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У берегов Румынии беспилотник атаковал гражданское судно. С начала октября вблизи побережья стран НАТО ударам подверглись 10 торговых судов

The Insider
Фото: Youssef Mohmod / marinetraffic

Фото: Youssef Mohmod / marinetraffic

Беспилотник атаковал грузовое судно Larissa 1 у берегов Румынии. Об этом сообщил местный телеканал Antena 3 CNN. Инцидент произошел в 6,8 морских милях (12,6 км) от румынского села Сфынту-Георге вечером 13 ноября. Это судно стало как минимум десятым с начала октября, которое подверглось ударам дронов у побережья стран НАТО — Болгарии и Румынии.

Как рассказал 14 ноября телеканал Antena 3 CNN, сообщение об ударе беспилотника поступило с грузового судна Larissa 1 в пятницу в 21:40 по местному времени. Оно находилось неподалеку от села Сфынту-Георге — места, где Дунай впадает в Черное море. Капитан судна заверил, что в результате атаки никто из моряков не пострадал, а дрон повредил грузовой кран. В Минобороны Румынии подтвердили инцидент и пообещали провести расследование случившегося.

Из данных сервиса Starboard Maritime Intelligence, изученных The Insider, следует, что Larissa 1 (IMO: 9154268) ходит под флагом Палау и принадлежит компании AKN SHIPPING LTD, зарегистрированной в Либерии, но физически расположенной в Турции. Судно шло из порта Бизерта в Тунисе в румынский порт Сулина. Оттуда, по данным Antena 3 CNN, оно должно было отправиться в Украину.

Удар по Larissa 1 стал как минимум 10-й атакой беспилотников на гражданские суда у побережья стран НАТО – Румынии и Болгарии – с начала октября. На этом фоне Румыния ранее предложила черноморским странам НАТО создать совместное командование для защиты от дронов. Кроме того, пресс-секретарь альянса Эллисон Харт сообщила, что НАТО усилит группировку морских патрульных самолетов и беспилотников в регионе.

Как пояcнял The Insider военный аналитик Давид Шарп, обычное патрулирование не поможет уберечь гражданские суда от дронов. По его словам, для эффективной защиты гражданского судоходства необходимо создать большую группировку кораблей и воздушных средств, которые будут плотно сканировать эту часть моря и уничтожать возникающие угрозы. Эксперт подчеркнул,  что у стран НАТО есть все технические возможности бороться как с простыми морскими дронами, так и с более продвинутыми, однако отсутствие политического решения заняться защитой гражданского судоходства объясняется страхом членов альянса перед эскалацией с Россией.

Он отметил:

«Сами гражданские суда от этого защититься не могут, они медленные. Они — беззащитная мишень. Однако политическое решение прикрыть гражданское судоходство в какой-то мере уже будет участием в войне.  Надо будет охотиться за беспилотниками и стрелять по ним, еще и рисковать попаданием дрона в тебя. НАТО этого избегает. Если бы все произошло в водах Румынии или Болгарии, то надо было бы прикрывать суда и даже отвечать на агрессию, а подобные действия в международных водах — это участие в боевых действиях.

Когда дрон, про который еще нельзя точно сказать, чей он, плывет по каким-то своим делам в нейтральных водах <исключительная экономическая зона не считается территорией страны. — Прим. The Insider>, а ты его уничтожаешь, возникает некоторое сомнение: он тебе не угрожает и в твои воды не заплывал, так на каком основании ты его уничтожаешь? Если видно, что он атакует гражданское судно, то уже появляются причины обороняться».

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Публикация:«У берегов Румынии беспилотник атаковал гражданское судно. С начала октября вблизи побережья стран НАТО ударам подверглись 10 торговых судов»

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