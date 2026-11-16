В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении Владимир Зеленский отверг предложение Путина о перемирии в Константиновке
- На покровском направлении заявляется об отражении российского механизированного штурма в сторону Грузского
- На южно-донецком направлении украинские войска вытесняют противника из Днепропетровской области
- На запорожском направлении продолжаются упорные бои на окраинах Орехова и в Малой Токмачке
- В прибрежной зоне Румынии и Болгарии за четыре дня морскими дронами поражены пять торговых судов
- В результате ударов по авиаремонтному заводу в Старой Руссе и аэродрому Липецк-2 повреждены самолеты Ил-76 и Су-34
- Украинский налет на Крымский мост — в результате смещен наклон арки автомобильного моста
- Пентагон блокирует выдачу лицензий на выпуск ракет-перехватчиков для комплексов Patriot в Украине
Обстановка на фронте
На купянском направлении российские войска продвигаются к востоку от Купянска.
DeepState сообщает, что ВС РФ продвинулись в Петропавловке к востоку от Купянска. В результате юго-восточная часть населенного пункта оказалась под российским контролем.
На лиманском направлении украинские военные атакуют позиции вдоль реки Жеребец.
Анатолий Радов сообщает, что бойцы СОУ попытались «просочиться» в Новолюбовку и Ивановку к западу от реки Жеребец, однако села остались под контролем ВС РФ. На карте DeepState эти села также отмечены как занятые российскими военными.
На славянском направлении украинские бойцы стабилизировали ситуацию на подступах к Славянску.
OSINT-исследователь Клеман Молен констатирует, что СОУ удалось стабилизировать ситуацию под Славянском благодаря прибытию подкреплений и ограниченным контратакам, а также передаче этого участка в зону ответственности группировки войск «Центр» бригадного генерала Андрея Билецкого. Вместе с тем он отмечает, что в Краматорске ситуация продолжает ухудшаться, что связано в том числе с тем, что большая часть города лежит к востоку от реки Казенный Торец, через которую сложно переправляться, поскольку ВС РФ уничтожают мосты КАБ.
На константиновском направлении Владимир Зеленский отверг предложение Путина о перемирии в Константиновке.
Владимир Зеленский назвал «примитивным ходом» предложение Владимира Путина о гуманитарной миссии в Константиновке. По его мнению, российская сторона намеревается воспользоваться предложенным перемирием, чтобы занять город, который до сих пор не контролирует. Между тем в DeepState сообщили, что российские силы продвинулись в районе Русина Яра к юго-западу от Константиновки.
На покровском направлении заявляется об отражении российского механизированного штурма в сторону Грузского.
Украинский военнослужащий, ведущий Telegram-канал «Офіцер», сообщил о неудачном российском механизированном штурме Грузского к юго-западу от Дружковки. По его информации, всего было задействовано три танка, три БМП и 10 автомобилей и мотоциклов, которые попытались добраться до села под покровом тумана. Согласно сведениям исследователя под ником Playfra, в атаке принимали участие один танк и два БМП, а ее целью было высадить пехоту в Грузском и на российских позициях вблизи ЛБС. Он сообщает, что в итоге ВС РФ удалось закрепить присутствие в районе Владимировки и Шахова (до 2016 года — Октябрьское), однако СОУ не потеряли ни одной позиции.
В 1-м ОШП, в свою очередь, сообщили, что разбили с помощью «миддлстрайк»-дронов Darts российскую колонну из 10 человек, семи автомобилей и трех квадроциклов, которая двигалась в сторону Доброполья.
Российский военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ продолжают зачистку Доброполья, в самом городе и соседней Анновке остается около 150–200 бойцов СОУ. Он же сообщает, что несколько украинских пехотных групп попытались войти в село Доброполье и Матяшево южнее. Согласно карте DeepState, большая часть города Доброполье находится под украинским контролем, а Анновку и село Доброполье проект относит к «серой зоне». Также аналитики указали, что российские войска расширили зону контроля в районе Вольного к востоку от Доброполья.
На южно-донецком направлении украинские войска вытесняют противника из Днепропетровской области.
В 425-м ОШП «Скеля» сообщили, что в ходе трехнедельной операции зачистили Филию в Днепропетровской области от российских военных. То, что в Филии не осталось бойцов ВС РФ, подтверждает и Анатолий Радов. По его сведениям, они всё еще удерживают Дачное к юго-востоку (с ним согласен украинский военный обозреватель Константин Машовец), однако южнее украинские войска смогли освободить Ялту, Запорожье и Комар. На карте DeepState Филия остается в «серой зоне», Ялта в основном подконтрольна СОУ, а Дачное, Запорожье и Комар — ВС РФ.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец пишет (1, 2, 3, 4, 5, 6), что ВС РФ по-прежнему стараются не пропустить украинские подразделения на Богатырь и Великую Новосёлку, а также стремятся выйти в район Новопавловки, однако добиться существенного продвижения им не удается. По сведениям обозревателя, если в сторону Богатыря особых успехов не наблюдается, то по направлению на Великую Новосёлку СОУ сумели выбить противника из Перебудовы, Комара и Фёдоровки, а также закрепиться в районе Шевченко, продвинувшись за три недели на 8,5 км. Машовец отмечает, что украинское командование сузило полосу наступления, и в перспективе удар в стык флангов российских группировок «Восток» и «Центр» может осложнить продвижение сил этих группировок на запорожском и покровском направлениях соответственно.
На запорожском направлении продолжаются упорные бои на окраинах Орехова и в Малой Токмачке.
Минобороны РФ заявило о захвате Терсянки к северу от Орехова, информацию подтвердили в канале «Воин DV», близком к российской группировке войск «Восток». По сведениям DeepState, Терсянка отстоит на 21 км от зоны российского контроля.
Анатолий Радов пишет, что российские десантники ведут бои за Новопавловку и Новоандреевку к западу от Орехова, а СОУ контратакуют со стороны города на Малую Токмачку и Новоданиловку. По сведениям Playfra, в самом Орехове практически не осталось российских военных, однако ВС РФ продолжают медленно продвигаться в районе Малой Токмачки и Гуляйпольского, неся при этом существенные потери.
В Центре противодействия информации СНБО Украины отвергли российские заявления о захвате Воскресенки в Запорожской области, опубликовав видео «флаговтыка» в населенном пункте. На карте DeepState Воскресенка расположена почти в 17 км от зоны контроля ВС РФ.
Владимир Зеленский заявил, что США на переговорах спросили Украину о готовности вывести войска с Донбасса в обмен на вступление в НАТО, и обещал, что если такое предложение поступит всерьез, то он вынесет этот вопрос на общественное рассмотрение.
Корреспондент PBS Ник Шифрин сообщил со ссылкой на поверенного Украины в Вашингтоне Дениса Сеника, что в SpaceX объяснили ограничение скорости движения украинских терминалов Starshield технической ошибкой. Между тем демократы в Сенате потребовали от Илона Маска сохранить документы об ограничениях Starlink в Украине для дальнейшего расследования после начала полномочий нового Конгресса, где Демпартия будет иметь большинство в обеих палатах. Автор Telegram-канала «Офіцер» тем временем утверждает, что количество терминалов Starlink в ВС РФ постоянно возрастает, и в результате российские военные уже могут применять их не только в качестве стационарных средств связи, но и на дронах-камикадзе.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак:
- в ночь на 14 ноября были запущены 96 беспилотников типа «Шахед» (61 из них — реактивный), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 81 БПЛА — 84%, в том числе 52 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в восьми локациях, а также падение обломков в двух локациях
- в ночь на 15 ноября были запущены 132 беспилотника типа «Шахед» (78 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 106 БПЛА — 80%, в том числе 61 реактивный, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 20 локациях
- в ночь на 16 ноября были запущены 158 беспилотников типа «Шахед» (77 из них — реактивные), «Гербера» и БПЛА-имитаторов типа «Пародия». 131 БПЛА — 83%, в том числе 55 реактивных, — были сбиты или подавлены. Зафиксированы попадания средств воздушного нападения в 19 локациях, а также падение обломков в 11 локациях
По сведениям врио главы Запорожской ОВА Михаила Семикина, число пострадавших в результате удара по Космическому району в Запорожье 13 ноября выросло до 50, среди них восемь детей.
Днем 14 ноября были атакованы Вознесеновский и Хортицкий районы Запорожья. По информации ГСЧС, пострадали 22 человека, среди них трое детей: шестимесячный младенец, двухлетняя девочка и 12-летний мальчик. Повреждены жилые дома, школа и семь автомобилей.
Вечером того же дня Запорожье вновь подверглось ударам. По сведениям ОВА, были ранены шесть человек, в том числе двухлетний ребенок. Повреждения получили остекление многоквартирного жилого дома и припаркованные автомобили, возник пожар.
У берегов Румынии беспилотник атаковал грузовое судно Larissa 1, сообщил телеканал Antena 3 CNN утром 14 ноября. Судно под флагом Палау следовало из Туниса в румынскую Сулину, откуда должно было отправиться в Украину.
В тот же день вечером в Чёрном море около румынского Сулинского канала дроны поразили три коммерческих судна, сообщил премьер-министр Лука Никулеску. ВВС Румынии дважды поднимали истребители. По сведениям Минобороны страны, греческий танкер Evia Petrol V и балкер Marsol были атакованы в 4–5 морских милях к юго-востоку от канала в территориальных водах Румынии. Также был поврежден танкер Ali Najafov. Все три атакованных судна направлялись в Молдову.
16 ноября в 75 км от побережья Болгарии после атаки БЭК затонуло судно BETUL 8 под флагом Сомали с грузом украинской пшеницы. Всего за четыре дня морские дроны поразили пять торговых судов в прибрежной зоне Болгарии и Румынии.
В ночь на 14 ноября был атакован город Глухов в Сумской области. Ранения получили женщина и ее девятилетний внук, сообщил глава ОВА Олег Григоров. Мальчика доставили в реанимацию. При повторной атаке пострадал полицейский, прибывший на место происшествия. Всего за 13 и 14 ноября в Сумской области пострадали шесть человек.
Беспилотники атаковали населенные пункты Сумского, Ахтырского и Шосткинского районов в Сумской области, сообщили в ГСЧС вечером 14 ноября. В результате ударов возникли пожары в жилом секторе, на объектах гражданской инфраструктуры, загорелся транспорт. Пострадали три человека.
При атаке дрона на город Дергачи в Харьковской области утром 14 ноября повреждены шесть частных жилых домов, хозпостройки и автомобили. Пострадали трое взрослых и четверо детей, сообщили в ОВА.
В результате ударов по Менe в Корюковском районе Черниговской области 14 ноября погибли двое мужчин, сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. Еще один мужчина получил ранения. По словам Чауса, был атакован объект критической инфраструктуры.
15 ноября под удар попал инфраструктурный объект в Хортицком районе Запорожья, ранение получил один человек. После атаки часть жителей Запорожской области осталась без электроснабжения. Объекты критической инфраструктуры перевели на резервное питание, сообщили местные власти. Также была обесточена часть населенных пунктов Днепровского и Каменского районов Днепропетровской области. Больницы и другие важные объекты там были подключены к генераторам.
По информации главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича, в Кропивницком (до 2016 года — Кировоград) в результате атаки 15 ноября пострадали три человека. БПЛА попал в жилой дом. ГСЧС сообщала об атаке на объект промышленной инфраструктуры в Кировоградской области, где возникли пожары.
В результате атаки в ночь на 15 ноября на Черноморск (до 2016 года — Ильичёвск) в Одесской области пострадали шесть человек, сообщили в ГСЧС. Повреждена энергетическая инфраструктура, разрушено четырехэтажное административное здание, также повреждены газопровод, фасады и окна жилых домов, сгорели два автомобиля. По информации компании ДТЭК, без электроснабжения в Одесской области осталась 41 тысяча семей. Минобороны РФ заявило об ударе по паромному терминалу, управлению порта, электроподстанции и сухогрузу в Черноморске.
В Эстонии 15 ноября задержали восьмерых жителей Латвии по подозрению в попытке поджечь завод оборонной компании Threod Systems, выпускающей беспилотники и поставляющей военную технику Украине. По версии эстонской контрразведки, за подготовкой диверсии стояло российское ГРУ. Пятеро задержанных арестованы. Они пытались проникнуть на предприятие в волости Виймси около Таллинна в ночь на 14 ноября, чтобы устроить взрыв и пожар, но охрана помешала нападению. Производство не пострадало. После этого премьер-министр Кристен Михал поручил подготовить меры для возможного закрытия границы с Россией. Эстония закроет все погранпереходы на границе с Россией с 1 декабря, сообщил эстонский МИД.
Российские провоенные Telegram-каналы 15 ноября заявили (1, 2) о повторном ударе по Кременчугскому НПЗ в Полтавской области. Местное издание «Кременчугский телеграф» сообщало о взрывах и дыме над городом после предупреждения Воздушных сил ВСУ о реактивном БПЛА, но официальной информации о месте попадания не публиковалось.
В результате атак в ночь на 16 ноября в Днепре (до 2016 года — Днепропетровск) погиб один человек, еще десять ранены, сообщил глава ОВА Александр Ганжа. В городе загорелись автомобили, повреждены многоэтажные дома. Повреждения получили завод «Олейна» и предприятие по производству металлопластиковых систем STEKO.
Украина лишилась уже более 630 локомотивов, из них около 400 только за 2026 год, заявил украинский министр инфраструктуры и транспорта Николай Калашник.
Клеман Молен проанализировал взаимные удары по мостам: российские военные атакуют мосты через Днепр и Днестр, украинские, в свою очередь, наносят удары по мостам на трассе Р-280 «Новороссия» из Ростова-на-Дону в Крым. Исследователь полагает, что изолировать таким образом какие-либо районы затруднительно, поскольку мосты сами по себе довольно устойчивые сооружения, а в случае их разрушения рядом возводятся понтонные переправы. Между тем Сергей «Флеш» Бескрестнов пишет, что паромные и понтонные переправы в Киеве не смогут заменить мосты.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 13 ноября были уничтожены семь беспилотников над Белгородской, Курской, Самарской областями и Московским регионом
- в ночь на 14 ноября были перехвачены 29 БПЛА над Белгородской, Брянской, Тульской и Ростовской областями, Московским регионом, а также акваториями Чёрного и Азовского морей
- в течение дня 14 ноября были уничтожены 39 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской и Рязанской областями, Московским регионом и Крымским полуостровом
- в ночь на 15 ноября были перехвачены 533 БПЛА над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Татарстаном, Крымским полуостровом, а также акваториями Азовского и Чёрного морей
- в течение дня 15 ноября были уничтожены 230 беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря
- в ночь на 16 ноября были перехвачены 1336 БПЛА над Тверской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Владимирской, Смоленской, Нижегородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Московским регионом, а также акваториями Азовского и Чёрного морей
Украинский мониторинговый канал Exilenova+ публикует фотографию российского истребителя МиГ-29, который, как сообщается, был поражен в ночь с 25 на 26 июня 2026 года на аэродроме Бельбек в Крыму.
Киришский НПЗ в Ленинградской области приостановил работу в результате украинского налета в ночь на 9 ноября 2026 года после месячного простоя. Как сообщили источники изданию «Бумага», часть установок первичной переработки нефти «уничтожена».
В результате атаки БПЛА 10 ноября на авиаремонтный завод в Старой Руссе в Новгородской области поврежден один из военно-транспортных бортов Ил-76.
Издание «Радио Свобода» опубликовало спутниковые снимки последствий атаки 11 ноября на порт Усть-Луга в Ленинградской области. На кадрах видны как минимум пять полностью выгоревших емкостей с нефтепродуктами. Возле нескольких резервуаров видны следы пены после тушения пожара.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что на территории порта из 56 резервуаров с начала атак уничтожены 20, еще 12 повреждены. По оценке проекта, в результате последнего удара, помимо пяти уничтоженных резервуаров, повреждены еще девять.
На основании снимков, опубликованных инсайдерским каналов «Досье Шпиона», авторы Telegram-канала «Абсолютно надійне джерело» пришли к выводу, что в результате атаки на позиции радиолокационной разведки в Ленинградской области 11 ноября был уничтожен радиопрозрачный купол радиолокационного комплекса «Сопка-2». Найденные на позиции обломки, как утверждается, указывают на применение БПЛА FP-1.
«Абсолютно надійне джерело» пишет о последствиях удара по Волгоградскому НПЗ в ночь на 13 ноября. По оценке авторов канала, пожар охватил более 3500 м², а все установки первичной переработки нефти — АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 и АВТ-6 — получили повреждения. Также, как утверждает канал, пострадали установки гидроочистки и замедленного коксования, производства масел и полимеров, главная операторная завода. Помимо этого, уничтожены шесть резервуаров с нефтепродуктами и повреждены солнечные панели.
Военно-морские силы ВСУ подтвердили удар крылатыми ракетами «Нептун», нанесенный в ночь на 13 ноября по центрам производства и обслуживания БПЛА в Ростовской области, и поражение сервисного центра БПЛА компании «Аэро-Хит», где обслуживаются FPV-дроны «Велес», а также цеха компании «Ионос», где производились и хранились FPV-дроны «Алёша». В ВМС считают, что удар существенно сократит выпуск дронов «Велес», которые российские войска применяют, в частности, в Херсонской области.
Канал «Досье Шпиона» сообщил об атаке 13 ноября на военный аэродром Липецк-2, который использует 968-й исследовательско-инструкторский смешанный авиационный полк. По информации канала, командно-диспетчерский пункт получил незначительные повреждения, осколками поврежден корпус Су-34, также был атакован ангар для ремонта техники. Ранения, как утверждается, получили два офицера технической службы аэродрома.
Ночью и утром 15 ноября атакам подвергся Таганрог. Повреждены две электроподстанции, погиб главный инженер одной из них, еще пять человек госпитализированы, сообщил (1, 2) губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. В Таганроге был введен режим ЧС. В результате атаки был обесточен участок железной дороги между станциями Таганрог-Пассажирский и Михайловка, движение поездов было остановлено. Кроме того, поврежден мост через железнодорожные пути на трассе Р-280 в Неклиновском районе — проезд по нему перекрыли, отметил губернатор.
Через Мелентьевский мост, снимок которого после атаки опубликовал украинский канал Exilenova+, проходит объездной маршрут с выходом на трассу Р-280 в направлении Мариуполя, используемый после повреждения 8 ноября Натальевского моста через Миус. Telegram-канал «Істребін.UA» обратил внимание, что в Ростовской области поврежден уже третий мост за неделю. Судя по всему, ремонт Мелентьевского моста займет продолжительное время.
В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Ахтубинск в Астраханской области. По информации канала Exilenova+, под удар попал военный аэродром, где расположен 929-й Государственный летно-испытательный центр Минобороны РФ, который испытывает новые и модернизированные самолеты, вертолеты и вооружения. На аэродроме фиксировалась вторичная детонация ракет. Губернатор Игорь Бабушкин заявил, что в северной части области перехвачены более 30 БПЛА, а власти Ахтубинска не обнаружили повреждений городской инфраструктуры.
Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому Ахтубинск. По информации ведомства, произошла вторичная детонация на складе комплектов к авиационным управляемым ракетам, также был поражен радиовысотомер ПРВ-13. Кроме того, заявлено о поражении места хранения, подготовки и запуска БПЛА-камикадзе у деревни Цимбулова в Орловской области.
Той же ночью беспилотники атаковали промзону Нижнекамска в Татарстане, где расположены «Нижнекамскнефтехим» холдинга «Сибур» и НПЗ «Танеко» и «ТАИФ-НК». Власти сообщили о повреждениях в промзоне и многоквартирном доме, жильцов которого эвакуировали. В городе до вечера отключили горячую воду. В результате атаки пострадали шесть человек. Издание Astra по кадрам очевидцев установило, что под удар попал «Нижнекамскнефтехим». По оценке канала «Абсолютно надійне джерело», на НПЗ «ТАИФ-НК» горели установка гидроочистки и, предположительно, АВТ-7, на «Нижнекамскнефтехиме» пожары зафиксированы на производстве этилена и блоке выпуска высокооктановых добавок к бензину МТБЭ и ТАМЭ. Канал также сообщает о полной остановке обоих предприятий.
Генштаб ВСУ заявил, что в ночь на 15 ноября СОУ поразили нефтехимический комплекс «Нижнекамскнефтехим» и НПЗ «ТАИФ-НК» в Нижнекамске Татарстана. По информации ведомства, на площадке «Нижнекамскнефтехима» произошли взрывы и пожар, а на НПЗ была поражена единственная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7, после чего также начался пожар. Генштаб добавил, что в Трубчевске в Брянской области был поражен завод «Монолит», который, как утверждается, производит летательные аппараты, а также комплектующие к ним.
В Курске в результате атаки БПЛА 15 ноября были ранены 70-летняя женщина и двое детей, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Повреждены четыре частных дома. Аналитики издания Astra на основании снимков установили, что частные жилые дома, поврежденные в Курске, расположены около ТЭЦ, которая входит в структуру «Росатома». В селе Прилепы Хомутовского района в результате атаки пострадала женщина, добавил Хинштейн.
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил 15 ноября, что в результате удара дрона у села Первомайское по гражданскому автомобилю пострадали 37-летний водитель, а также 63-летняя и 40-летняя пассажирки. У села Дареевск в результате удара беспилотника пострадал 76-летний мужчина.
Энергосистема оккупированной части Донецкой области получила серьезные повреждения в результате атаки, сообщил «председатель правительства» региона Андрей Чертков вечером 15 ноября. По его словам, сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны. Ранее оккупационное «Министерство угля и энергетики» сообщило об отключениях электричества в части Донецка, Мариуполя и других крупных населенных пунктов региона.
«Глава» Крыма Сергей Аксёнов заявил об ударе по Крымскому мосту 16 ноября. По словам Аксёнова, в Керчи начал работу оперативный штаб. Что именно и чем атаковали, есть ли повреждения и пострадавшие, он не уточнил. Движение автомобилей по мосту перекрыли в 2:22 по Москве. Мониторинговый канал Supernova+ обратил внимание на комментарии местных жителей в Telegram о «десяти прилетах». Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что четыре поезда «Таврия» в Крым на 9:00 опаздывали, в том числе на 4,5 часа. Как написал Z-канал «Два майора», приводя свежее фото, мост «в целом устоял». По сведениям близкого к силовикам Telegram-канала Mash, боевая часть одного из дронов «упала на правую арку со стороны Крыма», в результате чего ее «визуально повело примерно на 15 градусов».
В ночь на 16 ноября беспилотники атаковали Азов в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о пожарах на четырех производственных объектах города. Трое мужчин, по его словам, были ранены. По фото и видео очевидцев Astra установила, что пожар начался в районе, где находятся нефтебаза ООО «Флэш энерджи» и газораспределительная станция ООО «Юг-Импэкс». Украинский канал Exilenova+ утверждает (1, 2), что горят оба объекта. В слободе Рогалик Миллеровского района, по словам губернатора, обломки повредили три частных дома и газопровод, пострадавших нет.
В Краснодарском крае рано утром 16 ноября оперштаб сообщил о пожаре на территории одного из предприятий в поселке Ильском — какого именно, власти не уточнили. В Ильском расположен Ильский НПЗ — один из крупнейших на юге России, — в последний раз дроны атаковали его 26 сентября. В Северском районе обломки упали на частный дом. По информации оперштаба, пострадали три человека, в том числе ребенок, а глава района Алексей Чеверев в своем канале в Max говорил о шести пострадавших. Согласно предварительным оценкам, повреждены установки АТ-4 и АТ-5.
Зафиксирован второй случай уничтожения российского БЭК пулеметным огнем с украинского БЭК Sargan 3000 в Чёрном море.
Тем временем правительство России разрешило размещать объекты ПВО на землях, не предназначенных для этого.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» проанализировал информацию об ограничениях работы российских аэропортов с 1 августа по 4 ноября 2026 года. По информации проекта, после заявления Владимира Зеленского 1 сентября ограничения вводились ежедневно в течение 65 дней и затронули 80 аэропортов. Самыми напряженными стали октябрьские налеты: 16 октября ограничения действовали в 30 аэропортах, а все четыре московских аэропорта одновременно закрывались 14 раз. Исследователи также выявили связь между числом заявленных Минобороны РФ украинских БПЛА и количеством аэропортов, работа которых ограничивалась. OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отмечает, что среднее ежедневное количество аэропортов, попадающих под ограничения, не демонстрирует заметного роста по сравнению с периодом до заявления.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 12 ноября по 20:00 13 ноября стало известно как минимум о 15 погибших и 145 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За минувшие выходные поступила информация о 20 погибших и 180 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что за первые 15 дней ноября вверенные ему подразделения нанесли ВС РФ потери в 10 тысяч убитых и раненых, причем 66% из них пришлись на добропольское (покровское) и гуляйпольское (запорожское) направления. Он также уточнил, что перед СБС стоит задача удвоить эту цифру в течение ноября.
Пророссийский военблогер Кирилл Фёдоров подтвердил гибель семи летчиков при отражении удара по Усть-Луге 11 ноября.
Заместитель командира дивизии Сил обороны Эстонии полковник Арон Калмус сообщил подробности поражения в Финском заливе малого ракетного корабля «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М» во время атаки БПЛА на порт Усть-Луга в ночь на 11 ноября. По его словам, в корабль попали более трех дронов, в результате чего он получил повреждения, а среди экипажа были погибшие и раненые. Сначала «Наро-Фоминск» направился к Санкт-Петербургу своим ходом, но затем остановился и смог продолжить движение только в сопровождении другого судна.
OSINT-исследователь Ричард Верекер опубликовал график визуально подтвержденных потерь российской военной техники по типам за время полномасштабной войны. По его наблюдениям, в последние годы наибольшую долю потерь составляют автомобили, тогда как в первые три года войны преобладали танки и БМП.
Вооружения и военная техника
Журналист Алекс Рауфоглу сообщил, что Пентагон до сих пор блокирует предоставление Украине лицензии на производство ЗУР для ЗРК Patriot, хотя Дональд Трамп обещал выдать разрешение еще в июле.
Между тем Польша отказалась делать дополнительные взносы в поставки американских вооружений в Украину по программе PURL, а в Болгарии заявили, что не могут предоставлять Украине финансовую помощь. В обеих странах объяснили это бюджетными проблемами.
Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что в октябре Украина получила один ЗРК IRIS-T SLM от Германии и неназванное число ЗРК ITO 90M от Финляндии. Также за месяц партнеры Украины выделили шесть пакетов военной помощи на общую сумму $8,67 млрд.
Итальянская газета Il Messaggero пишет, что в будущем году Италия предоставит Украине доступ к снимкам двух из шести спутников Cosmo-SkyMed от компании Thales Alenia Space (совместное предприятие Leonardo и Thales).
Еврокомиссия заявила о передаче Украине четырех понтонно-мостовых систем М3 из Норвегии, а также 500 генераторов и 200 автобусов.
В Украинском центре безопасности и сотрудничества сообщили Fox News, что в их распоряжении оказалась внутренняя документация на 50 африканок, занятых на производстве «Шахедов» в Алабуге в Татарстане, а также на 10 российских рекрутеров и двух африканских посредников. Как сообщается, к вербовке также причастны российские культурные и образовательные организации в странах Африки.
Россия получила 110 тысяч швейцарских снайперских патронов в обход санкций, сообщает швейцарская газета NZZ am Sonntag. Как установил The Insider, в качестве получателей выступили две российские оружейные компании «Варяг» и «Хантер Ру».
Z-канал «Два майора» опубликовал фотографии российских мобильных огневых групп с пулеметами СГ-43, поступившими на вооружение в 1943 году.
О главных событиях войны 13 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ наступают южнее Новопавловки, налет на Волгоградский НПЗ, «маскировочные зонты» от Дениса Симачёва. Что происходит на фронте
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