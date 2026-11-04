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Новости

Число жертв российского удара по Камышевахе достигло 40 человек. Под завалами могут оставаться более 30 человек — Зеленский

The Insider
Фото: ГСЧС Запорожской области

Фото: ГСЧС Запорожской области

Число жертв российского авиаудара, нанесенного 2 ноября по поселку Камышеваха Запорожской области, достигло 40 человек, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Часть тел пока не удалось идентифицировать.

«Девять авиабомб выпустили россияне. Сначала ударили по людям, которые пришли получить гуманитарную помощь, а затем по прибывшим на место спасателям и полицейским», — написал Зеленский. По его словам, еще более 30 человек могут оставаться под завалами. Как сообщалось ранее, пять человек ранены.

Изображение из галереи

Фото: ГСЧС Запорожской области

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Удар был нанесен по зданию школы, в котором размещался пункт раздачи гуманитарной помощи. Как сообщал сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Фёдоров, при атаке использовались ФАБ-3000. ГСЧС Украины сообщала, что среди погибших — двое спасателей и четверо полицейских.

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Публикация:«Число жертв российского удара по Камышевахе достигло 40 человек. Под завалами могут оставаться более 30 человек — Зеленский»

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