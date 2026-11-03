Число погибших в результате российского удара по пункту раздачи гуманитарной помощи в Запорожской области достигло 29 человек

Число жертв удара, который ВС РФ нанесли накануне по поселку Камышеваха, достигло 29 человек. Об этом утром 3 ноября сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Фёдоров. Под наблюдением врачей остаются пять человек.
«Враг прицельно ударил ФАБ-3000 по общине, попав просто по людям, пришедшим получать гуманитарную помощь», — написал Фëдоров. По его словам, поисковая операция продолжается.
«Россияне снова и снова доказывают, что они ненавидят Украину и всë здесь. Если бы Россия действительно хотела деэскалации, то сейчас, после Олешек, был такой момент, когда можно было бы продолжить гуманитарные шаги. Мы предлагали это. Но Россия продолжает убийства», — написал президент Украины Владимир Зеленский.
Российская авиация с утра 2 ноября несколько раз атаковала Камышеваху в Запорожском районе. Под удар попало здание школы, которое использовалось как пункт выдачи гуманитарной помощи местным жителям. На поселок сбросили не менее 10 авиабомб, в том числе непосредственно на убежище, где прятались люди.
ГСЧС Украины сообщала, что среди погибших — двое спасателей и четверо полицейских.