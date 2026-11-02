В результате российского авиаудара по поселку Камышеваха в Запорожской области погибли 18 человек, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, российская авиация с утра несколько раз атаковала поселок. Под удар попала школа, которая использовалась как пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям.