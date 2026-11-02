В результате российского авиаудара по поселку Камышеваха в Запорожской области погибли 18 человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, российская авиация с утра несколько раз атаковала поселок. Под удар попала школа, которая использовалась как пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям.
После первого удара российские военные сбросили еще девять авиабомб, причем повторная атака пришлась непосредственно на укрытие, в котором находились люди. На месте продолжается поисково-спасательная операция. В ней участвуют военные, спасатели и сотрудники специальных служб.
Зеленский подчеркнул, что российские военные не могли не знать о назначении здания, поскольку оставшиеся в поселке жители еженедельно получали там гуманитарную помощь. Он назвал атаку свидетельством нежелания России идти на деэскалацию и призвал международное сообщество к жесткой реакции.