами Севастополя. Отключения вводятся по команде диспетчера Черноморского регионального диспетчерского управления, которое управляет энергосистемами аннексированных Крыма и Севастополя, а также оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей.

Первоначально утром «Севастопольэнерго» сообщило об ограничении мощности с 06:00 до 18:00 только для юридических лиц. В компании объяснили эту меру необходимостью сохранить устойчивость энергосистемы и не допустить развития аварийной ситуации, а остальных потребителей попросили по возможности снизить нагрузку на сеть.

Позже ограничения распространились и на население. «Севастопольэнерго» объявило о переходе на график «два через шесть» для «более равномерного распределения доступной мощности». Отключения затронули районы по всему городу и его окрестностям, включая Инкерман, Балаклаву, Казачью бухту, Северную сторону, Байдарскую долину и Южный берег Крыма. В списках также указаны десятки улиц в Гагаринском, Ленинском, Нахимовском и Балаклавском районах.

Под ограничения попала и коммерческая и промышленная инфраструктура. В частности, в графике упоминаются торговые центры «Муссон», «Лаванда» и «Ниагара», заводы «Маяк» и ЖБИ, а также ряд предприятий.

Проблемы с электроснабжением в Крыму и Севастополе продолжаются с лета. В июне–июле после серии украинских атак были повреждены электросети и энергетическое оборудование полуострова, из-за чего власти неоднократно вводили ограничения подачи электричества. В конце июня в Крыму и Севастополе на фоне перебоев даже вводили режим чрезвычайной ситуации. В июле «Крымэнерго» прямо связывало часть масштабных отключений с повреждением энергетической инфраструктуры в результате атак.

Крымская энергосистема при этом остается дефицитной: местной генерации недостаточно для покрытия потребления, поэтому полуостров зависит от перетоков электроэнергии извне. Еще 28 сентября «Крымэнерго» сообщало, что на полуострове действуют ограничения, а подача электричества зависит от возможностей сети. Компания также предупреждала о риске новых аварий из-за сильного ветра и дождей. На 29 сентября МЧС прогнозировало в Крыму ветер до 25 м/с и возможные повреждения линий электропередачи и отключения трансформаторных подстанций.