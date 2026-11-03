Число погибших в результате российского удара по пункту раздачи гуманитарной помощи в Запорожской области достигло 29 человек

Число жертв удара, который ВС РФ нанесли накануне по поселку Камышеваха, достигло 29 человек. Об этом утром 3 ноября сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Фёдоров. Под наблюдением врачей остаются пять человек.

«Враг прицельно ударил ФАБ-3000 по общине, попав просто по людям, пришедшим получать гуманитарную помощь», — написал Фëдоров. По его словам, поисковая операция продолжается.