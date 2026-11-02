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В результате российского удара по поселку в Запорожской области погибли 18 человек — Зеленский. Ударили по пункту выдачи гумпомощи и укрытию

The Insider
Иллюстрация к материалу

В результате российского авиаудара по поселку Камышеваха в Запорожской области погибли 18 человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российская авиация с утра несколько раз атаковала поселок. Под удар попала школа, которая использовалась как пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям.

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После первого удара российские военные сбросили еще девять авиабомб, причем повторная атака пришлась непосредственно на укрытие, в котором находились люди. На месте продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют военные, спасатели и сотрудники специальных служб.

Зеленский подчеркнул, что российские военные не могли не знать о назначении здания, поскольку оставшиеся в поселке жители еженедельно получали там гуманитарную помощь. Он назвал атаку свидетельством нежелания России идти на деэскалацию и призвал международное сообщество к жесткой реакции.

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Публикация:«В результате российского удара по поселку в Запорожской области погибли 18 человек — Зеленский. Ударили по пункту выдачи гумпомощи и укрытию»

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