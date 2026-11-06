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Новости

Число погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе достигло 53 человек

The Insider
Фото: спасатели на месте ударов / «Михайло Семікін - Запорізька ОВА» / Telegram

Фото: спасатели на месте ударов / «Михайло Семікін - Запорізька ОВА» / Telegram

Количество жертв российского авиаудара, нанесенного 2 ноября по украинскому поселку Камышеваха Запорожской области, превысило 50 человек. Обновленные данные привел глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

В поселке продолжаются разборы завалов и работа спасателей. Ранее на этой неделе украинские власти приводили цифру в 40 погибших.

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Удар был нанесен по зданию школы, в котором размещался пункт выдачи гуманитарной помощи. Как сообщал сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Фёдоров, при атаке использовались ФАБ-3000.

После первого удара по территории поселка российские военные сбросили еще девять авиабомб, причем повторная атака пришлась непосредственно на укрытие, в котором находились люди.

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Публикация:«Число погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе достигло 53 человек»

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