Мелания Трамп и папа римский назвали первым шагом для мира в Украине перемирие в Олешках

Первая леди США Мелания Трамп, которую Москва и Киев называют главным организатором гуманитарного перемирия в оккупированных Россией Олешках Херсонской области, охарактеризовала завершившуюся миссию по эвакуации жителей города как «отправную точку для прочного мира». Папа римский Лев XIV также заявил, что завершившаяся гуманитарная операция должна привести, по его мнению, к конкретным шагам на пути к миру между Россией и Украиной. Помощник президента РФ Юрий Ушаков анонсировал скорые переговоры по урегулированию и подчеркнул, что они должны пройти строго в трехстороннем формате без привлечения других участников.

Гуманитарная миссия по эвакуации мирных жителей из оккупированных Россией Олешек Херсонской области завершилась. Режим прекращения огня, который действует в городе и прилегающих районах с утра 27 октября, должен также завершиться вечером 1 ноября. Результаты этого перемирия прокомментировала Мелания Трамп, которая считается ключевым организатором гуманитарной операции. На своей странице в соцсети X она опубликовала пост, озаглавив его «Возрожденный дух»:

«Прекращение огня в Олешках и прилегающих районах Херсонской области дало местным жителям свободу передвижения, доступ к продовольствию, чистой воде и лекарствам, а также вернуло им чувство собственного достоинства и возможность жить без постоянной угрозы нападений. Пусть Олешки станут отправной точкой для установления прочного мира».

С аналогичным посылом выступил и папа римский Лев XIV:

«В последние дни была проведена гуманитарная операция по оказанию помощи мирному населению города Олешки. Выражаю надежду, что сотрудничество между сторонами, сделавшее возможным этот необходимый акт гуманности, укрепит стремление к диалогу и приведет к новым конкретным шагам на пути к миру».

Как ранее сообщал The Insider, посредничество Мелании Трамп в рамках гуманитарной миссии в Олешках неизменно подчеркивали украинская и российская стороны. Папа римский, чью роль в организации перемирия ни Москва, ни Киев не раскрывали, незадолго до объявления о договоренности звонил президенту РФ Владимиру Путину из больницы и призывал того прекратить огонь в городе и позволить местным жителям безопасно его покинуть.

Омбудсмены Украины и России Дмитрий Лубинец и Яна Лантратова во время прекращения огня, начавшегося утром 27 октября, неоднократно подчеркивали полное соблюдение режима тишины обеими сторонами.

Телеканал «Вести» 1 ноября выпустил интервью с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, который заявил о подготовке новых раундов переговоров по завершению войны. На фоне сообщений о возможном подключении к дискуссиям европейских представителей Ушаков подчеркнул, что речь идёт строго о переговорах в трехстороннем формате с участием России, Украины и США. Он сказал:

«Начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров».

Последние трехсторонние переговоры России, США и Украины проходили 17–18 февраля 2026 года в Женеве. До этого стороны встречались 23–24 января и 4–5 февраля в Абу-Даби. Переговоры не привели к прекращению боевых действий. Следующий раунд планировался на март, однако его отложили после начала войны США и Израиля против Ирана.