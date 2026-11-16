Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому Ахтубинск. По информации ведомства, произошла вторичная детонация на складе комплектов к авиационным управляемым ракетам, также был поражен радиовысотомер ПРВ-13. Кроме того, заявлено о поражении места хранения, подготовки и запуска БПЛА-камикадзе у деревни Цимбулова в Орловской области.

Той же ночью беспилотники атаковали промзону Нижнекамска в Татарстане, где расположены «Нижнекамскнефтехим» холдинга «Сибур» и НПЗ «Танеко» и «ТАИФ-НК». Власти сообщили о повреждениях в промзоне и многоквартирном доме, жильцов которого эвакуировали. В городе до вечера отключили горячую воду. В результате атаки пострадали шесть человек. Издание Astra по кадрам очевидцев установило, что под удар попал «Нижнекамскнефтехим». По оценке канала «Абсолютно надійне джерело», на НПЗ «ТАИФ-НК» горели установка гидроочистки и, предположительно, АВТ-7, на «Нижнекамскнефтехиме» пожары зафиксированы на производстве этилена и блоке выпуска высокооктановых добавок к бензину МТБЭ и ТАМЭ. Канал также сообщает о полной остановке обоих предприятий.

Генштаб ВСУ заявил, что в ночь на 15 ноября СОУ поразили нефтехимический комплекс «Нижнекамскнефтехим» и НПЗ «ТАИФ-НК» в Нижнекамске Татарстана. По информации ведомства, на площадке «Нижнекамскнефтехима» произошли взрывы и пожар, а на НПЗ была поражена единственная установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-7, после чего также начался пожар. Генштаб добавил, что в Трубчевске в Брянской области был поражен завод «Монолит», который, как утверждается, производит летательные аппараты, а также комплектующие к ним.

В Курске в результате атаки БПЛА 15 ноября были ранены 70-летняя женщина и двое детей, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Повреждены четыре частных дома. Аналитики издания Astra на основании снимков установили, что частные жилые дома, поврежденные в Курске, расположены около ТЭЦ, которая входит в структуру «Росатома». В селе Прилепы Хомутовского района в результате атаки пострадала женщина, добавил Хинштейн.

Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил 15 ноября, что в результате удара дрона у села Первомайское по гражданскому автомобилю пострадали 37-летний водитель, а также 63-летняя и 40-летняя пассажирки. У села Дареевск в результате удара беспилотника пострадал 76-летний мужчина.

Энергосистема оккупированной части Донецкой области получила серьезные повреждения в результате атаки, сообщил «председатель правительства» региона Андрей Чертков вечером 15 ноября. По его словам, сроки восстановления электроснабжения пока неизвестны. Ранее оккупационное «Министерство угля и энергетики» сообщило об отключениях электричества в части Донецка, Мариуполя и других крупных населенных пунктов региона.

«Глава» Крыма Сергей Аксёнов заявил об ударе по Крымскому мосту 16 ноября. По словам Аксёнова, в Керчи начал работу оперативный штаб. Что именно и чем атаковали, есть ли повреждения и пострадавшие, он не уточнил. Движение автомобилей по мосту перекрыли в 2:22 по Москве. Мониторинговый канал Supernova+ обратил внимание на комментарии местных жителей в Telegram о «десяти прилетах». Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» сообщил, что четыре поезда «Таврия» в Крым на 9:00 опаздывали, в том числе на 4,5 часа. Как написал Z-канал «Два майора», приводя свежее фото, мост «в целом устоял». По сведениям близкого к силовикам Telegram-канала Mash, боевая часть одного из дронов «упала на правую арку со стороны Крыма», в результате чего ее «визуально повело примерно на 15 градусов».

В ночь на 16 ноября беспилотники атаковали Азов в Ростовской области. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил о пожарах на четырех производственных объектах города. Трое мужчин, по его словам, были ранены. По фото и видео очевидцев Astra установила, что пожар начался в районе, где находятся нефтебаза ООО «Флэш энерджи» и газораспределительная станция ООО «Юг-Импэкс». Украинский канал Exilenova+ утверждает (1, 2), что горят оба объекта. В слободе Рогалик Миллеровского района, по словам губернатора, обломки повредили три частных дома и газопровод, пострадавших нет.

В Краснодарском крае рано утром 16 ноября оперштаб сообщил о пожаре на территории одного из предприятий в поселке Ильском — какого именно, власти не уточнили. В Ильском расположен Ильский НПЗ — один из крупнейших на юге России, — в последний раз дроны атаковали его 26 сентября. В Северском районе обломки упали на частный дом. По информации оперштаба, пострадали три человека, в том числе ребенок, а глава района Алексей Чеверев в своем канале в Max говорил о шести пострадавших. Согласно предварительным оценкам, повреждены установки АТ-4 и АТ-5.

Зафиксирован второй случай уничтожения российского БЭК пулеметным огнем с украинского БЭК Sargan 3000 в Чёрном море.

Тем временем правительство России разрешило размещать объекты ПВО на землях, не предназначенных для этого.

Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» проанализировал информацию об ограничениях работы российских аэропортов с 1 августа по 4 ноября 2026 года. По информации проекта, после заявления Владимира Зеленского 1 сентября ограничения вводились ежедневно в течение 65 дней и затронули 80 аэропортов. Самыми напряженными стали октябрьские налеты: 16 октября ограничения действовали в 30 аэропортах, а все четыре московских аэропорта одновременно закрывались 14 раз. Исследователи также выявили связь между числом заявленных Минобороны РФ украинских БПЛА и количеством аэропортов, работа которых ограничивалась. OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» отмечает, что среднее ежедневное количество аэропортов, попадающих под ограничения, не демонстрирует заметного роста по сравнению с периодом до заявления.

По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 12 ноября по 20:00 13 ноября стало известно как минимум о 15 погибших и 145 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За минувшие выходные поступила информация о 20 погибших и 180 пострадавших мирных жителях. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.

Потери

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что за первые 15 дней ноября вверенные ему подразделения нанесли ВС РФ потери в 10 тысяч убитых и раненых, причем 66% из них пришлись на добропольское (покровское) и гуляйпольское (запорожское) направления. Он также уточнил, что перед СБС стоит задача удвоить эту цифру в течение ноября.

Пророссийский военблогер Кирилл Фёдоров подтвердил гибель семи летчиков при отражении удара по Усть-Луге 11 ноября.

Заместитель командира дивизии Сил обороны Эстонии полковник Арон Калмус сообщил подробности поражения в Финском заливе малого ракетного корабля «Наро-Фоминск» проекта 21631 «Буян-М» во время атаки БПЛА на порт Усть-Луга в ночь на 11 ноября. По его словам, в корабль попали более трех дронов, в результате чего он получил повреждения, а среди экипажа были погибшие и раненые. Сначала «Наро-Фоминск» направился к Санкт-Петербургу своим ходом, но затем остановился и смог продолжить движение только в сопровождении другого судна.

OSINT-исследователь Ричард Верекер опубликовал график визуально подтвержденных потерь российской военной техники по типам за время полномасштабной войны. По его наблюдениям, в последние годы наибольшую долю потерь составляют автомобили, тогда как в первые три года войны преобладали танки и БМП.

Вооружения и военная техника

Журналист Алекс Рауфоглу сообщил, что Пентагон до сих пор блокирует предоставление Украине лицензии на производство ЗУР для ЗРК Patriot, хотя Дональд Трамп обещал выдать разрешение еще в июле.

Между тем Польша отказалась делать дополнительные взносы в поставки американских вооружений в Украину по программе PURL, а в Болгарии заявили, что не могут предоставлять Украине финансовую помощь. В обеих странах объяснили это бюджетными проблемами.

Ресурс «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал, что в октябре Украина получила один ЗРК IRIS-T SLM от Германии и неназванное число ЗРК ITO 90M от Финляндии. Также за месяц партнеры Украины выделили шесть пакетов военной помощи на общую сумму $8,67 млрд.

Итальянская газета Il Messaggero пишет, что в будущем году Италия предоставит Украине доступ к снимкам двух из шести спутников Cosmo-SkyMed от компании Thales Alenia Space (совместное предприятие Leonardo и Thales).

Еврокомиссия заявила о передаче Украине четырех понтонно-мостовых систем М3 из Норвегии, а также 500 генераторов и 200 автобусов.

В Украинском центре безопасности и сотрудничества сообщили Fox News, что в их распоряжении оказалась внутренняя документация на 50 африканок, занятых на производстве «Шахедов» в Алабуге в Татарстане, а также на 10 российских рекрутеров и двух африканских посредников. Как сообщается, к вербовке также причастны российские культурные и образовательные организации в странах Африки.

Россия получила 110 тысяч швейцарских снайперских патронов в обход санкций, сообщает швейцарская газета NZZ am Sonntag. Как установил The Insider, в качестве получателей выступили две российские оружейные компании «Варяг» и «Хантер Ру».

Z-канал «Два майора» опубликовал фотографии российских мобильных огневых групп с пулеметами СГ-43, поступившими на вооружение в 1943 году.

О главных событиях войны 13 ноября 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ наступают южнее Новопавловки, налет на Волгоградский НПЗ, «маскировочные зонты» от Дениса Симачёва. Что происходит на фронте

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