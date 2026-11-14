У берегов Румынии беспилотник атаковал гражданское судно. С начала октября вблизи побережья стран НАТО ударам подверглись 10 торговых судов

Беспилотник атаковал грузовое судно Larissa 1 у берегов Румынии. Об этом сообщил местный телеканал Antena 3 CNN. Инцидент произошел в 6,8 морских милях (12,6 км) от румынского села Сфынту-Георге вечером 13 ноября. Это судно стало как минимум десятым с начала октября, которое подверглось ударам дронов у побережья стран НАТО — Болгарии и Румынии.

Как рассказал 14 ноября телеканал Antena 3 CNN, сообщение об ударе беспилотника поступило с грузового судна Larissa 1 в пятницу в 21:40 по местному времени. Оно находилось неподалеку от села Сфынту-Георге — места, где Дунай впадает в Черное море. Капитан судна заверил, что в результате атаки никто из моряков не пострадал, а дрон повредил грузовой кран. В Минобороны Румынии подтвердили инцидент и пообещали провести расследование случившегося.

Из данных сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученных The Insider, следует, что Larissa 1 (IMO: 9154268) ходит под флагом Палау и принадлежит компании AKN SHIPPING LTD, зарегистрированной в Либерии, но физически расположенной в Турции. Судно шло из порта Бизерта в Тунисе в румынский порт Сулина. Оттуда, по данным Antena 3 CNN, оно должно было отправиться в Украину.

Удар по Larissa 1 стал как минимум 10-й атакой беспилотников на гражданские суда у побережья стран НАТО – Румынии и Болгарии – с начала октября. На этом фоне Румыния ранее предложила черноморским странам НАТО создать совместное командование для защиты от дронов. Кроме того, пресс-секретарь альянса Эллисон Харт сообщила, что НАТО усилит группировку морских патрульных самолетов и беспилотников в регионе.

Как пояcнял The Insider военный аналитик Давид Шарп, обычное патрулирование не поможет уберечь гражданские суда от дронов. По его словам, для эффективной защиты гражданского судоходства необходимо создать большую группировку кораблей и воздушных средств, которые будут плотно сканировать эту часть моря и уничтожать возникающие угрозы. Эксперт подчеркнул, что у стран НАТО есть все технические возможности бороться как с простыми морскими дронами, так и с более продвинутыми, однако отсутствие политического решения заняться защитой гражданского судоходства объясняется страхом членов альянса перед эскалацией с Россией.

Он отметил: