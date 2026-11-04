Число жертв российского удара по Камышевахе достигло 40 человек. Под завалами могут оставаться более 30 человек — Зеленский

Число жертв российского авиаудара, нанесенного 2 ноября по поселку Камышеваха Запорожской области, достигло 40 человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Часть тел пока не удалось идентифицировать.

«Девять авиабомб выпустили россияне. Сначала ударили по людям, которые пришли получить гуманитарную помощь, а затем по прибывшим на место спасателям и полицейским», — написал Зеленский. По его словам, еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Как сообщалось ранее, пять человек ранены.