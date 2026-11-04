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Новости

Новый блэкаут в Крыму оставил десятки городов без воды. Остановились троллейбусы и трамваи, ограничено движение электричек

The Insider
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В аннексированном Крыму и Севастополе произошёл новый масштабный блэкаут. Из-за аварии на магистральных электросетях за пределами полуострова, произошедшей около трёх часов ночи 4 ноября, десятки городов и районов остались без водоснабжения, в Севастополе и Симферополе остановились троллейбусы, в Евпатории — трамваи. Также ограничено движение пригородных поездов.

По данным предприятия «Вода Крыма», из-за отсутствия электроснабжения на насосных станциях подача воды полностью прекращена или ограничена в Алуште, Бахчисарае, Белогорске, Евпатории, Керчи, Саках, Судаке, Армянске, Красноперекопске и нескольких районах полуострова. В Симферополе воду подают только с 06:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00. В населённых пунктах организован подвоз воды.

Из-за отсутствия напряжения в контактной сети прекратили движение троллейбусы в Севастополе и Симферополе, а также трамваи в Евпатории. На часть маршрутов вывели компенсационные автобусы, остальные работают с увеличенными интервалами.

Перебои затронули и железнодорожное сообщение. «Южная пригородная пассажирская компания» ограничила движение электричек между Симферополем и Евпаторией, а также Симферополем и Инкерманом. На этих направлениях введено специальное расписание с четырьмя рейсами в каждую сторону.

Новый блэкаут произошёл на фоне продолжающегося энергетического кризиса. Накануне назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев признал, что поступающей электроэнергии не хватает даже для соблюдения графика «два часа со светом — шесть без». По его словам, доступной мощности хватало для электроснабжения примерно трети жилых домов города. Власти рассчитывали восстановить хотя бы прежний график отключений.

Массовые перебои с электричеством в Крыму продолжаются с июня. После очередной атаки на энергетическую инфраструктуру 24 октября значительная часть Севастополя осталась без света. Несмотря на неоднократные обещания российских властей отменить ограничения, к началу ноября стабильное электроснабжение восстановить не удалось.

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Публикация:«Новый блэкаут в Крыму оставил десятки городов без воды. Остановились троллейбусы и трамваи, ограничено движение электричек»

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