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Российские атаки по энергетическим объектам Украины привели к блэкаутам в семи областях

The Insider
Фото: ГСЧС Украины

Фото: ГСЧС Украины

Российские удары по энергетическим объектам в Украине ночью и утром 8 ноября привели к массовым отключениям электроэнергии в Днепропетровской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Полтавской областях. Об этом сообщает Минэнерго Украины.

«Повторные атаки врага и постоянные воздушные тревоги существенно усложняют проведение ремонтных и восстановительных работ и задерживают возобновление электроснабжения».

Российские обстрелы также привели к тому, что Запорожская АЭС, которая находится под контролем ВС РФ, потеряла внешнее электроснабжение и перешла на питание от дизельных генераторов, говорится в сообщении. С начала года это уже 16 случай, когда ЗАЭС остается без внешнего электроснабжения.

Особенно сильно пострадала Днепропетровская область. Как сообщает глава местной ОВА Александр Ганжа, без света остались около 600 тысяч жителей в Днепровском, Каменском, Самаровском, Павлоградском и Синельниковском районах. Один человек погиб и еще один ранен в результате атаки беспилотника на частный дом в Днепре. В Житомирской области после российского обстрела без отопления осталось 140 многоэтажек, написал президент Владимир Зеленский.

«В общей сложности за эту неделю Россия выпустила по нашим городам и общинам 115 ракет разных типов, почти 1900 управляемых авиабомб и более 3000 ударных дронов».

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Публикация:«Российские атаки по энергетическим объектам Украины привели к блэкаутам в семи областях»

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